Упырь, оживший мертвец

Cover Просмотров: 186 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:37 by

Любой человек с нормальным воображением может без труда представить себе тихое сельское кладбище. Понуро стоящие берёзы, разбросанные среди них могилы, строгие надгробья, кресты. Здесь всё дышит вечностью и покоем. Даже пение птиц вблизи этого скорбного места меняет тональность с жизнерадостной на приглушённо-почтительную, как будто маленькие пичужки чувствуют дыхание смерти и неотвратимость приближения фатального конца.Нетрудно также вообразить и безлунную тёмную ночь, которая окутывает мрачной чернотой погост, скрывая от людских глаз последнее пристанище грешных человеческих тел. Высохшая за длинный летний день земля, укрывающая могилы, постепенно напитывается ночной влагой, становится податливой и мягкой. Воздух свежеет, а ночная прохлада несёт благодатное состояние облегчения и отдыха всему живому, уставшему от тяжёлого дневного зноя.А вот дальнейшее осознать вряд ли возможно человеку здравомыслящему, хорошо образованному и рассудительному. Потому как вступает оно в полное противоречие с теми установками и стереотипами, которые заложили в него с детских лет учителя и родители.Могильная земля начинает шевелиться, на поверхность высовывается человеческая рука. Но вовсе не живая и гибкая, а покрытая трупными пятнами и неуклюжая. Она ворочается в воздухе, неуверенными пальцами отгребает почву, прокладывая дорогу другим участкам тела.Появляется вторая рука – работа ускоряется. Наконец из могилы показывается голова, плечи, туловище. Мертвец постепенно вытаскивает своё тело на поверхность и, в конце концов, медленно поднимается на ноги.Его пустые глазницы равнодушно смотрят в ночной мрак, на первый взгляд кажется, что он вообще ничего не видит. Но это ошибочное представление. Пришелец из мира мёртвых делает один шаг, другой. Затем начинает уверенно двигаться между могил. Вот он доходит до края кладбища, на мгновение замирает, а затем только ему известным способом находит нужное направление и оказывается на просёлочной дороге.Дальнейший путь страшного существа лежит в сторону деревни, туда, где обитают живые люди. Там есть свежая плоть, вкусная густая кровь, нежное мясо детей. Непреодолимое желание заставляет ускорить шаг, но терять осторожность нельзя: в деревне много собак, которые легко учуют ожившего мертвеца и поднимут дикий вой.Пришелец из потустороннего мира пробирается задворками, огородами. Приближается к крайней избе и заглядывает в окно. Сквозь приоткрытую створку он чувствует запах живой плоти. Тот начинает сводить его с ума, заставляет потерять всякую бдительность. Желание перехлёстывает через край, и, повинуясь ему, оживший мертвец распахивает окно и проникает внутрь дома.Последующий трагический ход развития событий может легко спрогнозировать даже человек неискушённый, человек, который никогда в жизни не сталкивался с упырями. Именно так с древнейших времён называют страшных существ, восстающих из могил.Упырь – это оживший мертвец. Он убивает людей, высасывает из них кровь, а часть плоти поедает. Самое же ужасное заключается в том, что погибший таким образом человек сам становится упырём. На следующую ночь, после своей безвременной кончины, несчастный встаёт на ноги и начинает поиск живой крови и мяса.Остановить его не может ничто: ни стены морга, ни выстрелы перепуганных охранников, ни молитвы священнослужителей. Оживший мертвец несокрушим, как танк. Он с диким упорством добивается цели, а оказавшуюся в его руках жертву мгновенно убивает и начинает пожирать. Если у него отсутствуют внутренности, то пожираемые куски мяса вываливаются наружу. Это упыря никак не смущает, потому что голод сидит у него в душе, которая уже попала в ад, но оттуда руководит своим телом.Убить его может только осиновый кол или огонь. Опытные и знающие люди так и делают. Пронзённая остро заточенным деревом нечисть падает на землю и превращается в обычный труп, который очень быстро разлагается и перестаёт представлять опасность для людей.Казалось бы, нет ничего проще – изведи при помощи огня и осины всех упырей и живи спокойно, но не тут-то было. Дело в том, что нечистая сила очень предусмотрительна. В преисподней давно уже определились с оживающими мертвецами. Последние возникают не только уже указанным способом, но и вследствие других причин.Причины эти сводятся к одному – неправедной жизни. Мир полон соблазнов, и не все находят в себе силы противостоять им. Бывают мелкие грешки, а бывают грехи тяжкие, которые церковь никогда не простит. Злодея и душегуба придадут анафеме, не раздумывая. Та же участь ждёт еретика, богоотступника, пьяницу, самоубийцу. Колдуну, несущему людям зло, прямая дорога в ад после смерти. Вот из этой публики Сатана и творит упырей.Умрёт такой человек, похоронят его. Наступит следующая ночь, заворочается в гробу мертвец. Защёлкает зубами, задвигает мёртвыми глазами. Даёт ему Сатана силу немереную, а потому разлетается крышка гроба, расступается могильная земля, выходит на поверхность живой мертвец. Гонимый жаждой крови, он ищет людей, а убивая их, творит себе подобных.А те, в свою очередь, опять же находят несчастных, вина которых только в том и заключается, что оказались они случайно на пути страшного существа. Погибнув в страшных мучениях от зубов мерзкой нечисти, лишаются эти люди успокоения в загробном мире, продолжают они земные странствия с мёртвым телом и разложившимся мозгом.Это воинство Дьявола. Оно может множиться в геометрической прогрессии, если ожившие мертвецы окажутся в большом мегаполисе. Таких особей надо-то всего две-три. В тёмную безлунную ночь много ужасных дел могут они натворить в мире живых людей, умножить своё количество до огромного числа.Опасность ещё заключается в том, что упыри внешне похожи на обычного человека. Пока тот разберётся, что к чему, пока осознает смертельную угрозу, уже будет поздно. Схваченный сильными пальцами, он и охнуть не успеет, как почувствует острую боль – это зубы жуткой нечисти впиваются в живую плоть. Тёплая кровь стремительно начинает покидать тело, высасываемая жадным ртом. Организм слабеет, сознание меркнет. Пелена непроницаемого мрака наваливается на несчастного, и всё перестаёт быть.Ожившие мертвецы обладают зачатками интеллекта. Его хватает на то, чтобы объединить их в стаи, сделать деятельность целенаправленной, организованной. Этим слугам Дьявола не чуждо чувство самосохранения и взаимовыручка. Если один из них попадает в беду, то остальные тут же спешат ему на помощь.Их главная цель – творить себе подобных, поэтому при нападении они проявляют завидное упорство. Если кто-то по наивности думает, что может спастись от упырей за запертой дверью, то тут его ждёт горькое разочарование: такие преграды живым мертвецам не страшны.Даже стальная конструкция не может гарантировать полную безопасность. Упырь обладает огромной силой. Он сомнёт и искорёжит металл, сорвёт такую дверь с петель и ворвётся в убежище, в котором затаился человек. Что уж говорить про деревенские хаты. Здесь для живых мертвецов полное раздолье. За одну ночь огромное село может потерять всех жителей.Активен упырь с полуночи до третьего петуха. Всё остальное время он слаб и беззащитен. Поэтому в преддверии рассвета это существо прекращает свою страшную деятельность и ищет тёмное укромное место, где оно может отлежаться до следующей полуночи.Солнечные лучи для него болезненны, а православный крест вызывает страх и ненависть. Но убить упыря может, как уже было сказано, только осиновый кол или очищающий огонь. Такой малый перечень защит от мощного и сильного врага кажется странным. Всё-таки силы добра должны были постараться и выработать какие-то дополнительные эффективные меры против этого страшного представителя преисподней.Такие действенные способы есть, но они профилактические. Люди загодя должны заботиться о том, чтобы упырь никогда не смог появиться на земле. Для этого необходимо хоронить погрязших в грехах (горьких пьяниц, насильников, богоотступников, самоубийц) вне кладбища и далеко от жилых мест. Конечно, не все эти умершие могут стать упырями, так как у нечистой силы свои планы насчёт каждого грешника, но бережёного бог бережёт.Сразу после погребения подобного покойника в могильный холм необходимо вбить осиновый кол. Для большей верности рассыпать вокруг него горячие угли или поставить горшок с таковыми. Это будет служить надёжным заслоном от ожившего мертвеца, лишит его дьявольской силы, не позволит вырваться из могилы.Но, как говорится, быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Не всегда можно при жизни падшую душу-то распознать. Умеют разные нелюди маскироваться под порядочных, набожных да честных людей. Живёт такой мздоимец, насильник или душегуб, творит чёрные дела, а притворяется ангелом во плоти.Сеет он зло, а устами глаголет божью молитву. Попробуй догадайся, что у него на уме, что в душе, о чём он думу думает. Люди-то в основной массе доверчивы, легкомысленны. Они больше словам верят, умные серьёзные лица у них всегда с надёжностью да надеждой ассоциируются.Этим нелюди и пользуются. Напустят они на себя значительность да важность, заговорят бойко, красиво да складно, запудрят простому человеку мозги, введут в заблуждение. Тот и не догадывается, что такие пустобрёхи уж давно душу Сатане продали. Верит он искренне словам, а дела можно и так и этак повернуть. Чёрные деяния, если изловчиться, всегда возможно представить благими радениями во благо человечества.Вот и хоронят таких двуликих Янусов не на отшибе, как положено, а в общих местах, среди тех, кто при жизни ни в чём предосудительном и порочном замечен не был. Результат же сказывается уже на следующую ночь. Подонок и негодяй превращается в упыря, оживает и вылезает из могилы, чтобы сеять смерть и творить себе подобных.Страдают от этого люди, погибают почём зря, а сатанинское воинство растёт и множится. В старые-то времена иногда целые деревни превращались во владения упырей. Днём тихо в таком селении, улицы как будто вымерли. Зато ночью туда-сюда страшные тени шныряют. Ищут очередную жертву. А где же такую взять, если уж все жители живыми мертвецами стали.Для путников или приехавших в гости родственников наступает мгновенный и страшный конец сразу после полуночи. Днём-то им ничего не грозит, потому как божий свет надёжная защита от упыря. Приезжим бы сразу сообразить, что здесь что-то не то: дома пустые, людей не видно, живность домашняя напрочь отсутствует. Бежать надо сразу от такого места со всей возможной скоростью, да где там.Располагаются ничего не подозревающие люди на ночлег, ждут, когда жители деревни появятся. Те и появляются, в аккурат, когда сутки заканчиваются. Вылезают из тёмных потайных мест и устремляются туда, где пульсирует тёплая живая кровь.Такие деревни по силам уничтожить только воинскому подразделению. Окружат солдаты хаты сплошным кольцом, чтобы мышь даже не выскочила, и поджигают деревянные строения. В жаркий да засушливый день огонь мгновенно распространяется, набирает мощь и превращает в пепел всё вокруг. Упырь же, как Феникс, возродиться не может. Не дал ему Сатана таких возможностей, а может и хотел дать, да Создатель воспрепятствовал.После пожара пройдут солдаты по пепелищу с осиновыми кольями в руках. Если увидят что подозрительное, тут же поразят очищающим от скверны деревом. Долго потом это место прокажённым считается. Десятки лет проходят, прежде чем люди опять селиться здесь начинают.Много таких пожаров знает православная земля. Не только деревни сжигались – целые города уничтожались полностью. Это сейчас историки утверждают, что причинами возгораний была засуха, неосторожно брошенная искра, но праведные люди знают истинное положение дел.Уничтожали упырей наши предки, вот и приходилось им жечь всё под корень. Зато потом быстро города отстраивались, становились ещё краше, ещё прекраснее. Уж как потом Сатана злобой-то исходил, как зубами щёлкал, как пену изо рта пускал в бессильной ярости. А люди в ответ строили церкви каменные с куполами да крестами позолоченными. Звенели на них колокола, а каждый знает, что колокольный звон сеет среди нечисти панику, приводит её в ужас, заставляет убегать прочь без оглядки.К сожалению, упырей колокольным звоном извести невозможно. Плодятся они с завидным упорством, а осина и огонь могут только приостановить их размножение. Напрочь уничтожить эту мерзость можно только праведными мыслями и делами. Высокая духовность и нравственность – вот самое надёжное оружие против живых мертвецов.Когда люди осознают эту простую истину не умом, а сердцем, тогда и исчезнут с земли упыри. Пока же они чувствуют себя очень вольготно в подлунном мире, где для них созданы самые благоприятные и тепличные условия. Неизвестно, сколько ещё пройдёт лет или веков, но в конце концов силы добра восторжествуют, мумию последнего упыря поместят в исторический музей. Там она будет выставлена напоказ будущим поколениям как напоминание о неотвратимости наказания за тяжкие грехи и преступления.Автор: ridar-shakin.

Ключевые слова: Упырь мертвец кладбище кол

Другие, подобные истории: