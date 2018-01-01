Лихо Одноглазое

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:56

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Сделано_в_СССР Просмотров: 23 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:56 by

Зло, беда, неудача всегда пугали людей, вызывали у них чувство отторжения и неприязни. Восточные славяне даже персонифицировали эти понятия, создав демонический образ под названием Лихо Одноглазое. Оно стало олицетворять собой злую долю и несчастье, а перед людьми представало в образе худой одноглазой старухи. Бродили та по земле, привязывалась к людям и обрушивала на них беды, болезни, нищету, иногда убивала несчастных или лишала их каких-то частей тела.Вот такую жуткую сущностью придумали славяне, а её похождения отразили в сказках. В самой популярной из них главным героем является деревенский кузнец. Загорелся он как-то желанием увидеть Лихо. Решил пойти в лес и там поискать это демоническое существо. Но один идти побоялся и взял себе в напарники портного. И пошли они вдвоём в самую что ни на есть лесную чащу.Долго продирались они среди кустов и веток деревьев, пока не вышли на большую поляну. Посреди неё увидели большую избу. Обошли её вокруг, никого не обнаружили, а тут и смеркаться начало. Зашли путешественники внутрь и решили переночевать в избе. Только устроились на ночлег, как услышали, что кто-то снаружи ходит. Выглянул кузнец в окно и увидел худую одноглазую старуху.Вошла та в дом, увидела гостей и довольно заулыбалась. Сказала, что очень им рада, так как теперь не надо думать, что на ужин готовить. Затопила старуха печь, схватила портного да и сунула прямо в пламя. Поджарила его и съела. Перепугался кузнец, сидит ни жив ни мёртв, ругает себя последними словами, что решил на Лихо посмотреть.А старуха насытилась и подобрела. Стала кузнецу вопросы задавать, расспрашивать о деревенской жизни. Как узнала, что гость её – кузнец, оживилась и стала просить выковать ей железный глаз, так как уж больно неудобно перед людьми без одного глаза появляться. Гость обречённо согласился, взялся за работу и выковал новенький железный глаз. Любо дорого на него было посмотреть: таким красивым и ладным он получился.Дело за малым осталось, вставить глаз в пустую глазницу. Попросил кузнец старуху сесть на скамью, раскалил в печи гвоздь, якобы для того, чтобы с его помощью железный глаз в глазницу загнать. Но лишь только гвоздь покрылся красным цветом, схватил его кузнец клещами, поднёс к здоровому глазу старухи и ударил по раскалённому железу молотком. Вошёл гвоздь в зрячий глаз, а Лихо Одноглазое взвыло страшным голосом.Хотело схватить оно кузнеца, но куда там. Увернулся гость от ослепшей старухи и выбежал вон из избы. Бросился он в лесную чащу, побежал куда глаза глядят. Бежит по лесу, на ветки и кусты внимания не обращает. И вдруг видит, в стволе дерева сидит глубоко вонзённый топор. Хотел кузнец пробежать мимо, да вдруг понял, что не простой это топор, а из чистого золота сделанный. Остановился человек, схватился за топорище, потянул дорогое изделия на себя. Но не поддалось то, а рука намертво прилипла к ручке.Тут за спиной раздался зловещий смех. Понял кузнец, что приближается Лихо, а золотой топор – это его западня. Забился человек в ужасе, закричал страшным голосом, а руку оторвать не может: въелось в неё топорище и стало с рукой единым целым. Что тут делать? Вытащил кузнец из кармана нож, отрезал кисть и освободился.Бросился он бежать ещё быстрее, чем раньше. Оглянулся один раз и увидел, что Лихо Одноглазое преследует его. Но только теперь у худой, полностью ослепшей старухи появился глаз на лбу. И такую злобу он источал, что преследуемый побежал так быстро, как раньше никогда не бегал. Через некоторое время выбежал человек из леса и увидел вдалеке родную деревню. Добежал он до неё, пошёл по улице, и стал всем встречным изуродованную руку показывать, говоря, что видел он Лихо, и вот чем эта встреча закончилось.Эта народная сказка прекрасно характеризует демонический образ, сеющий вокруг себя зло и горе. Он не только несёт неудачу, но ещё и является людоедом, поедающим людей ради забавы. Вот такое мифологическое существ придумали наши предки, наделив его самыми отвратительными и ужасными чертами, какие только можно себе представить.Автор - Станислав Кузьмин.

Ключевые слова: Зло беда неудача лихо старуха

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