Папа показал, что у него на том свете все хорошо

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 63 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:57 by

Прочитала историю о том, что умерших отпускают на праздники, и хочу рассказать, как ко мне приходил мой покойный папа. Было 5 месяцев со дня смерти моего папы. Я вечером поставила ему рюмочку с хлебом, себе налила и сидела, поминала и плакала. И говорю к нему: «Папа, приснись. Так давно не видела тебя».И снится мне папа, под утро, на фоне окон, из которых очень яркий солнечный свет бьёт. И такой счастливый он стоит и радостный и говорит: «Танюшка, доброе утро! Я иду на работу». Я в этот момент вскочила, поняв, что папа приснился, легла тут же, думаю: «Подожди, не уходи». Но он уже не снился.Папа мой 39 лет проработал водителем на скорой помощи, работу очень свою любил, машину тоже. Так он мне и приснился — в одежде, которой работал, и с ключами от машины. Думаю, по его лицу, какой он был радостный, он там при своём любимом деле. Моего папу сбил автомобиль. Он был очень побит, и в синяках было все тело, особенно ноги.На 18-й день после смерти он мне приснился первый раз. Он был в одних трусах и стоял боком ко мне, и улыбался. Стоял, как бы показывая именно ноги. Я очень внимательно рассматривала его ноги, тело, руки и живот. Он был без единого синяка или кровоподтека. Потом начал одеваться, при этом постоянно мне улыбался.Проснувшись, я долго думала и поняла, что он мне показал, что у него там уже ничего не болит, и нет всех этих следов от удара машиной. Этим себя и успокаиваю, что все у него хорошо там.Автор - Татьяна.

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