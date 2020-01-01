Moralitas depersonales

Eifersucht Просмотров: 23 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:48 by

Moralitas depersonales.В чужом сознании попробуй отыскатьТо, что тебе сегодня недоступно:В волнах судьбы твоё потонет судно,Коль не сумеешь ты пойматьВ чужие паруса порыв чужого ветра!Легко отвергнуть, не понять,Закрыть глаза, прикрыть ладонью уши,И повторять, и повторять:Не видь! Не видь! Не слушай!Но шёпот, шёпот стороной,Он за тобой идёт с молвой:Как мог ты кем-то пренебречь!Как мог в пути не остеречь!И локти будешь ты кусать,Но время не вернётся вспять,И то, что ты не смог понятьПроизойдёт опять, опять. (Николай Ефанов).В незамутнённые суетой студенческие годы, в стихийно организованном «клубе» по духовным интересам, мы – человек десять парней и девушек, усердно обсуждали самые разные темы проявлений и развития человеческого духа. Собирались довольно-таки часто, трещали о том о сём, обменивались литературой, в основном самиздатом. Меня интересовала на тот момент йога, увлекался ею со школьных времён, потому пара-тройка публикаций с увесистую большую книгу у меня была, поэтому весьма активно я обменивался старым и с огромным усердием читал новое. Ознакомился с великим множеством мировой религиозной мути, которая в этом коллективе была мне уж поперёк горла, столько было много всего. В той среде находились крутые ребята, владеющие гипнозом, самыми различными лечебными техниками и прочей лабудой из экстрасенсорики. Коллектив наш просуществовал от силы пару лет всего, затем все «разбрелись» для жизненной суеты (кто-то продолжил учёбу в ВУЗе, кто-то бросил институт и ушёл в монастырь, кто-то женился и подался в бизнес).Из того прошлого времени, где студенческий гомон долго не утихает в коридорах общежития, где бесконечно ставят чайник, где горланят песни под гитару, где непомерно поднимают нос и где непрестанно сходятся и расходятся в самых разнообразных интересах. Спустя двадцать с лишним лет до меня, как до невероятного тугодума, дошла информация, которую «парил» нам в «клубе» один из прилежных студентов: «Ребята, вы даже не в курсе, что всех нас пожирает чужеродное сознание…». На тот момент стояла гробовая тишина, ночная тьма окутывала всё вокруг в комнате, но настольная лампа упорно не хотела сдаваться мрачности, за окном трещал мороз, а мы все с огромным интересом ожидали объяснения от этого «кренделя», раскрывши рот от изумления.После длительной паузы студент, вытаращив глаза, продолжил вещать: «Понимаете в чём тут дело, мы – люди, бесконечно производим энергию, жизненную энергию, а та хрень, которая к нам прилипла в результате человеческого воспитания, пожирает эту энергию. Мы жрём свинину и говядину, но свинье и корове даже невдомёк, что их откармливают ради мяса, жира и молока. Так и человек, он даже и не подозревает, что у него идёт непрестанный отсос энергии. Почему у человека было такое счастливое детство, а стала такая мрачная взрослость? Почему педагог, знающий педагогику, как свои пять пальцев, ошибается в воспитании и так любой специалист в своей области? Почему мы всегда оцениваем добро и зло формально, когда это не касается нас самих, и абсолютно, когда касается? Почему не существует абсолютной справедливости? Почему объективность всегда проверяется, а может этой объективности никогда и не было, и вообще её не существует? Почему при огромной роли логики в обществе, везде в коллективах царствует предвзятость? Почему, мы – люди, так катастрофически мало живём в соотношении с обычными животными? Почему после праздников собирают по улицам городов много трупов, ведь праздник это не заупокойный день? И, наконец, почему мы все невероятно злы по отношению друг к другу, хотя человеческие ценности все знают и открыто признают? А? Не задумывались над этими вопросами?»В комнату «загрузилась» ещё большая тишина, которую вскоре нарушил один из слушателей: «Да ладно…, этого не может быть, потому что сознание развивается, а не внедряется, потому что любой может ошибиться не только в своей области, но и в логике. Потому что, чтобы жить долго, надо заниматься спортом. И мы больше добры, чем злы. А праздники – это традиция. И потом, в психиатрии существует симптом деперсонализации, при котором автоматически ставят шизофрению… . Так что, пожалуйста, аккуратнее с такими подозрениями». Мы все сошлись во мнении с последним оратором, на том и закончили наше сборище, разойдясь по комнатам. Всё забылось, суета поглотила память об этой ночи.Через двадцать лет я загорал на пляже Красного моря и полностью расслаблялся, периодически ныряя в его водах. Пожилая толстая соседка по пляжу была невероятно словоохотлива и задирала меня поговорить на тему возраста. Она жаловалась, какая она была быстрая и весёлая в детстве, как любила всё вокруг, как была счастлива и всем без исключения довольна. И какая она несчастная сейчас, уже во взрослом состоянии. Как она стремилась быть взрослой, а сейчас думает, что быть взрослой вовсе не так интересно, как думалось в детстве, что очень много страдаешь, мучаешься, абсолютно нет никакого удовольствия, даже всё вокруг как-то темно и до странности, при ярком солнце, мрачно. Ну, естественно, мы поговорили на эту тему, я даже, после сантиментов, посоветовал прочитать пару книжек. Успокаивал соседку, настраивал по жизни на позитивный лад и так далее. Но при разговоре невольно вспомнил того парня-студента, который утверждал о «чужом» сознании. И… задумался на несколько лет, но уже чисто практически. Мне чрезвычайно интересно делать эксперименты и логические допущения. В этот раз, лет как десять, примерно, назад, я разработал небольшую схему из нескольких составляющих для планирования и разбора дальнейших практических действий:1) Допустим, «я» владеет неким чужеродным сознанием. Я этого не чувствую, потому что моё сознание образовалось в результате воспитания, опыта и образования. Я – это я и никак иначе. Мы не будем чувствовать чужого, но можем, ради опыта, допустить его существование в нас, чисто гипотетически. Далее.2) По логике, это сознание, со слов пацана из прошлого, существует ради чего-то, в частности для отсоса энергии, значит, на этот раз я буду чувствовать результат потери энергии по каким-то признакам, а раз потери очевидны, то без сомнения существует способ энергию свою не терять. И.3) Если эта сущность не получит положенную энергию, которую придержу, то оно попытается сделать что-то, а именно, либо покинуть меня, либо каким-то образом прижать меня, что я буду чувствовать некий дискомфорт или даже боль. И, в конце концов, что значит получить своё природное сознание, если уж чужеродное куда-то денется...? Как это самое родное «я» будет проявлять себя? Ну, уж если не будет подобных последствий, то верняк, тот студент был не прав окончательно, и думать мне об этом не имеет смысла: моё сознание – только моё.Эта практика имела долгосрочные перспективы, о которых я не мог делиться с окружающими, потому что результата вообще не ожидал спустя столько лет. Так, для спортивного интереса. Сюда пишу ради людей, которые потерялись в своей жизни. А моя история как–то их активирует. Мне тоже на моём пути встречались люди, кто мне помогал. Почему бы и мне не добавить добродетели в бочку человечности? Хотя, как сказать, вполне возможно, что эта новость будет катастрофична для некоторых читателей.В первую очередь мне пришлось разобраться с оценкой потери своей энергии, разобраться в признаках потери, так бывает, когда устаёшь на работе, когда ругаешься с кем-то, испытываешь угрызения совести, страхуешься от какой-либо очевидной опасности, тревожишься о чём-то, страдаешь по случаю комплекса вины. Все эти жизненные события вызывают во мне некое чувство, напоминающее оскомину: мерзко и неприятно, что думаешь об этом дни напролёт и устаёшь невероятно от этого всего. Мышцы в такие моменты напрягаются, что шею невозможно размять.Заметил, что переключение мыслей и деятельности довольно-таки помогает справиться со стрессом, в принципе, за эту вещь и зацепился, чтобы не терять жизненную энергию. Но заметил, что в ответ скачет вверх артериальное давление. Стал применять в реальности ментальную технику более маневренную: сразу же по пути с работы домой стал представлять себя креслом в автобусе, которое не думает, дома – столом или шкафом, или диваном. По сути, я играл роль мебели, у которой в принципе не может быть мыслей, эмоций, решений, удач или неудач и так далее, не может быть качеств человека. В течение 20 минут мне удавалось снизить А/Д до нормального уровня, давление контролировал дома на тонометре. Этой техникой пользовался в течение 8-9 лет, всегда получалось. Был доволен собой, несказанно рад, представлял себя невероятно талантливым человеком, гордился … . Ведь правда, как круто, снизить давление без лекарств. Даже однажды мне удалось купировать гипертонический криз у одной милой пожилой женщины. Но… я даже и не догадывался, что меня ждало впереди.Будучи киноманом, я вдруг заметил полгода назад, что стал совершенно равнодушным к фильмам – это как признак, который как бы невидимо очерчивал границу невозврата и был заметен. Вскоре после этого начались боли в сердце и бешеная аритмия (на пару-тройку секунд останавливалось сердце) и так 8-10 остановок в минуту. Аритмия сбивалась обычным бегом на сто метров, но всего лишь на пару часов. Всё было терпимо, но с аритмией я справиться не мог ментально, как с давлением, не знал, что предпринять, ведь постоянно стометровки бегать не будешь. Что скажет жена при прогулке, если я сорвусь на дистанцию сломя голову???Очевиден был для меня поход к врачу. Я откладывал этот поход, как только мог. Супруге на всякий случай дал все свои банковские пароли, мало ли что со мной бы случилось. Занимался бегом и раньше, поэтому контролировал свой пульс практически постоянно при занятиях, заметил, что при общем тягостном состоянии аритмии физиологическая тахикардия при беге была незначительной. Конечно, бег этот был опасен для моего здоровья, даже для жизни. Но мне очень хотелось продолжать, ведь, чтобы узнать, надо обязательно рискнуть. Тогда казалось, что рискую по минимуму. Стал много анализировать, думать, шерстить инет, где практически ничего не нашёл по купированию аритмий, разве что лекарствами. К врачу идти пока не хотелось – терпимо было. Неожиданно понял (и это спустя полгода, удивительно, но почему-то я не умер ещё, будучи таким тупым), что всё может быть завязано на быстроте, ведь стресс практически мгновенно воздействует на меня, а я использую технику длительно и как бы перебарываю последствия единичного стресса в себе. Заметил, что моя техника исполнения мысленной роли вызывает во мне спустя какое-то количество времени эмоцию равнодушия, своего рода безразличия. Подумалось тогда, раз роль никакого влияния не оказывает на аритмию, то почему бы не использовать чисто конечный результат, но без роли? Технику мысленного исполнения роли бездушной мебели я оставил, но взялся за равнодушие.Аритмия мгновенно прекратилась, боли ушли, словно их не было вовсе. Что удивительно, заметил вскоре, при возникновении какой-либо проблемы и при «включении» безразличия внезапно, спустя 10-15 минут забывается проблема, а следом в голову приходят неожиданные решения этой проблемы. Я совершенно не использую опыт, знание или своё образование, решения возникают из пустоты. И даже, если это решение не внедрять в жизнь, то проблема сама собой разрешается уже в этот же день. (Сходу вспомнились монахи средневековья, когда для решения проблемы человек брал в руку какой-либо предмет и сидя засыпал, когда предмет вываливался из ладони, монах просыпался с уже готовым решением проблемы.) Удивительный результат, который затрагивает время и пространство. И мне ещё подумалось, что чужеродное сознание, если оно есть, конечно, не завязано на голове, печени или чреслах, оно прилеплено к сердечной чакре.Где-то давно читал, что мы все через сердце связаны со своей вечностью. И вот шальная мысль: а что если в этой вечности содержится наша полноценность, как человеческих существ при жизни, своего рода достаточность. И этот «чужой» перекрывает эту связь ради энергии. Первое место по причине смертности в мире занимает сердечно-сосудистая патология. 50 лет и трындец – инфаркт. Но ведь 50 плюс-минус лет… - это пик совершенства по причине опыта у большинства людей. Человек в этом возрасте очень близко подходит к знанию о защите и сбережения своей жизненной энергии…. . Выводы от этих опытов очень далеко могут завести меня. Так что всё остальное чтецам.Дорогие друзья-читатели, вывожу на ваш суд: прав ли был студент-рассказчик из моего прошлого? Так наше сознание чужеродное или нет? А может это иллюзия (повышенное артериальное давление, аритмия, боль в сердце и мгновенное избавление по причине всего лишь мысленной установки) или, пожалуй, самый настоящий бред с соматическими проявлениями (автоматизмами)? А может уже пора сливать воду, ведь мне уже шестой десяток? Тогда куда делась аритмия с болями, ведь я не успел ещё воду слить? Спасибо. Всем здоровья и счастья.

Ключевые слова: Энергия сознание аритмия сердечная чакра авторская история

Другие, подобные истории: