Жертва

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:24

Причина: Добавлен раздел.

Юлия Рысь Просмотров: 370 Комментарии: 7 +8 Сегодня, 14:24 by

На рассуждения натолкнула история "Российские следователи вспоминают мистические истории, поставившие их в тупик", а именно, ее 2 фрагмент.В психологии и криминологии есть теории о том, как люди становятся жертвами. Жертвами маньяков, мошенников, жертвами несчастных случаев, в том числе, связанных с покусами животных и т.д. Во всех перечисленных случаях человек, чаще всего, притягивает неприятности своим поведением, например, излишней доверчивостью, неуверенностью, невнимательностью, пренебрежением элементарными правилами безопасности. Так, например, цыганки, строящие из себя гадалок - очень хорошие психологи, плюс некоторые из них в совершенстве владеют гипнозом. Брачные аферисты и прочие мошенники прекрасно вычисляют своих клиентов по ряду признаков. Эти люди давят на наши интересы, страхи, проблемы. Пробивают психологическую защиту и втираются в доверие, заставляя человека переть против разума. Хотя схемы у них весьма банальны, люди знают о таких случаях, СМИ гудят об этом, но, однако, жертвами по-прежнему становятся тысячи людей. Каждый думает, что с ним этого не случится.Мне кажется, что нечто подобное относится и к мистике. Уверена, что конкретный человек встречается с чем-то мистическим не просто так. Не показываются мистические сущности кому попало. Не всем дано видеть призраков, других сущностей. Вступление в контакт с потусторонним миром чем-то обусловлено. Возможно, мы сами притягиваем в свою жизнь мистику, интересуясь ей, но тут жизнь играет злую шутку. Человек начинает видеть мистику во всем. Даже в самых обычных вещах, но тогда необъясним тот факт, что люди, которые всю жизнь ищут, например, снежного человека, с ним так и не сталкиваются - значит, сила мысли здесь не действует. И, напротив, мистика порой вмешивается в жизнь людей, далеких от всего этого. Приведу несколько мистико-психологических примеров, когда от самого человека зависит, станет он жертвой или нет.1) Многие приписывают серийным убийцам бесовскую одержимость, да и сами маньяки часто совершают убийства с ритуальной основой. Вообще, многих интересует вопрос: способен ли человек на такие жестокие убийства, которые обескураживают даже опытных сотрудников полиции? Многие маньяки являются психически ненормальными, но тут следующий вопрос: как ненормальный человек может так искусно заметать следы, планировать преступление? Вопросов много. Еще одним из них является то, что совершаемые преступления требуют невероятной физической силы, которой, кстати, и обладают многие психи.Случай взят из практики одного из следователей. Девушка заявила в полицию о нападении на нее маньяка. При этом на ней не было ни царапинки. Хотя, по всем описаниям, это был именно тот нападающий, на счету которого уже ни одно убийство и изнасилование. Девушка полностью подпадала под типаж его жертв. Спасло неординарное поведение девушки, которое поставило преступника в тупик и спасло ей жизнь. При нападении она сохранила спокойствие и совершенно не стала сопротивляться, более того, предложила интимные услуги. После этого нападающий просто развернулся и ушел, не причинив никакого вреда. Девушка отбила весь интерес к "охоте" как к процессу, сделав нападение неинтересным. О таких случаях уже давно известно. Если жертва не демонстрирует испуг, не сопротивляется - она неинтересна. Как коту не интересна неподвижная игрушка.2) Однажды по пути на работу мама встретила цыганку, в итоге осталась без дорогих украшений. Все, как в тумане, с момента, как посмотрела цыганке в глаза. Не помнит, о чем был разговор, как оказалась на работе. Помнит только, как добровольно снимала украшения. Через некоторое время в такой же ситуации оказалась ее коллега. Но исход там был другой. Она, посмотрев в глаза цыганке, просто ее послала. Хотя по описанию цыганка была та же самая.3) Лично сталкивалась с человеком, который мог вызвать панику у любой, даже обученной служебной собаки. Он не кинолог, не зоопсихолог. Собаками не интересуется вообще. Но даже самый злобный пес, несущийся на него, останавливается, не добегая пару метров, разворачивается и драпает, поджав хвост и жалобно скуля. Если собака не имеет возможности удрать, то она бьется в истерике на цепи или поводке хозяина. Человек не делает при этом ничего. Он не дает никаких команд, не делает замах ногой или рукой, не применяет никаких отпугивающих технических средств, типа ультразвука, а просто пристально смотрит на собаку. Причем на других животных и людей это не действует.4) Реакция людей на мистические явления абсолютно разная. Кто-то от страха впадает в ступор, кто-то убегает с дикими воплями. Но мало кто способен противостоять в самом прямом смысле. Во многих историях описываются случаи, когда человек после встречи с чем-то мистическим ведет себя спокойно. Часто отключаются (обморок или сон) - как реакция организма и защита психики. Кто-то даже способен учуять мистическое воздействие и поставить защиту, тем самым не став жертвой колдуна. Многие знают, что нельзя подбирать на улице предметы. Люди составили целый список дней, когда нельзя делать те или иные вещи, целый список примет и плохих мест. Значит, почти каждый боится стать жертвой чего-то неизведанного.В итоге, каждый из нас - потенциальная жертва. И именно от нашего поведения зависит, как сложится ситуация в случае нападения собаки, маньяка или оборотня. Попадем ли мы под "обаяние" черных магов или мошенников, соберем ли на себя все порчи или обойдем их стороной. Наше поведение зависит от нашего внутреннего состояния. Поэтому следите за своими мыслями.

Ключевые слова: Маньяк цыганка преступления жертва теория авторская история

Другие, подобные истории: