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Страшно интересно

10 доказательств существования параллельных миров

Вера в существование незримых соседей граничит с фантастикой. Или с больным воображением. Так говорят скептики.
А сторонники стоят на своём и приводят целых 10 аргументов в пользу альтернативной реальности.
1. Многомировая интерпретация

10 доказательств существования параллельных миров

Вопрос об уникальности всего сущего волновал великие умы задолго до авторов фантастических романов. Над ним размышляли древнегреческие философы Демокрит, Эпикур и Метродор Хиосский. Об альтернативных вселенных говорится и в священных текстах индуистов.

Для официальной науки эта мысль родилась только в 1957 году. Американский физик Хью Эверетт создал теорию множественных миров, призванную заполнить пробелы в квантовой механике. В частности выяснить, почему кванты света ведут себя то как частицы, то как волны.

По Эверетту, каждое событие приводит к расколу и копированию Вселенной. При этом количество «клонов» всегда равно числу возможных исходов. А сумму центрального и новых мирозданий можно изобразить в виде ветвистого дерева.

2. Артефакты неизвестных цивилизаций

10 доказательств существования параллельных миров

Некоторые находки вгоняют в ступор даже самых опытных археологов.

Например, обнаруженный в Лондоне молоток, датированный 500-миллионным годом до нашей эры, то есть периодом, когда на Земле не было даже намёка на Homosapiens!

Или вычислительный механизм, позволяющий определять траекторию движения звёзд и планет. Бронзовый аналог компьютера был выловлен в 1901 году неподалеку от греческого острова Антикитера. Исследование прибора началось в 1959 году и продолжается до сих пор. В 2000-х удалось вычислить примерный возраст артефакта – I век до н.э.

Пока ничто не указывает на подделку. Остаются три версии: компьютер изобрели представители неведомой древней цивилизации, потеряли путешественники во времени или… подкинули выходцы из иных миров.

3. Жертвы телепортации

10 доказательств существования параллельных миров

1978 год — в одну из психиатрических клиник Швейцарии поступила на обследование Бригитта X. Она с упорством доказывала, что её муж умер, в то время, как он был жив и здоров и являлся отцом её будущего ребёнка.

По словам Бригитты, её муж недавно погиб в автомобильной аварии. Но как-то, придя домой со службы, она вдруг увидела его дома.
Вальтер X. недоумевает: ведь жена считает его призраком! Он в действительности незадолго до того попал в автокатастрофу, но получил только незначительные повреждения.
Бригитта же, вопреки очевидности, утверждала, что прекрасно помнит, как ей сообщили о смерти Вальтера, и описывала в мельчайших подробностях его похороны.

Загадочная история испанки Лерин Гарсиа началась обычным июльским утром, когда она проснулась в чужой реальности. Но не сразу поняла, что произошло. На дворе по-прежнему стоял 2008 год, Лерин был 41 год, она находилась в тех же городе и доме, где легла спать.

Только вот пижама и постельное белье за ночь кардинально сменили цвет, а шкаф сбежал в другую комнату. На месте не оказалось офиса, где Лерин проработала 20 лет. Вскоре «дома» материализовался бывший жених, отправленный в отставку полгода назад. Куда делся нынешний друг сердца, не смог выяснить даже частный детектив…

Тесты на алкоголь и наркотики дали отрицательный результат. Как и консультация психиатра. Врач объяснил случившееся пережитым стрессом. Диагноз не удовлетворил Лерин и подтолкнул к поиску информации о параллельных мирах. Она так и не смогла вернуться в родное измерение.

4. Дежавю наоборот

10 доказательств существования параллельных миров

Суть дежавю не сводится к знакомому многим смутному ощущению «повтора» и бытовому предвидению. У этого феномена есть антипод – жамевю. Испытавшие его люди неожиданно перестают узнавать привычные места, старых друзей и кадры из просмотренных фильмов.

Регулярные жамевю свидетельствуют о психических нарушениях. А единичные и редкие сбои в памяти бывают и у здоровых людей.
Яркой иллюстрацией служит эксперимент английского нейропсихолога Криса Мулена.
92 добровольца должны были успеть за минуту 30 раз написать слово «двери». В итоге 68% испытуемых всерьёз усомнились в существовании слова. Сбой в мышлении или мгновенные скачки из реальности в реальность?

5. Корни сновидений

10 доказательств существования параллельных миров

Несмотря на обилие исследовательских методик, причина появления сновидений и поныне остаётся загадкой. Согласно общепринятому взгляду на сон, мозг всего-навсего обрабатывает накопленную наяву информацию. И переводит её в картинки – наиболее удобный для спящего разума формат. Разгадка номер два – нервная система посылает уснувшему хаотичные сигналы. Они-то и преобразуются в красочные видения.

По Фрейду, во сне мы получаем доступ к подсознанию. Освобождённое от цензуры сознания, оно спешит поведать нам о вытесненных сексуальных желаниях.

Четвёртую точку зрения первым высказал Карл Юнг. Увиденное во сне – не фантазия, а специфическое продолжение полноценной жизни. В приснившихся образах Юнг тоже видел шифр. Но не от подавленного либидо, а от коллективного бессознательного.

В середине прошлого века психологи заговорили о возможности управления сном. Появились соответствующие пособия. Самой известной стала трехтомная инструкция американского психофизиолога Стивена Лабержа.

6. Заблудившийся между двух Европ

10 доказательств существования параллельных миров

В 1952 году в токийском аэропорту появился странный пассажир. Судя по визам и таможенным штампам в паспорте, за последние 5 лет он многократно летал в Японию. Но в графе «страна» значился некий Тауред.
Владелец документа уверял, что его родина – европейское государство с тысячелетней историей. «Пришелец» предъявил водительские права и выписки из банков, полученные в той же таинственной стране.

Удивленного не меньше таможенников гражданина Тауреда оставили на ночь в ближайшей гостинице. Приехавшие наутро сотрудники иммиграционной службы его уже не застали. По словам портье, постоялец даже не выходил из номера.

Полиция Токио не нашла ни следа пропавшего Тауреда. Либо он ускользнул через окно на 15-м этаже, либо сумел перенестись обратно.

7. Паранормальная активность

10 доказательств существования параллельных миров

«Ожившая» мебель, шумы непонятного происхождения, зависшие в воздухе призрачные силуэты на фотографиях… Встречи с умершими происходят не только в кино. К примеру, множество мистических происшествий в лондонской подземке.

На закрытой в 1994 году станции «Олдвич» бесстрашные англичане проводят вечеринки, снимают фильмы и периодически видят гуляющую по путям женскую фигуру.
На участке метро в районе Британского музея хозяйничает мумия древнеегипетской принцессы. На Ковент-гарден с 1950-х захаживает денди, одетый по моде конца XIX века и буквально тающий на глазах, когда на него обращают внимание…

Материалисты отмахиваются от сомнительных фактов, считая контакты с духами галлюцинациями, миражами и откровенной ложью рассказчиков. Тогда почему человечество веками цепляется за сказки о призраках? Быть может, мифическое царство мёртвых – одна из альтернативных реальностей?

8. Четвёртое и пятое измерения

10 доказательств существования параллельных миров

Видимые глазом длина, высота и ширина уже изучены вдоль и поперек. Чего не скажешь про остальные два измерения, отсутствующие в Эвклидовой (традиционной) геометрии.

Научное сообщество ещё не вникло в тонкости открытого Лобачевским и Эйнштейном пространственно-временного континуума. Но уже пошли разговоры про высшее – пятое по счёту – измерение, доступное лишь обладателям экстрасенсорных талантов. Открыто оно и для тех, кто расширяет сознание посредством духовных практик.

Если отбросить в сторону догадки писателей-фантастов, о неочевидных координатах Вселенной почти ничего не известно. Предположительно, именно оттуда в наше трехмерное пространство приходят сверхъестественные существа.

9. Переосмысление двухщелевого эксперимента

10 доказательств существования параллельных миров

Говард Вайсман убежден, что двойственность природы света – результат соприкосновения параллельных миров. Гипотеза австралийского исследователя связывает многомировую интерпретацию Эверетта с опытом Томаса Юнга.

Отец волновой теории света в 1803 году опубликовал отчет о знаменитом двухщелевом эксперименте. Юнг установил в лаборатории проекционный экран, а перед ним – плотный экран-ширму с двумя параллельными прорезями. Затем на проделанные щели был направлен свет.

Часть излучения повела себя как электромагнитная волна – на заднем экране отразились световые полосы, прошедшие прямиком через прорези. Ещё половина светового потока проявилась как скопление элементарных частиц и рассеялась по ширме.
«Каждый из миров ограничен законами классической физики. Значит, без их пересечения квантовые явления были бы попросту невозможны», – уточняет Вайсман.

10. Большой адронный коллайдер

10 доказательств существования параллельных миров

Мультивселенная – не просто теоретическая модель. К такому выводу пришёл французский астрофизик Орельен Барро, наблюдая за работой Большого адронного коллайдера. Точнее – за взаимодействием помещённых в него протонов и ионов. Соударение тяжёлых частиц давало результаты, несовместимые с обычной физикой.

Барро, как и Вайсман, трактовал данное противоречие как последствие столкновения параллельных миров.

Автор - Ольга Нестерова.
Источник: здесь.
Вчера, 17:20 by WestaПросмотров: 744Комментарии: 20
+10

Ключевые слова: Параллельные миры доказательства теории

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Комментарии

#1 написал: Минди
Вчера, 18:07
+5
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 377
Очень интересно про эффект дежавю. Много раз испытывала его . Очень странное, но уверенное ощущенеи, что это стопудово уже происходило. Хотя такого никак не могло быть. И про сны тоже интересно. Что же всетаки такое сон? Плюс!
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#2 написал: ZurbagaN
Вчера, 18:23
+6
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 19
Статья шикарная! Огромное спасибо! ПЛЮС.
Есть также мнение по этой теме, что человек способен пересекать параллельные реальности во сне. Отсюда разница в воспоминаниях. У меня самого были моменты, когда я помню что-то не так, как мне рассказывают. Хотя различия не такие существенные, как в этой статье. Историю про тауреда читал раньше, бомба)
Зарегистрирован: 19.02.2017
#3 написал: Asheera
Вчера, 18:24
+4
Группа: Посетители
Репутация: (43|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 175
Хорошая статья, так и хочется туда добавить побольше случаев! Тема неисчерпаемая.
Гражданин Тауреда - это что-то) Возможно, опыты спецслужб. И слово-то какое, Тауред... Будто из древних источников времен Ассирии. Почерк Моссада, не иначе. m0304
Зарегистрирован: 29.10.2016
#4 написал: mi2017
Вчера, 18:46
+6
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 27
"Есть многое на свете, друг Горацио...." Очень ёмкая и интересная статья, кстати, про эффект "жамевю" не знала...
Зарегистрирован: 20.02.2017
#5 написал: Westa
Вчера, 20:51
+4
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 134
БлагоДарю всех за отзывы, ребята!
Мне тоже понравилась эта статья, а уж про тематику - вообще молчу, "пунктик"))

Минди
Цитата: Минди
Очень интересно про эффект дежавю. Много раз испытывала его . Очень странное, но уверенное ощущенеи, что это стопудово уже происходило. Хотя такого никак не могло быть

Вот, по поводу дежавю есть ещё интересная теория о том, что человеку известен основной "сценарий" его очередной жизни до его физического рождения.. Но эта особая память затем блокируется "для чистоты эксперимента".. И дежавю есть некий "сбой" в системе, либо же намеренный сигнал человеку, что он не отклонился от "курса"..

ZurbagaN
Цитата: ZurbagaN
Есть также мнение по этой теме, что человек способен пересекать параллельные реальности во сне. Отсюда разница в воспоминаниях. У меня самого были моменты, когда я помню что-то не так, как мне рассказывают. Хотя различия не такие существенные, как в этой статье.

И у меня такое случается.. Последний раз было в связи со смертью Жанны Фриске.. Когда я прочитала в интернете о её кончине и увидела причину - рак головного мозга, была крайне удивлена, потому что в моей памяти отложилась причина - рак кожи..

Причём, я точно помню, что читала об этом неоднократно в её прижизненных интервью и новостях, фото так же.. Этот факт очень меня смутил, стала интересоваться у подруг, может быть, кто-то помнит такую информацию, хотя бы в виде слухов, медийных "уток"? Получила от всех отрицательный ответ, изначально была известна только настоящая причина..
Неуютное это чувство..

Asheera
Цитата: Asheera
Хорошая статья, так и хочется туда добавить побольше случаев! Тема неисчерпаемая.

Эх, есть у меня для тебя такой случай)) Давно очень читала, произвёл на меня очень сильное впечатление, даже описывала его когда-то в комментариях к похожей истории на другом сайте..

Если не ошибаюсь, то произошло это в Великобритании, в конце девяностых годов 20 века..
Молодой человек и его девушка прогуливались по осеннему парку (или лесу, точно не помню).. Чудесная погода, трепетные эмоции, пара держалась за руки..

Вдруг в какой-то момент их словно ослепило огромной вспышкой, а через мгновение они оказались на узенькой мощёной грязной улочке, вокруг было несколько человек в странной (старинной одежде).. Не понимая, что происходит, и находясь фактически в состоянии шока, молодые люди двинулись по улице (не размыкая рук)..
Мимо них идущие люди разглядывали их с нескрываемым интересом, а кто и просто шарахался от пары, возможно это было вызвано так же непривычным для них внешним видом наших "пришельцев".. В какой-то момент, выйдя на более широкую улицу, встревоженные неожиданным криком возницы и шумом копыт лошадей позади себя, молодые люди, пытаясь убраться с траектории повозки, отпускают руки друг друга..

И вот снова вспышка, толчок - и молодой человек оказывается в земле, в куче листьев.. Встав с земли и оправившись, он не находит своей девушки.. Сначала он обегал весь лес самостоятельно, но безрезультатно.. Потом - обращение в полицию, затем он - главный подозреваемый в версии об убийстве, после - несколько месяцев в клинике для душевнобольных..
А в дальнейшем - тоска, длинною в жизнь, потому что периодически этот молодой человек так и совершал пешие прогулки по тому парку, в надежде на то, что однажды он сделает всего один шаг, та вспышка повторится, и он найдёт свою любимую..

mi2017
Цитата: mi2017
"Есть многое на свете, друг Горацио...." Очень ёмкая и интересная статья, кстати, про эффект "жамевю" не знала...

Шекспир абсолютно прав)) Про жемавю в таком контесте тоже читала впервые.. не знала, что это явление таки называется..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#6 написал: Asheera
Вчера, 21:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (43|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 175
Цитата: Westa

Если не ошибаюсь, то произошло это в Великобритании, в конце девяностых годов 20 века..
Молодой человек и его девушка прогуливались по осеннему парку (или лесу, точно не помню).. Чудесная погода, трепетные эмоции, пара держалась за руки..


Вот тут сложный случай, возможно в парке случился криминал- или сам молодой человек, приняв наркотик, убил свою девушку, или бандиты напали, девушку мучили и убили, а парня заставляли смотреть. После чего у него и правда случилось помутнение рассудка и парамнезия- ложная память, подсознание заменило ужасы сказкой.
Вот если бы его обследовал гипнолог-регрессивист, может удалось взломать блок и узнать, что было на самом деле...
Зарегистрирован: 29.10.2016
#7 написал: Westa
Вчера, 21:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 134
Цитата: Asheera
Цитата: Westa

Если не ошибаюсь, то произошло это в Великобритании, в конце девяностых годов 20 века..
Молодой человек и его девушка прогуливались по осеннему парку (или лесу, точно не помню).. Чудесная погода, трепетные эмоции, пара держалась за руки..


Вот тут сложный случай, возможно в парке случился криминал- или сам молодой человек, приняв наркотик, убил свою девушку, или бандиты напали, девушку мучили и убили, а парня заставляли смотреть. После чего у него и правда случилось помутнение рассудка и парамнезия- ложная память, подсознание заменило ужасы сказкой.
Вот если бы его обследовал гипнолог-регрессивист, может удалось взломать блок и узнать, что было на самом деле...

Возможно, да..
Про регрессивку - не знаю, ничего такого не говорилось, но проводилось тщательное расследование этого дела, человек исчез среди белого дня, на глазах у людей, и никаких улик..
В клинике проводили необходимое обследование на предмет нормальности, в результате отпустили..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#8 написал: Karl Georglin
Вчера, 21:38
-6
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 68
Посмотреть бы всем ролик про эти две щели - крайне любопытно. Особенно крут Илон Маск, грит что 1 к миллиарду что наша Вселенная не иллюзия/матрица.

Мультивселенная – не просто теоретическая модель. К такому выводу пришел французский астрофизик Орельен Барро, наблюдая за работой Большого адронного коллайдера. Точнее – за взаимодействием помещенных в него протонов и ионов. Соударение тяжелых частиц давало результаты, несовместимые с обычной физикой.
(по ссылке)
Мультивселенная – не просто теоретическая модель. К такому выводу пришёл французский астрофизик Орельен Барро, наблюдая за работой Большого адронного коллайдера. Точнее – за взаимодействием помещённых в него протонов и ионов. Соударение тяжёлых частиц давало результаты, несовместимые с обычной физикой.
(здесь)
Не трудно было? Минус. Теперь автоматом будет.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#9 написал: Westa
Вчера, 21:41
+1
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Репутация: (55|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 134
Цитата: Karl Georglin
Посмотреть бы всем ролик про эти две щели - крайне любопытно. Особенно крут Илон Маск, грит что 1 к миллиарду что наша Вселенная не иллюзия/матрица.

Мультивселенная – не просто теоретическая модель. К такому выводу пришел французский астрофизик Орельен Барро, наблюдая за работой Большого адронного коллайдера. Точнее – за взаимодействием помещенных в него протонов и ионов. Соударение тяжелых частиц давало результаты, несовместимые с обычной физикой.
(по ссылке)
Мультивселенная – не просто теоретическая модель. К такому выводу пришёл французский астрофизик Орельен Барро, наблюдая за работой Большого адронного коллайдера. Точнее – за взаимодействием помещённых в него протонов и ионов. Соударение тяжёлых частиц давало результаты, несовместимые с обычной физикой.
(здесь)
Не трудно было? Минус. Теперь автоматом будет.

Немного не поняла, в чём дело?))
Зарегистрирован: 12.02.2017
#10 написал: Asheera
Вчера, 21:42
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 175
Цитата: Westa
человек исчез среди белого дня, на глазах у людей, и никаких улик..


Мой бывший сотрудник так исчез. Тоже чудеса, пропал в никуда. Потом следствие накопало, что он был тайным геем, а его сердечный друг задолжал крупную сумму бандитам. Как дальше длилось следствие, не знаю.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#11 написал: Westa
Вчера, 21:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 134
Цитата: Asheera
Мой бывший сотрудник так исчез. Тоже чудеса, пропал в никуда. Потом следствие накопало, что он был тайным геем, а его сердечный друг задолжал крупную сумму бандитам. Как дальше длилось следствие, не знаю.

unamused То есть "сердечный друг" совершил кровопролитие или как?((
Зарегистрирован: 12.02.2017
#12 написал: Квантовый Переход
Вчера, 22:09
+4
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 23
joy Karl Georglin Я думала, что вы адекватный человек, а тут, оказывается, клиника!
Минус. Теперь автоматом будет.

Это про корону и лопату)))))
Автору - статья отличная! good Спасибо, что вы для нас ее нашли! +++
Зарегистрирован: 17.02.2017
#13 написал: Asheera
Вчера, 22:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (43|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 175
Цитата: Westa
Цитата: Asheera
Мой бывший сотрудник так исчез. Тоже чудеса, пропал в никуда. Потом следствие накопало, что он был тайным геем, а его сердечный друг задолжал крупную сумму бандитам. Как дальше длилось следствие, не знаю.

unamused То есть "сердечный друг" совершил кровопролитие или как?((


Бандиты в лесу прикопали(( Друг смылся в Южную Америку, по слухам.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#14 написал: Westa
Вчера, 22:18
+3
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 134
Цитата: Asheera
Цитата: Westa
Цитата: Asheera
Мой бывший сотрудник так исчез. Тоже чудеса, пропал в никуда. Потом следствие накопало, что он был тайным геем, а его сердечный друг задолжал крупную сумму бандитам. Как дальше длилось следствие, не знаю.

unamused То есть "сердечный друг" совершил кровопролитие или как?((


Бандиты в лесу прикопали(( Друг смылся в Южную Америку, по слухам.

Всё ясно.. Жизнь порой страшней любой мистической истории((
Зарегистрирован: 12.02.2017
#15 написал: Karl Georglin
Вчера, 22:48
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Публикаций: 1
Комментариев: 68
Квантовый Переход

Тебе сколько лет-то? Твоя реплика выглядит как, знаешь, в детском саду обитатель показал языка и убежал. С чего ты решил что какие-то клиники? Хоть понял че я ввиду-то хоть имел-то? Хотя... нет, не напрягайся, не надо слишком много думать.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#16 написал: marlin
Вчера, 22:52
+3
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Группа: Посетители
Репутация: (530|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 593
Надо было назвать "Секретные материалы" от агента Westa:)) Интересный сборник материалов, с удовольствием прочёл. Но половину я не понял слов, слишком умно:) Молодец, плюс.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#17 написал: Квантовый Переход
Вчера, 23:25
+4
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Публикаций: 0
Комментариев: 23
Karl Georglin

Тыкать будете своей маме, мне не надо.
Наверное, это вы сегодня сильно перенапряглись по части думанья, вот вас и переклинило, раньше у вас комментарии были удачнее. Я поняла о чем вы, именно поэтому написала о клинике. Потому что читать такие замечания от человека, который игнорирует то, в каком родЕ ему пишут, забавно. Я прочитала статью, поразмышляла, мне и в голову не пришло то, что вам. И оценки свои я ставлю по принципу понравилось мне содержание текста или нет. А применительно к вам поговорка есть про кота, которому делать нечего. Можете мне не отвечать.
Минус. Теперь автоматом будет.
Зарегистрирован: 17.02.2017
#18 написал: Karl Georglin
Вчера, 23:43
-3
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Публикаций: 1
Комментариев: 68
Да кому ты нужен?
Мне не понравилось то что автор взял чужой текст и без согласия переделал так как ему удобней. Че скрывать, букву эту тоже не люблю т.к. зачастую лепят ни к селу ни к городу. Здесь даже пользователь написала "сёстрой". Гораздо лучше как при СССР издавали книги - только в крайних случаях использовали. Особо смешно когда один и тот же "грамотей" пишет раз так, а раз так, а это почти все "ё-шники". Чего усложнять все? Также не нравятся все эти "аноны", "дочи", "нех" и другое на вроде этого.
Автор подленько поступил - его никто не просил пыхтеть и менять буквы - "подвиг" совершил прям.
Хотя, конечно, не нравится - не читай, или читай по ссылке.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#19 написал: Westa
Вчера, 23:45
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Репутация: (55|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 134
Цитата: marlin
Надо было назвать "Секретные материалы" от агента Westa:)) Интересный сборник материалов, с удовольствием прочёл. Но половину я не понял слов, слишком умно:) Молодец, плюс.

БлагоДарю, marlin, разберёмся))
Квантовый Переход, и Вам - спасибо)
Зарегистрирован: 12.02.2017
#20 написал: Летяга
Сегодня, 00:01
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Пункт 9 и пункт 10 - бред чистой воды. Автор статьи вообще не понимает, о чем пишет. Квантовую запутанность вот забыла)) Соответственно, доверие к остальному тексту заметно падает.
А множественность параллельных миров - почему бы и нет?
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
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