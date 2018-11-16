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Философские основы мира / Истории из жизни

Жертва

На рассуждения натолкнула история "Российские следователи вспоминают мистические истории, поставившие их в тупик", а именно, ее 2 фрагмент.

В психологии и криминологии есть теории о том, как люди становятся жертвами. Жертвами маньяков, мошенников, жертвами несчастных случаев, в том числе, связанных с покусами животных и т.д. Во всех перечисленных случаях человек, чаще всего, притягивает неприятности своим поведением, например, излишней доверчивостью, неуверенностью, невнимательностью, пренебрежением элементарными правилами безопасности. Так, например, цыганки, строящие из себя гадалок - очень хорошие психологи, плюс некоторые из них в совершенстве владеют гипнозом. Брачные аферисты и прочие мошенники прекрасно вычисляют своих клиентов по ряду признаков. Эти люди давят на наши интересы, страхи, проблемы. Пробивают психологическую защиту и втираются в доверие, заставляя человека переть против разума. Хотя схемы у них весьма банальны, люди знают о таких случаях, СМИ гудят об этом, но, однако, жертвами по-прежнему становятся тысячи людей. Каждый думает, что с ним этого не случится.

Мне кажется, что нечто подобное относится и к мистике. Уверена, что конкретный человек встречается с чем-то мистическим не просто так. Не показываются мистические сущности кому попало. Не всем дано видеть призраков, других сущностей. Вступление в контакт с потусторонним миром чем-то обусловлено. Возможно, мы сами притягиваем в свою жизнь мистику, интересуясь ей, но тут жизнь играет злую шутку. Человек начинает видеть мистику во всем. Даже в самых обычных вещах, но тогда необъясним тот факт, что люди, которые всю жизнь ищут, например, снежного человека, с ним так и не сталкиваются - значит, сила мысли здесь не действует. И, напротив, мистика порой вмешивается в жизнь людей, далеких от всего этого. Приведу несколько мистико-психологических примеров, когда от самого человека зависит, станет он жертвой или нет.

1) Многие приписывают серийным убийцам бесовскую одержимость, да и сами маньяки часто совершают убийства с ритуальной основой. Вообще, многих интересует вопрос: способен ли человек на такие жестокие убийства, которые обескураживают даже опытных сотрудников полиции? Многие маньяки являются психически ненормальными, но тут следующий вопрос: как ненормальный человек может так искусно заметать следы, планировать преступление? Вопросов много. Еще одним из них является то, что совершаемые преступления требуют невероятной физической силы, которой, кстати, и обладают многие психи.

Случай взят из практики одного из следователей. Девушка заявила в полицию о нападении на нее маньяка. При этом на ней не было ни царапинки. Хотя, по всем описаниям, это был именно тот нападающий, на счету которого уже ни одно убийство и изнасилование. Девушка полностью подпадала под типаж его жертв. Спасло неординарное поведение девушки, которое поставило преступника в тупик и спасло ей жизнь. При нападении она сохранила спокойствие и совершенно не стала сопротивляться, более того, предложила интимные услуги. После этого нападающий просто развернулся и ушел, не причинив никакого вреда. Девушка отбила весь интерес к "охоте" как к процессу, сделав нападение неинтересным. О таких случаях уже давно известно. Если жертва не демонстрирует испуг, не сопротивляется - она неинтересна. Как коту не интересна неподвижная игрушка.

2) Однажды по пути на работу мама встретила цыганку, в итоге осталась без дорогих украшений. Все, как в тумане, с момента, как посмотрела цыганке в глаза. Не помнит, о чем был разговор, как оказалась на работе. Помнит только, как добровольно снимала украшения. Через некоторое время в такой же ситуации оказалась ее коллега. Но исход там был другой. Она, посмотрев в глаза цыганке, просто ее послала. Хотя по описанию цыганка была та же самая.

3) Лично сталкивалась с человеком, который мог вызвать панику у любой, даже обученной служебной собаки. Он не кинолог, не зоопсихолог. Собаками не интересуется вообще. Но даже самый злобный пес, несущийся на него, останавливается, не добегая пару метров, разворачивается и драпает, поджав хвост и жалобно скуля. Если собака не имеет возможности удрать, то она бьется в истерике на цепи или поводке хозяина. Человек не делает при этом ничего. Он не дает никаких команд, не делает замах ногой или рукой, не применяет никаких отпугивающих технических средств, типа ультразвука, а просто пристально смотрит на собаку. Причем на других животных и людей это не действует.

4) Реакция людей на мистические явления абсолютно разная. Кто-то от страха впадает в ступор, кто-то убегает с дикими воплями. Но мало кто способен противостоять в самом прямом смысле. Во многих историях описываются случаи, когда человек после встречи с чем-то мистическим ведет себя спокойно. Часто отключаются (обморок или сон) - как реакция организма и защита психики. Кто-то даже способен учуять мистическое воздействие и поставить защиту, тем самым не став жертвой колдуна. Многие знают, что нельзя подбирать на улице предметы. Люди составили целый список дней, когда нельзя делать те или иные вещи, целый список примет и плохих мест. Значит, почти каждый боится стать жертвой чего-то неизведанного.

В итоге, каждый из нас - потенциальная жертва. И именно от нашего поведения зависит, как сложится ситуация в случае нападения собаки, маньяка или оборотня. Попадем ли мы под "обаяние" черных магов или мошенников, соберем ли на себя все порчи или обойдем их стороной. Наше поведение зависит от нашего внутреннего состояния. Поэтому следите за своими мыслями.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:24
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 14:24 by Юлия РысьПросмотров: 370Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Маньяк цыганка преступления жертва теория авторская история

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 15:00
+3
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 139
У меня так при маме цыганка квартиру ее подруги обнесла. Вынесла все дорогие украшения, которые мамина подруга ей лично отдавала. Мама пыталась ее остановить, но та лишь хренами ее слала. Потом еще цыганке сообщила "Приходите в четверг, у мужа зарплата будет". Через 10 минут после ухода цыганки она пришла в себя и накинулась на маму, чего та ничего не сделала. А мама моя и за руки ее хватала, и словесно пыталась остановить. Подруга из этого вообще ничего не помнила, даже когда она каждый раз на попытки остановить на х.. ее посылала.
Вот такая история братцы
А вам за историю плюс blush
Зарегистрирован: 16.11.2018
#2 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 16:11
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 120
Цитата: Фиолетовая Дымка
У меня так при маме цыганка квартиру ее подруги обнесла.

цыганок стараюсь стороной обходить. Не думаю, что они все обладают такими возможностями, но на всякий случай...мало ли что.
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 16:22
+1
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 139
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: Фиолетовая Дымка
У меня так при маме цыганка квартиру ее подруги обнесла.

цыганок стараюсь стороной обходить. Не думаю, что они все обладают такими возможностями, но на всякий случай...мало ли что.

Видимо та обладала неплохими навыками гипноза. Они кстати чувствуют потенциальных жертв, знают кого обирать. Обычно это внушаемые, неуверенные в себе люди. Их по походке, взгляду и т.д. легко можно определить в толпе.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#4 написал: Бозкурт
Сегодня, 16:43
+4
Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 339
Историю плюсанула, но развеселилась над этим:
"... Мистические сущности не показываются кому попало...")))
Сразу представила :"
Сплю ночью лицом в подушку. Проходят сущности. Один другому:"мож испугаем? Как-то проявим себя.. Там... Не знаю...
-Оно те надо? . Это ж "Кто Попало" ! Глянь как храпит!"))
Или:" Развалилась тут "Кто Попало"! Пошли, вон, к Вовану с третьего этажа. Кастрюлями побренчим... ")))
Считаю, есть люди восприимчивые к такого рода вещам. Кто-то более, кто-то менее. Вот и всё.) +
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 16:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 417
Цыгане (и не только) своих жертв отслеживают издали, осматривая толпу. Если Вы идете, опустив глаза в землю, значит Вы озабочены чем то, что было у Вас ( проблемы, которые уже произошло и их надо решать) Если Вы идете задрав глаза вверх или рассеянно смотрите по сторонам, значит Вы мечтаете о чем то или не знаете, что вообще дальше делать. В том и другом случае Вы не здесь и не сейчас. Цыгане фактически никогда не остановят человека, идущего быстрым шагом и смотрящего вперед и в глаза при встрече.
Как то так.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#6 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 17:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 120
Цитата: Light_a_dark
Цыгане фактически никогда не остановят человека, идущего быстрым шагом и смотрящего вперед и в глаза при встрече.

у нас доходит до того, что толпы цыган возле рынка, хватают прохожих за руки и одежду, преграждают путь, сами заглядывают в глаза. Часто используют детей. Как правило все это сопряжено с попрошайничеством. Уверенность это хорошо, но я бы не рискнула смотреть в глаза цыганке.
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 17:40
+2
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Репутация: (2043|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 006
Цитата: Бозкурт
Сразу представила :"
Сплю ночью лицом в подушку. Проходят сущности. Один другому:"мож испугаем? Как-то проявим себя.. Там... Не знаю...
-Оно те надо? . Это ж "Кто Попало" ! Глянь как храпит!"))

smeh
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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