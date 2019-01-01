Что есть мистика?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:13

Причина: Изменен раздел.

Шерри Просмотров: 9 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:13 by

Начну свой рассказ с вопросов: Что есть мистика, а что — наше воображение? Как влияют на нас другие люди, и мы на них? Многие из вас уже знают ответы, а многим это только интересно, и они читают книги фантастов и парапсихологов, не осознавая последствия увлечения многообещающими методиками. Нам обещают, что научат развивать экстрасенсорные способности, исцелять себя и других, гулять по другим мирам, управлять снами и многое другое. Многие из вас уже столкнулись с обратной стороной этих исполнений желаний. Зачем же нам тогда предлагают узнать об этом? Так бескорыстно открывают перед нами тайны, познав которые, мы овладеваем силой духа, видением параллельного мира, управлением чужой судьбой. Задумайтесь над этим, все ли так «розово» будет потом, после открытия занавеса нашего сознания.Нет, я не зануда, и не ярая реалистка, просто хочу заранее предостеречь юных читателей и доверчивых людей. Зачем я озвучила в начале повествования вопросы? Конечно, чтобы ответить на них… Вспоминая рассказы наших бабушек — так интересно было слушать о русалках, леших, чертях и ведьмах. А про то, что ведьмы умеют превращаться в кошек и колеса, еще интереснее. Но не путайте эти превращения с перевоплощением, например, оборотней — это другая тема. Ходила я, в своей молодости, на курсы экстрасенсов, где нас учили видеть рукой, быть невидимками, смотреть биополя, лечить людей, видеть больные органы и превращаться в животных и вещи (колеса в том числе). Получиться это может не у каждого. Только если человек будет развивать в себе некоторые способности и долго тренироваться.Сначала, мы работали со своим биополем (научились считывать энергию с предметов и картинок, делали энергетические клубки). Потом развивали память и воображение, учились концентрироваться на деталях и в памяти воспроизводить все в мельчайших подробностях. И, конечно, защита! Мы учились защищаться и очищаться от сглаза, от плохой энергии и т.д. Итак, превращение в кошку. Для этого, научившись всему вышеперечисленному, необходимо выбрать живую кошку. Например, у соседа в соседней квартире и почувствовать ее (что она делает, где находится). Потом представить, что ты в ней, посмотреть ее глазами, что ты видишь в деталях. То же самое можно сделать и без кошки, просто ходить по чужой квартире и наблюдать за происходящим. Но это высший пилотаж. С колесом проще будет. Знаете ли вы, что если представить себя колесом или помидором (реально представить, не по-детски!), то человек, не видевший тебя до этого, увидит именно колесо или помидор. Почему ведьмы превращались в колесо? А в кого можно было раньше еще превратиться, чтобы идти рядом и не вызвать подозрения? Колесо и кошка — самые подходящие варианты.Как видите, никакой мистики тут нет. Внушение, хорошее воображение и работа над собой. Есть, конечно, и другие методики перевоплощения, например, гипноз. Думаю, у вас появились вопросы. На некоторые я отвечу сразу. С нашего потока только один человек научился читать и видеть рукой, но потом он потерял свое мастерство (не смог защитится от плохой энергии). Стать невидимкой или сделать невидимый предмет — еще четверо. Остальные не стали развивать свои способности дальше отгадывания карт (в перевернутом виде) рукой. Да, я видела людей, умеющих все это делать. Я ездила с учителем на тренировки особ, обучающихся экстрасенсорике, на последних курсах. А теперь об опасностях. Человек, развивающий свое биополе, привлекает внимание темных сущностей и чем больше он развивается, тем сильнее атака потусторонних сил. Развивая видение третьим глазом, вы начинаете видеть не только больные органы и биополе других людей, но и умерших людей, а также потусторонний мир с его жителями. Психологически это может выдержать не каждый. Чаще всего близкие этих одаренных людей обращаются к врачам и ясновидящим, или целителям, ставят шизофрению. Поэтому люди имеющие какой-либо дар, вынуждены скрывать это от общества. Спасибо, что прочитали мое повествование. Очень хотелось с вами поделиться. За ошибки в тексте, заранее извиняюсь. Если есть вопросы - пишите.

Ключевые слова: Экстрасенсорика мистика внушение колдовство. авторская история

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