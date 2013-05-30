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Философские основы мира / Истории из жизни

Моё личное открытие. Стать свободной душой на Земле

Вот какую историю я услышала от ведьмы по имени Инга, к которой обратилась за помощью. Но она называет себя не ведьмой, а практиком. Народу у неё очень много, и берет она дорого. Клиентов выбирает, с кем будет работать, а с кем нет. Историю я услышала не лично от неё, а подслушала её разговор с клиентом.

Что касается меня лично, брала ли я у неё какой-либо ритуал кроме того, о котором напишу ниже из подслушанного разговора. Нет. Но когда будет достаточно средств, обязательно попробую. Её диагностика впечатлила. Сбылось то, о чем меня предупреждали.

Из того, что я сумела разобрать:
У клиента, вернее клиентки (молодая девушка, лет двадцати) была изуродована внешность и сломана модельная карьера. Денег не было на пластику совсем. Была готова на суицид.
Но когда она более-менее начала справляться и копить средства, вот здесь началось самое интересное.

Девушка гадала на Ленорман, и внезапно её карты стали показывать всякую чушь. Ситуация не менялась на протяжении нескольких дней. В комнате была гнетущая давящая атмосфера. Она сразу поняла, что это какой-то дух или сущность. Через карты она задала ему несколько вопросов. А потом спросила, может ли он её рукой писать на бумаге. Ответ был положительным.

Дальше было плохо слышно, о чем она рассказывает. Но этот дух и правда стал писать её рукой на бумаге. Сначала так, что тяжело разобрать, а потом всё более разборчевей и быстрее. Он обещал ей помочь, а сам начал вредить и издевался различными способами. Все свои деньги она потеряла. Ни слова правды он не сказал.

Инга ей объяснила, что когда люди воплощаются на земле, их жизнями стараются управлять существа, называющие себя Высшими Учителями. Но это ложь. Всё, чего они хотят, это поиметь деньги с людских страданий. Они вредят абсолютно всем людям. Но эта девушка якобы сильная и не давала собой управлять, добивалась своего несмотря на трудности. И как итог, этого духа подослали они, чтобы вообще ей шансов не оставить. Интересно, что эта сущность очень сильно боялась, что информацию о ней выложат на различных форумах ясновидящих и многие её увидят.

Вот что посоветовала Инга. Она сказала, что любому человеку нужно обратиться к тем, кто следит за его воплощением. Если хотите, называйте их Силами, но они таковыми не являются. Обращаться нужно целенаправленно к тому, или к тем, кто отправил вас сюда - на Землю. И говорить нужно:

"Я - свободная душа. Запрещаю отныне вмешиваться в свою жизнь и разрываю с вами всякую связь."

Тогда эти существа больше не смогут подстраивать никакие страдания в вашей жизни. Инга сказала, что у кого-то после этого денег больше становится, у кого-то личная жизнь налаживается, но со временем.

Я делала так месяц. Обращалась прямо к ним, требовательно и даже со злостью. Сказала, что хочу быть независимой, и точка. И не даю им такого права собой управлять. Спустя какое-то время, примерно два месяца, у меня без причины увеличился доход. Стало обращаться больше клиентов. Существенно больше.

Никто из людей не подозревает, что эти существа следят здесь на земле за каждым шагом человека. Теперь я в этом не сомневаюсь.

Сегодня, 12:16 by Алиса_МореПросмотров: 470Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Свободная душа независимость воплощение на Земле кураторы воплощения высшие учителя магия Ведьма авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 12:44
+2
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Публикаций: 19
Комментариев: 2 108
Ничё не понял, но согласен с выражением: "Я - свободная душа. Запрещаю отныне вмешиваться в свою жизнь и разрываю с вами всякую связь." . Потому плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Владимир Коун
Сегодня, 13:47
+6
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 13
Все, чего они хотят, поиметь деньги с людских страданий?) что-то я не понял, зачем деньги высшим существам?))
Зарегистрирован: 28.08.2021
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 16:54
+2
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Репутация: (155|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 917
У меня такое ощущение, что я прочитала статью на яндекс дзене.
Извините меня за такое сравнение.
Интересно, что эта сущность очень сильно боялась, что информацию о ней выложат на различных форумах ясновидящих и многие её увидят
Серьезно? А как же старое доброе - объявить человека сумасшедшим если что?
Я оставлю это без оценки.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: awesome-man
Сегодня, 17:44
+1
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Комментариев: 345
Это сюжет для нового выпуска " Гадалки " на максималках. Зовите ТВ3 smeh Что-то в этом есть, плюсую
Зарегистрирован: 18.06.2012
 
#5 написал: Nlo
Сегодня, 17:49
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Публикаций: 0
Комментариев: 743
Человек и так свободен от всякой потусторонней власти над собой. И волен дарить своей любовью только тех, кого сам сочтет нужным.

Если и существует плен, то это - зависимость от своих привычек и выработанных навыков.
Так что большинство людей в рабстве не у каких-то там "Сил", а у собственного безволия.
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
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