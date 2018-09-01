Лесной бог

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:03

Причина: Авторская стилистика сохранена

Космонасть Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:03 by

На популярном анонимном веб-форуме появилась интригующая публикация, сделанная неким жителем Германии. По словам неизвестного немца, недавно он установил на природе фотоловушку, реагирующую на любое движение и служащую для наблюдения за дикими животными.То, что попало несколько ночей назад в объектив лесной камеры, поразило мужчину до глубины души, заставив содрогнуться от неожиданности такого снимка. На одном из полученных фото запечатлелся кабан, на спине которого… сидит загадочное гуманоидное существо со светящимися глазами.Наш герой пришел к выводу, что его фотоаппарат случайно снял так называемого Дэрка – малоизвестного бога из германо-скандинавской мифологии, являющегося чем-то вроде русского лешего. Дэрк, если верить местным преданиям, живет в лесу, тщательно оберегая там растения и животных.Утверждается, что к людям это божество относится нейтрально. Если путник или охотник ведет себя на природе почтительно, не забирая из леса больше, чем ему необходимо, и не нарушая установленный здесь порядок, то Дэрк не трогает человека и даже может подсобить ему в его деле, скажем, привести на грибную полянку, вывести из чащи и так далее. Однако, ежели вы посмеете оскорбить божество своим неуважительным отношением к его владениям, вас непременно ожидает суровое наказание. Известны городские легенды о немецких браконьерах, которых находят убитыми и потом распотрошенными неизвестно кем и каким образом.В германо-скандинавских мифах есть несколько колоритных персонажей, передвигающихся на вепрях, словно на лошадях. К примеру, богиня войны и любви Фрейя скачет верхом на боевой свинье Хильдисвини, когда не желает или не имеет возможности использовать свою запряженную кошками колесницу.Антропоморфное создание на таинственном кадре немца имеет худое тело и крупную голову с непонятным капюшоном, будто у змеи. Предполагаемый бог смотрит прямо в камеру, широко раскрыв темный рот. Некоторые пользователи Всемирной паутины даже рассмотрели в руке гуманоида нечто, похожее на копье.Одни комментаторы считают, что это в самом деле был Дэрк или, может, вышеупомянутая Фрейя, которую как раз нередко изображают с копьем в руке. По мнению других, перед нами мутант, инопланетянин, привидение или существо из параллельного мира. Третьи уверены, что речь идет о фотомонтаже и мистификации.Наконец, находятся такие личности, которые предполагают, что все это парейдолическая иллюзия. Дескать, ветки на дереве сложились столь причудливым образом, а «светящие глаза сущности» являются ничем иным, как бликами в объективе камеры. Вот только что создало блики в темном лесу, скептики не объясняют, ведь сама такая ловушка фотовспышкой не обладает…Автор — PacificLost.

Ключевые слова: Древние боги мистика миф лес фотография

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