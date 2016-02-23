Оборотень

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:26

Cover Просмотров: 264 Комментарии: 2 +4 Вчера, 20:26 by

Поток падших душ, несущихся с огромной скоростью через круги ада, нескончаем. Со временем он не уменьшается, а наоборот – увеличивается. И как не старается церковь изменить ситуацию, – её благие деяния пока не увенчались успехом. Тут нельзя винить священнослужителей, потому как делают они своё дело добросовестно. Нельзя негодовать и на самих грешников – так как слаб человек.Причина же всего лежит в устройстве мира, который извечно предусматривает наличие в человеке двух начал. Это добро и зло. Они образуют единое целое и постоянно находятся в противодействии. Борьба между этими двумя составляющими беспощадная и жестокая. Она невидима простому глазу, так как происходит в человеческой душе. Итоговым же результатом этой борьбы и является путь либо в райские кущи, либо в ад.Правда, есть в жизни явление, которое вполне наглядно и материально показывает всю силу страстей и страданий, которым подвергается простой смертный на своём пути к вечному забвению. Явление это существует многие и многие столетия, а заключается в том, что человек в нормальном богопослушном состоянии выглядит по образу и подобию своего Создателя, а вот когда тёмные силы души одерживают верх, то превращается он в нелюдя на глазах у окружающих.Называют такого человека оборотнем. Служит он тёмным силам, но не всё время, а только определённый срок, который намечен ему князем Тьмы, то есть самим Сатаной. В остальные же дни и часы отведённой ему жизни он никакой опасности для окружающих не представляет, а часто даже и не догадывается, что давно стоит на стезе порока и проклятия.Стать оборотнем по силам любому смертному. Для этого не нужно быть злодеем, детоубийцей и растлителем. Можно вести вполне нормальную жизнь: работать, растить своих отпрысков, даже ходить в церковь и верить в Бога. Всё меняется в тот момент, когда на жизненном пути такого человека возникает могучая потусторонняя сущность. Она незримо проникает в душу и начинает влиять на её тёмную сторону, многократно усиливая всё звериное и жестокое, что надёжно спрятано в подсознании.Поначалу это совсем незаметно. Но вот наступает ночь, когда в небе восходит полная луна. До этого в жизни человека было множество полных лун, но никаких таинственных трансформаций с ним не происходило, а вот в это полнолуние он, находясь у себя в комнате, неожиданно начинает чувствовать необъяснимую тревогу и странное томление. Какие-то непонятные и неясные желания начинают терзать его душу, а затем возникает тупая боль в суставах и костях.Боль эта не усиливается, но и не затихает. Постепенно она охватывает весь организм, а подвергнувшийся ей человек замечает, что его пальцы на руках странным образом меняют свою форму, на теле появляется обильная волосатость, лицо удлиняется, приобретая хищные и звериные черты. Процесс ускоряется, а затуманенное сознание уже не может фиксировать необратимые изменения внешности.Проходит совсем немного времени. Мир остаётся незыблемым и обычным, а вот тот, кто подвергся необъяснимым трансформациям, превращается в дикого, крупного и сильного зверя. Внешне он очень похож на волка, но гораздо больше и свирепее. Шерсть у него густая и тёмная, мощные лапы по величине сродни львиным, морда широкая, а острые зубы раза в три превышают волчьи.Родившийся зверь упругим и сильным толчком отправляет своё тело в открытое окно и оказывается на ночной, залитой бледным лунным светом, улице. Она безлюдна в этот поздний час. Оборотень бесшумно скользит вдоль домов, стараясь быть невидимым. Он делает один поворот, другой.Наконец его тонкое обоняние улавливает едва различимый запах человеческого тела. Он почти не чувствуется, но слабый ветерок усиливается, и в нос исчадия ада ударяет более сильная волна, несущая в себе неповторимый аромат живого мяса и тёплой крови.Страшный зверь бросается на этот запах, стремительно и неслышно мчится по улице. Вот и перекрёсток, а на той стороне широкой дороги тёмная фигура припозднившегося прохожего. Человек спешит домой, и хоть всё вокруг залито светом фонарей, он чувствует себя неуютно и сиротливо на пустынном тротуаре.Шаги прохожего одиноко звучат в полной тишине сонного города. Любой посторонний шорох может насторожить его, вызвать чувство дискомфорта. Но оборотень тих и незаметен. Он осторожно касается мягкими лапами мостовой, незримо скользит вдоль погруженных в тень стен домов.Человек доходит до конца улицы, поворачивает за угол в тёмный проулок. Ужасный зверь делает несколько мощных прыжков и оказывается за спиной у несчастного. Тот что-то начинает ощущать, пытается повернуть голову. Мощная лапа со страшной силой обрушивается на затылок жертвы. Острые когти срывают кожу с черепа, обнажают розовую кость. Второй удар почти отделяет тело от головы. Не издав ни звука, человек падает на мостовую, несколько раз дёргает в агонии ногами и затихает навсегда.Его ошеломленная душа вырывается на свободу, в растерянности оглядывается, пытается взлететь вверх. Но страшная сила тянет её в другую сторону. Крича от отчаяния, энергетическая субстанция сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее удаляется в сторону преисподней. Её зов о помощи затухает, а оборотень оставляет место преступления и исчезает в тёмном проулке.Страшный зверь не успокаивается, ищет других людей, оказавшихся в столь неурочный час на улице: Сатане нужно много душ, он истязает их в адовом пекле, подпитывая себя энергией ужаса и страха. Оборотень его надёжный слуга. Убивая невинных, он бросает вызов силам добра, обрекает себя на вечную муку, но без колебаний идёт по начертанному для него пути.Новые жертвы, новая кровь, но вот, каким-то шестым чувством зверь чувствует приближение рассвета. Он стремительно мчится к дому, который покинул несколько часов назад. Достигнув знакомого окна, оборотень бесшумно проникает в него, замирает на месте.Дальше наступает процесс трансформации. Хищное и ужасное чудовище теряет свою свирепость, силу и ловкость. Его тело преобразуется в человеческое, но мозг никак на это не реагирует. Он погружён в глубокий и спокойный сон, какой бывает у праведного и безгрешного существа.Наутро человек просыпается в своей кровати. Он сладко потягивается, щурится под ласковыми лучами тёплого солнца, которое настойчиво заглядывает в приоткрытое окно. В его душе покой и умиротворение, память чиста и безмятежна. В ней не содержится даже и тысячной доли тех страшных ночных событий, кровавая картина которых уже с раннего утра потрясла многих жителей города.Такова, в общих чертах, хронология происшествий, случающихся с теми людьми, которые обладают даром превращения в оборотней. Этот дар - не подарок небес, он навязан чёрными силами помимо воли и желания, а потому вреден и приносит неисчислимые бедствия и страдания как самим его носителям, так и тем, кто их окружает.Менять свой образ может любой представитель нечистой силы. Для него это занятие привычное и лёгкое. Что же касается простого смертного, то здесь дело обстоит совсем по-другому. Человек не способен перевоплощаться в кого бы то ни было по своему желанию и хотению. Не дал ему Создатель таких возможностей, видимо, справедливо решив, что это будет лишним искушением и введением в грех натур неуравновешенных, склонных к пороку и преступлению.В преисподней же решили нарушить божьи запреты. Сделать всех людей оборотнями там, конечно, не осмелились, но вот захомутать отдельные души Сатана отважился и привлёк к этому делу колдунов и демонов (падших ангелов) в образе волков.Колдуны находили среди людей души, склонные к грехопадению, а потом творили заклинания. Сила их была такова, что человек, на которого они были направлены, становился оборотнем. Сам он об этом даже не догадывался и мог прожить долгие годы, не зная, что нечисть завлекла его в свои сети.Ровно через семь лет заклинания теряли свою магическую силу, и человек переставал быть оборотнем. Такое было возможно, если вёл он всё это время спокойную и добропорядочную жизнь. Стоило же ему хоть раз за роковой срок попробовать человеческую кровь, то в ближайшее полнолуние ждало его удивительное превращение.Он трансформировался в ужасное чудовище, творящее зло и несущее смерть. Времени ему было на это отведено от полуночи до третьих петухов. Утром же человек просыпался, совершенно ничего не помня, что с ним было.После первого превращения все мосты сжигались. Пути назад уже не было: несчастный навечно обрекал себя на страшное существование. Это не игра слов. Такие существа действительно живут вечно. Оборотень не стареет, а остаётся навсегда в том возрасте, в каком стал слугой Сатаны. Если имел он за плечами двадцать лет к моменту рокового полнолуния, то на века оставался юношей. Если же было ему пятьдесят, то и жил зрелым мужчиной, переходя из эпохи в эпоху в соответствующем физическом состоянии.Болезни ему не страшны, старческая дряхлость не грозит. Единственное, что представляет угрозу – серебряные стрелы и пули. Только они могут убить это страшное существо и отправить его душу в адово пекло. Всё остальное оружие, молитвы, заклинания бессильны против оборотня.Демоны, в отличие от колдунов, заклинаний никогда не творили. Обращались они в волков и рыскали в поиске зазевавшегося человека. Такового они кусали, причём волчья слюна должна была попасть в кровь несчастного. Здесь уже не было никаких семилетних сроков и щадящих условий. В первое же полнолуние укушенный превращался в огромного волка и выходил на кровавую охоту.Мог демон и не принимать образ волка. Он превращался в мужчину, женился на девушке, а все рождённые от этого брака дети мужского пола становились оборотнями. Они вырастали, сами становились отцами и создавали себе подобных таким же способом.Демоны и колдуны формируют только первый эшелон. Укус оборотня творит другого оборотня. Брак с оборотнем также заканчивается рождением подобного существа. Этот процесс бесконечен и в идеальных условиях может привести к полному уничтожению человеческой цивилизации. К счастью, такое невозможно, потому как есть на земле множество праведных людей, которые ведут непрестанную борьбу с этими исчадиями ада.Действовать приходится скрытно, в обход законов, так как ни один суд не даст добро на уничтожение этой нечистой силы. Ведь в обычной жизни оборотень предстаёт рядовым, законопослушным гражданином, которого привлекать к наказанию не за что. Его ночной образ напрочь отличается от того, в котором его постоянно видят родственники, друзья, коллеги по работе. Страшные убийства по этой причине раскрыть невозможно, хотя виновные находятся, ведь правосудие не может расписаться в собственном бессилии.Выявить оборотня среди людей легко по внешним признакам. Они сразу бросаются в глаза опытному взгляду, но поспешные выводы никогда не делаются, чтобы не причинить зло невинному человеку, который по каким-то причинам может обладать похожими приметами.Все оборотни имеют запавшие глаза, причём в кромешной темноте они испускают слабый красноватый свет. У этих представителей нечистой силы на ладонях и ступнях ног растут волосы. Они могут быть совсем светлые и незаметны на первый взгляд. Так же у оборотней указательный палец всегда длиннее среднего.Самый же главный признак – магический тайный знак. Он выступает под левой подмышкой за несколько часов до роковой полуночи. На первый взгляд его нетрудно принять за синяк, но если внимательно присмотреться, то в оттенках кожи можно различить три шестёрки – знак Сатаны.Конечно, практически невозможно оказаться возле подозреваемого в нужный момент, да ещё, чтобы он был раздет до пояса, стоял с поднятой левой рукой и демонстрировал всем желающим, что там у него имеется. Это из области фантастики. Зато всё последующее может быть вполне реально, страшно, кроваво и трагично.Для предотвращения ужасной реальности, в ночь полнолуния выходят на улицы не только оборотни. Множество праведных людей, вооружённых серебряными пиками, появляется в тени домов и деревьев. Они не обладают такой же силой и ловкостью, как страшные звери, но движет ими вера в добро и желание защитить род людской от страшной напасти.Эти люди объединяются в пары. Один намазывает шею и лицо специальными мазями, усиливающими запах человеческой плоти, и служит приманкой. Второй же крадётся в отдалении, сжимая в твёрдой руке рукоятку освящённого в церкви серебряного клинка.Оборотень всегда появляется внезапно, нападение его стремительно и неотвратимо. Но праведные люди готовы к встрече. Подвергшийся нападению стремительно оборачивается и встречается взглядом с бешеными, красными глазами зверя. Второй возникает сзади. Очищающий металл с двух сторон пронзает тело нечисти. Вернее, не тело, а тёмную сущность человеческой души, увеличенную тысячекратно могучей волей Сатаны.Зло, порок, жадность, корысть, воплощённые в страшное и свирепое животное, издают хриплый агонизирующий вопль. Оборотень падает на землю, какое-то время корчится в предсмертных муках и издыхает. На глазах у людей он теряет свою животную свирепость: густая тёмная шерсть исчезает, клыки пропадают, конечности из лап превращаются в руки и ноги.Вместо зверя появляется труп человека. Освящённое серебро отобрало магическую силу, разрушило страшные заклинания, навсегда похоронило тёмное начало в вечности. Одним оборотнем на земле стало меньше.Тело убитого забирается с мостовой и сжигается. Сотворившие же добро люди никогда не афишируют свои подвиги. Их никто не знает в лицо, о них не пишут в газетах, награды не вешают им на грудь. Скромность и неприметность – вот их отличительная черта. Воздаётся этим труженикам по заслугам только после смерти. Их души находят вечное успокоение, что и является высшей наградой для любого смертного, раздираемого при жизни страстями, желаниями, метаниями и противоречиями.Имена же некоторых оборотней известны истории. Первое место здесь, пожалуй, занимает француз Жиль Гарнье. Вёл он жизнь отшельника, а обитал и творил зло на севере Франции во второй половине XVI века. Он остался в памяти людей в виде страшного и ужасного нелюдя, убивающего и взрослых, и детей. Это существо не жалело даже беременных женщин и младенцев. Убитых Жиль Гарнье поедал, уничтожая следы своих преступлений.Он был схвачен в 1573 году. Суду предшествовало тщательное расследование, которое доказало, что страшный француз принимал образ волка и именно в нём творил свои страшные злодеяния. Правосудие над ним свершилось в январе 1574 года. Жиль Гарнье был сожжён на костре, а его прах развеян по воздуху.Можно также назвать немца Петера Штуббе. Он жил в небольшом городе во второй половине XVI века и считался добропорядочным семьянином. На его совести двадцать загубленных детских жизней. Это исчадие ада пожирало несчастных после того, как убивало их.Схваченный Святой инквизицией, он сознался, что творил зло в облике волка, в которого превращался в полнолуние. Негодяй молил о пощаде, ссылаясь на то, что все эти действия были им совершены в беспомощном состоянии, когда его разум полностью отключался. Суд же был неумолим, и Петера Штуббе колесовали в октябре 1589 года.Не все оборотни доживали до расследования и суда. Многие из них уничтожались по одному лишь подозрению, становясь жертвами стихийного самосуда. Люди выплёскивали свой гнев, успокаивались: иногда выяснялось, что погиб невиновный. Огромное количество подозреваемых было сожжено по анонимным доносам. Всё это происходило в XIV-XVII веках в католических общинах, которые нетерпимо относились к этой нечисти.Отношение протестантов к оборотням было аналогичным, а вот православный люд считал души, подвергнувшиеся этой напасти, глубоко несчастными, хоть и выступающими в образах волков. Эти животные не сеяли зло, не причиняли вреда. Они были добрыми, а изначально представляли из себя людей, случайно попавших в сети нечистой силы по воле злых колдунов. Путём магических заклинаний и молитв такие несчастные могли избавиться от недобрых чар и опять принять нормальный человеческий вид.Одним словом, в этом вопросе нет полного единодушия у сторонников разных религиозных суждений. Существует мнение, что оборотень – это просто больной человек. Он подвержен страшному заболеванию – ликантропии. Именно благодаря ей и происходит превращение обычного гражданина, семьянина, добросовестного работника в волка. Таких людей нужно держать в соответствующих заведениях и подвергать длительному лечению.Пока носители тайных знаний спорят об истинной сущности оборотня, простым смертным лучше всё же придерживаться самой плохой и мрачной интерпретации этого явления. Перебдеть, как известно, гораздо безопаснее, чем недобдеть, а потому желательно светлыми мыслями и благими помыслами постараться очистить себя от всего грешного и богопротивного, чтобы не было причин нечистой силе создавать кровожадного и ненасытного монстра.

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