Моё личное открытие. Стать свободной душой на Земле

Алиса_Море Просмотров: 470 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 12:16 by

Вот какую историю я услышала от ведьмы по имени Инга, к которой обратилась за помощью. Но она называет себя не ведьмой, а практиком. Народу у неё очень много, и берет она дорого. Клиентов выбирает, с кем будет работать, а с кем нет. Историю я услышала не лично от неё, а подслушала её разговор с клиентом.Что касается меня лично, брала ли я у неё какой-либо ритуал кроме того, о котором напишу ниже из подслушанного разговора. Нет. Но когда будет достаточно средств, обязательно попробую. Её диагностика впечатлила. Сбылось то, о чем меня предупреждали.Из того, что я сумела разобрать:У клиента, вернее клиентки (молодая девушка, лет двадцати) была изуродована внешность и сломана модельная карьера. Денег не было на пластику совсем. Была готова на суицид.Но когда она более-менее начала справляться и копить средства, вот здесь началось самое интересное.Девушка гадала на Ленорман, и внезапно её карты стали показывать всякую чушь. Ситуация не менялась на протяжении нескольких дней. В комнате была гнетущая давящая атмосфера. Она сразу поняла, что это какой-то дух или сущность. Через карты она задала ему несколько вопросов. А потом спросила, может ли он её рукой писать на бумаге. Ответ был положительным.Дальше было плохо слышно, о чем она рассказывает. Но этот дух и правда стал писать её рукой на бумаге. Сначала так, что тяжело разобрать, а потом всё более разборчевей и быстрее. Он обещал ей помочь, а сам начал вредить и издевался различными способами. Все свои деньги она потеряла. Ни слова правды он не сказал.Инга ей объяснила, что когда люди воплощаются на земле, их жизнями стараются управлять существа, называющие себя Высшими Учителями. Но это ложь. Всё, чего они хотят, это поиметь деньги с людских страданий. Они вредят абсолютно всем людям. Но эта девушка якобы сильная и не давала собой управлять, добивалась своего несмотря на трудности. И как итог, этого духа подослали они, чтобы вообще ей шансов не оставить. Интересно, что эта сущность очень сильно боялась, что информацию о ней выложат на различных форумах ясновидящих и многие её увидят.Вот что посоветовала Инга. Она сказала, что любому человеку нужно обратиться к тем, кто следит за его воплощением. Если хотите, называйте их Силами, но они таковыми не являются. Обращаться нужно целенаправленно к тому, или к тем, кто отправил вас сюда - на Землю. И говорить нужно:"Я - свободная душа. Запрещаю отныне вмешиваться в свою жизнь и разрываю с вами всякую связь."Тогда эти существа больше не смогут подстраивать никакие страдания в вашей жизни. Инга сказала, что у кого-то после этого денег больше становится, у кого-то личная жизнь налаживается, но со временем.Я делала так месяц. Обращалась прямо к ним, требовательно и даже со злостью. Сказала, что хочу быть независимой, и точка. И не даю им такого права собой управлять. Спустя какое-то время, примерно два месяца, у меня без причины увеличился доход. Стало обращаться больше клиентов. Существенно больше.Никто из людей не подозревает, что эти существа следят здесь на земле за каждым шагом человека. Теперь я в этом не сомневаюсь.

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