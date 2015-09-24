10 доказательств существования параллельных миров

10 доказательств существования параллельных мировВера в существование незримых соседей граничит с фантастикой. Или с больным воображением. Так говорят скептики.
А сторонники стоят на своём и приводят целых 10 аргументов в пользу альтернативной реальности.
1. Многомировая интерпретация
Вопрос об уникальности всего сущего волновал великие умы задолго до авторов фантастических романов. Над ним размышляли древнегреческие философы Демокрит, Эпикур и Метродор Хиосский. Об альтернативных вселенных говорится и в священных текстах индуистов.
Для официальной науки эта мысль родилась только в 1957 году. Американский физик Хью Эверетт создал теорию множественных миров, призванную заполнить пробелы в квантовой механике. В частности выяснить, почему кванты света ведут себя то как частицы, то как волны.
По Эверетту, каждое событие приводит к расколу и копированию Вселенной. При этом количество «клонов» всегда равно числу возможных исходов. А сумму центрального и новых мирозданий можно изобразить в виде ветвистого дерева.
2. Артефакты неизвестных цивилизаций
Некоторые находки вгоняют в ступор даже самых опытных археологов.
Например, обнаруженный в Лондоне молоток, датированный 500-миллионным годом до нашей эры, то есть периодом, когда на Земле не было даже намёка на Homosapiens!
Или вычислительный механизм, позволяющий определять траекторию движения звёзд и планет. Бронзовый аналог компьютера был выловлен в 1901 году неподалеку от греческого острова Антикитера. Исследование прибора началось в 1959 году и продолжается до сих пор. В 2000-х удалось вычислить примерный возраст артефакта – I век до н.э.
Пока ничто не указывает на подделку. Остаются три версии: компьютер изобрели представители неведомой древней цивилизации, потеряли путешественники во времени или… подкинули выходцы из иных миров.
3. Жертвы телепортации
1978 год — в одну из психиатрических клиник Швейцарии поступила на обследование Бригитта X. Она с упорством доказывала, что её муж умер, в то время, как он был жив и здоров и являлся отцом её будущего ребёнка.
По словам Бригитты, её муж недавно погиб в автомобильной аварии. Но как-то, придя домой со службы, она вдруг увидела его дома.
Вальтер X. недоумевает: ведь жена считает его призраком! Он в действительности незадолго до того попал в автокатастрофу, но получил только незначительные повреждения.
Бригитта же, вопреки очевидности, утверждала, что прекрасно помнит, как ей сообщили о смерти Вальтера, и описывала в мельчайших подробностях его похороны.
Загадочная история испанки Лерин Гарсиа началась обычным июльским утром, когда она проснулась в чужой реальности. Но не сразу поняла, что произошло. На дворе по-прежнему стоял 2008 год, Лерин был 41 год, она находилась в тех же городе и доме, где легла спать.
Только вот пижама и постельное белье за ночь кардинально сменили цвет, а шкаф сбежал в другую комнату. На месте не оказалось офиса, где Лерин проработала 20 лет. Вскоре «дома» материализовался бывший жених, отправленный в отставку полгода назад. Куда делся нынешний друг сердца, не смог выяснить даже частный детектив…
Тесты на алкоголь и наркотики дали отрицательный результат. Как и консультация психиатра. Врач объяснил случившееся пережитым стрессом. Диагноз не удовлетворил Лерин и подтолкнул к поиску информации о параллельных мирах. Она так и не смогла вернуться в родное измерение.
4. Дежавю наоборот
Суть дежавю не сводится к знакомому многим смутному ощущению «повтора» и бытовому предвидению. У этого феномена есть антипод – жамевю. Испытавшие его люди неожиданно перестают узнавать привычные места, старых друзей и кадры из просмотренных фильмов.
Регулярные жамевю свидетельствуют о психических нарушениях. А единичные и редкие сбои в памяти бывают и у здоровых людей.
Яркой иллюстрацией служит эксперимент английского нейропсихолога Криса Мулена.
92 добровольца должны были успеть за минуту 30 раз написать слово «двери». В итоге 68% испытуемых всерьёз усомнились в существовании слова. Сбой в мышлении или мгновенные скачки из реальности в реальность?
5. Корни сновидений
Несмотря на обилие исследовательских методик, причина появления сновидений и поныне остаётся загадкой. Согласно общепринятому взгляду на сон, мозг всего-навсего обрабатывает накопленную наяву информацию. И переводит её в картинки – наиболее удобный для спящего разума формат. Разгадка номер два – нервная система посылает уснувшему хаотичные сигналы. Они-то и преобразуются в красочные видения.
По Фрейду, во сне мы получаем доступ к подсознанию. Освобождённое от цензуры сознания, оно спешит поведать нам о вытесненных сексуальных желаниях.
Четвёртую точку зрения первым высказал Карл Юнг. Увиденное во сне – не фантазия, а специфическое продолжение полноценной жизни. В приснившихся образах Юнг тоже видел шифр. Но не от подавленного либидо, а от коллективного бессознательного.
В середине прошлого века психологи заговорили о возможности управления сном. Появились соответствующие пособия. Самой известной стала трехтомная инструкция американского психофизиолога Стивена Лабержа.
6. Заблудившийся между двух Европ
В 1952 году в токийском аэропорту появился странный пассажир. Судя по визам и таможенным штампам в паспорте, за последние 5 лет он многократно летал в Японию. Но в графе «страна» значился некий Тауред.
Владелец документа уверял, что его родина – европейское государство с тысячелетней историей. «Пришелец» предъявил водительские права и выписки из банков, полученные в той же таинственной стране.
Удивленного не меньше таможенников гражданина Тауреда оставили на ночь в ближайшей гостинице. Приехавшие наутро сотрудники иммиграционной службы его уже не застали. По словам портье, постоялец даже не выходил из номера.
Полиция Токио не нашла ни следа пропавшего Тауреда. Либо он ускользнул через окно на 15-м этаже, либо сумел перенестись обратно.
7. Паранормальная активность
«Ожившая» мебель, шумы непонятного происхождения, зависшие в воздухе призрачные силуэты на фотографиях… Встречи с умершими происходят не только в кино. К примеру, множество мистических происшествий в лондонской подземке.
На закрытой в 1994 году станции «Олдвич» бесстрашные англичане проводят вечеринки, снимают фильмы и периодически видят гуляющую по путям женскую фигуру.
На участке метро в районе Британского музея хозяйничает мумия древнеегипетской принцессы. На Ковент-гарден с 1950-х захаживает денди, одетый по моде конца XIX века и буквально тающий на глазах, когда на него обращают внимание…
Материалисты отмахиваются от сомнительных фактов, считая контакты с духами галлюцинациями, миражами и откровенной ложью рассказчиков. Тогда почему человечество веками цепляется за сказки о призраках? Быть может, мифическое царство мёртвых – одна из альтернативных реальностей?
8. Четвёртое и пятое измерения
Видимые глазом длина, высота и ширина уже изучены вдоль и поперек. Чего не скажешь про остальные два измерения, отсутствующие в Эвклидовой (традиционной) геометрии.
Научное сообщество ещё не вникло в тонкости открытого Лобачевским и Эйнштейном пространственно-временного континуума. Но уже пошли разговоры про высшее – пятое по счёту – измерение, доступное лишь обладателям экстрасенсорных талантов. Открыто оно и для тех, кто расширяет сознание посредством духовных практик.
Если отбросить в сторону догадки писателей-фантастов, о неочевидных координатах Вселенной почти ничего не известно. Предположительно, именно оттуда в наше трехмерное пространство приходят сверхъестественные существа.
9. Переосмысление двухщелевого эксперимента
Говард Вайсман убежден, что двойственность природы света – результат соприкосновения параллельных миров. Гипотеза австралийского исследователя связывает многомировую интерпретацию Эверетта с опытом Томаса Юнга.
Отец волновой теории света в 1803 году опубликовал отчет о знаменитом двухщелевом эксперименте. Юнг установил в лаборатории проекционный экран, а перед ним – плотный экран-ширму с двумя параллельными прорезями. Затем на проделанные щели был направлен свет.
Часть излучения повела себя как электромагнитная волна – на заднем экране отразились световые полосы, прошедшие прямиком через прорези. Ещё половина светового потока проявилась как скопление элементарных частиц и рассеялась по ширме.
«Каждый из миров ограничен законами классической физики. Значит, без их пересечения квантовые явления были бы попросту невозможны», – уточняет Вайсман.
10. Большой адронный коллайдер
Мультивселенная – не просто теоретическая модель. К такому выводу пришёл французский астрофизик Орельен Барро, наблюдая за работой Большого адронного коллайдера. Точнее – за взаимодействием помещённых в него протонов и ионов. Соударение тяжёлых частиц давало результаты, несовместимые с обычной физикой.
Барро, как и Вайсман, трактовал данное противоречие как последствие столкновения параллельных миров.
Автор - Ольга Нестерова.
Источник: здесь.
Вчера, 17:20 by WestaПросмотров: 744Комментарии: 20
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