Пробуждение

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:50

Причина: Изменен раздел.

Ади Просмотров: 61 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:50 by

Давно я ничего не публиковала здесь, только потому, что не знала, как уложить в сознании то, каким наш мир является на самом деле, нужно было время, чтобы адаптироваться к новому осознанию.Знаете ли вы что спите? Слышали что-нибудь о пробужденных людях?Так вот история моего пробуждения...Перед этим поистине фантастическим событием, я уже несколько месяцев размышляла над тем, что наш мир иллюзия, матрица, как компьютерная игра, и навели меня на эти мысли эксперименты ученых в квантовой физике, да эту науку недаром называют мистической. Думаю уже многие слышали о эксперименте с двумя щелями, именно это и послужило толчком для осознания иллюзорности мира. Я была из тех людей, кто был всю сознательную жизнь в поиске истины.Конечно, я тысячу раз уже читала и слышала, что наш мир иллюзия, что мы души вечные и т д... Но, одно дело просто об этом размышлять, а другое дело проснуться в этом. Так вот это случилось почти два года назад, одним обычным вечером, после рабочего дня я решила почитать очередную информацию на духовную тему и в какой-то момент я просыпаюсь в реальности, нет, я не спала, я сидела, как обычно, с телефоном в руках, даже с открытыми глазами, и в какую-то секунду я выхожу из программы погружения в нашу матрицу, вспоминая кто я есть на самом деле, это было просто шок, моё состояние сложно передать, в одно мгновенье я понимаю, что все вокруг погружены сон и у каждого он свой, то есть своё восприятие этого сна. Моментом я поняла, что не являюсь ни этим телом, ни привычками, ни всем тем, за кого я ошибочно принимала себя. Слова из Библии: "Бог есть любовь" для меня стали сразу понятны, потому что я была создана из материала под названием любовь, сильная, безусловная, чистая, светлая, самая настоящая любовь.Я вскочила и осмотрела новым взглядом свой зал, и мне вдруг стало смешно от того, сколько времени и сил я потратила на то, чтобы интерьер моей квартиры выглядел безупречно: "Как же это было глупо, тратить столько времени на то, что не является настоящим, что просто сон". Потому что ещё одна истина открылась мне, возможно, многие не готовы к этому, но наша душа не находится в теле, мы на самом деле совершенно в другом месте, мы погружены в этот мир матрицы, как через шлем виртуальной реальности.В течение нескольких дней после того, как я проснулась в нашей реальности, меня не покидало ощущение себя настоящей, космической, сильной, вы не представляете какой силой наделены мы на самом деле. Было чувство, что я огромная смотрю в замочную скважину дверей этого мира, эта замочная скважина была моими глазами, ясно понимая, что мои настоящие размеры не ограничиваются физическим телом, я в миллиарды раз больше него.Теперь я видела этот мир иначе, каждую букашку, травинку я ощущала как божественный свет, чистой искрящейся энергией, и какое глубокое уважение я чувствовала ко всему живому. Любовь к миру лилась из меня таким бешеным потоком, что остановить я его не могла, каждого человека одаривала улыбкой, а знакомых крепко обнимала, хотя по характеру была скупа на ласку и любовь. Люди смотрели в мои глаза с удивлением, потому что мой взгляд излучал любовь к ним, к миру и ко всему, что окружает меня.Мы, люди, ошибочно принимаем свою личность за привычки, любимые занятия, предпочтения, желания, мысли... всё это не является нами. Это программы, которые прописаны для вас, для выполнения необходимых задач для данного воплощения.После пробуждения мне открылось много истин, кто мы, что такое мир вокруг нас, как он устроен, со мной случались очень интересные мистические вещи, через которые я осознала многое, интересно то, что эти знания уже есть на земле, они описаны в священных писаниях, и многие духовные лидеры писали и говорили о них, я никогда не интересовалась этой информацией, уже после пробуждения поняла, что люди пробуждались во все времена и давали знания другим.Не принимайте себя ошибочно за тело и ум, всё это иллюзия, вы за пределами этого.

Ключевые слова: Пробуждение сон реальность авторская история

Другие, подобные истории: