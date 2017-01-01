Тайна Ловозерских тундр

Тайна Ловозерских тундрВ мире немало мест, считающихся зонами паранормальной активности. Есть такие и на территории России. Одно из них — Ловозерские тундры, расположенные в центре Кольского полуострова.
Сотни лет коренные жители саами относились к этому району со священным трепетом. А небольшое Сейдозеро было настолько строго табуировано, что бывать здесь разрешалось лишь посвященным шаманам-нойдам и только в определенные дни года.
По саамским верованиям, это озеро имеет два дна и соединяется с центром Земли. Охраняют его большие волосатые существа, способные неожиданно появляться из ниоткуда и так же неожиданно исчезать. Упоминались в саамских легендах и пришельцы с небес, не раз посещавшие эти места. Недавно к этим легендам были найдены наскальные иллюстрации — древние изображения головастых существ.
Наскальный рисунок из района Ловозеро-Сейдозеро
001. ОНИ НЕ ЧУВСТВОВАЛИ БОЛИ И ЧИТАЛИ МЫСЛИ НА РАССТОЯНИИ
Первые сведения о необычных явлениях, происходящих в удаленном районе Российской империи, появились в конце XIX века вместе с описанием загадочного психического феномена, названного «меряченьем», распространенного среди коренных жителей. Заключалось меряченье в том, что целые стойбища впадали в состояние, похожее на транс, длившееся часами. Люди раскачивались, механически повторяли одни и те же движения, произносили нараспев фразы на непонятном языке, не чувствовали боли. Очевидцы утверждали, что в подобном состоянии человек был способен по приказу шамана читать мысли, передавать их на расстояние и даже предсказывать будущее. Психиатры назвали это явление «полярной истерией», но понять его причину не смогли.
002. ПРИ ПОМОЩИ ТЕЛЕПАТИИ КОММУНИЗМ ДОЛЖЕН ПОБЕДИТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ
В 1920 году в район Ловозера послали экспедицию под руководством корреспондента Ученой конференции Петроградского института по изучению мозга и психической деятельности Александра Барченко.
Одной из задач Петроградского института, которым руководил выдающийся ученый В.М. Бехтерев, было изучение паранормальных способностей человека, а в перспективе — разработка методов телепатического воздействия на большие массы людей. Русская революция была тогда молода, и самые невероятные идеи — как, например, распространение коммунизма по всему миру при помощи телепатии — не казались ей бредом. Тем более революционерам-романтикам из советских ВЧК-ОГПУ. Барченко был, пожалуй, самым подходящим человеком для того, чтобы возглавить такие исследования. Стоит рассказать об этом человеке немного подробнее.
003. МОРЯКИ БАЛТФЛОТА РЕШИЛИ ПРОБИВАТЬСЯ С БОЯМИ В ТИБЕТ
Александр Васильевич Барченко родился в 1881 году в Ельце. В начале девятисотых годов прослушал курс медицины в Казанском, а затем в Юрьевском университетах, но работать врачом не стал, увлекшись изучением необычных психических феноменов, оккультных теорий и мистических практик.
Надо сказать, что интерес к мистике и оккультизму был широко распространен среди самых выдающихся ученых того времени. Так, создатель периодической таблицы химик Дмитрий Иванович Менделеев много сил и времени посвятил изучению спиритизма, в который искренне верил, а психиатр и физиолог академик Бехтерев проводил сложные исследования «невидимых мозговых волн человека» посредством опытов с медиумами. Но даже на этом фоне Барченко не затерялся. В 1911 году при помощи сконструированного им аппарата он продемонстрировал изумленной публике возможности телепатической передачи мыслей на расстоянии.
Барченко так искренне верил в экстрасенсорные способности человека и был настолько убежден в существовании на земле древнего тайного знания, доставшегося в наследство от другой цивилизации, что все, кто его слушал, тут же загорались желанием разделить с ним эти убеждения. Рассказывают, что в первые годы революции Барченко увлек своими культпросветовскими лекциями революционных моряков Балтфлота, и те обратились в Петроградский совет с просьбой разрешить им пробиваться с боями в Тибет, чтобы, достигнув великой Шамбалы, установить связь с ее вождями.
004. X-ФАЙЛЫ ОГПУ
Гле́б Ива́нович Бо́кий (21 июня [3 июля] 1879 – 15 ноября 1937) — российский революционер; видный деятель советских спецслужб, комиссар государственной безопасности 3-го ранга (1935).
Понятно, что человек такой убежденности и масштаба не мог не оказаться в поле зрения ЧК, а затем и ОГПУ. И когда при спецотделе Глеба Бокия при ОГПУ была создана секретная лаборатория нейроэнергетики, Барченко ее возглавил. Параллельно с этим он стал консультантом Глеба Бокия по всем вопросам, касающимся парапсихологии и паранормальных явлений.
Частью этой работы стала экспедиция Барченко в район Ловозера. Об этой экспедиции известно, к сожалению, не так много. Все ее участники были впоследствии расстреляны, а члены их семей репрессированы. Сам Барченко был арестован в 1937 году и в течение нескольких месяцев писал в камере Лефортовской тюрьмы последние в своей жизни отчеты о проделанной работе. 30 апреля 1938 года, когда отчеты были завершены, Барченко расстреляли. На полгода меньше прожил его шеф Глеб Бокий.
В начале 2000-х автор, работавший тогда в издательском доме «Совершенно секретно», обращался в архив ФСБ (бывших ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ) с просьбой получить доступ к материалам экспедиции и получил ответ, что все эти материалы, включая дневники экспедиции 1920–1921 годов, до сих пор представляют собой государственную тайну и в обозримом будущем рассекречиванию не подлежат.
005. ЗАВХОЗ ПИЛИПЕНКО СТРАШНО ЗАКРИЧАЛ И ВПАЛ В ТРАНС
Астрофизик Александр Кондиайн
Тем не менее кое-что об экспедиции Барченко в Ловозерские тундры узнать удалось. Помогли и письма еще одного участника той экспедиции — астрофизика Александра Кондиайна (тоже расстрелянного в 1937-м).
Итак. Когда в августе 1920 года экспедиция пришла в район Ловозерских тундр, находки не заставили себя ждать. Была обнаружена огромная желтовато-белая каменная колонна, кубические блоки и несколько пирамид правильной формы. Из чудом сохранившегося обрывка дневника Кондиайна известно, что при виде колонны с одним из участников экспедиции, завхозом Пилипенко, случился приступ меряченья: он страшно закричал и впал в транс. Трудно представить матерого революционера и атеиста, испугавшегося какого-то каменного столба, но необъяснимый страх постоянно преследовал почти всех членов группы. Более того, найдя на вершине одной из окрестных гор загадочный провал, исследователи так и не набрались смелости в него спуститься, мешал тот же страх и «противодействие незримых сил».
Именно в районе загадочных пирамид было особенно распространено меряченье, которое приехал изучать Барченко. В состоянии транса люди безотчетно повторяли движения друг друга, а согласно записи Кондиайна, «если такого человека ударить ножом, то это не причиняло ему вреда». Шаманы же умели произвольно впадать в состояние каталепсии и даже вызывать у себя летаргический сон.
По возвращении в Петроград Барченко доложил о своих находках в Институте мозга, сделав вывод о том, что экспедиция открыла следы таинственной древней цивилизации, по всей видимости, гиперборейской — той самой затонувшей в доисторические времена Гипербореи, легенды о которой существуют практически у всех народов гигантского материка Евразии.
Бехтерев высоко оценил полученные результаты, а ОГПУ мгновенно наложило на них гриф секретности.
006. ТАМ ЖЕ, 75 ЛЕТ СПУСТЯ
Спустя 75 лет после описанных выше событий по следам Барченко прошла экспедиция «Гиперборея- 97», возглавляемая доктором философских наук, профессором В.Н. Деминым.
Демин был уверен, что существование Гипербореи — не миф. Изучив множество старинных карт, рукописей и внимательно сопоставив полученные результаты с народными преданиями и легендами, он пришел к убеждению, что искать следы древней цивилизации нужно именно на Кольском полуострове — там, где их однажды уже обнаружил Барченко. В течение первого лета поисков «гиперборейцам» удалось не только заново обнаружить практически все находки экспедиции 1921–1922 годов, но и сделать новые открытия.
На одном из склонов горы Нинчурт, в труднодоступной местности был открыт мощный мегалитический комплекс: каменные кладки, фундаменты, геометрически правильно обработанные плиты с таинственными руническими знаками и, наконец, остатки сооружения, идентифицированного как древняя обсерватория. В 1998 году на дне Сейдозера был обнаружен выложенный из глыб сложный, геометрически правильный рисунок размером 100 на 200 метров, наподобие тех, что давно привлекают внимание ученых в южноамериканской пустыне Наска. Увидеть рисунок можно лишь с высоты, и, по одной из гипотез, он мог служить указанием места для посадки НЛО.
Наскальные росписи
006. СЛЕДЫ СОСЕДЕЙ ПО РАЗУМУ
В начале 2000-х издательский дом «Совершенно секретно» организовал экспедицию в район Сейдозера, которой руководил автор этого рассказа. Мы стояли лагерем на том самом месте, где в 1920 году располагался лагерь экспедиции Барченко. Мы видели загадочную дорогу, алтарный камень, великана Куйву, древние саамские сейды, блоки фундаментов, пирамиды и колонны. Мы добрались до озера Райявр, гигантский цирк которого очень похож на котлован или карьер техногенного происхождения, из которого кто-то выбрал миллионы тонн руды. Вот только в известный нам исторический период никто здесь руду не добывал. Может быть, это делали те самые древние гиперборейцы или наши соседи по вселенной?
На склонах горы Нинчурт легко представить величественные дворцы, обсерватории и пирамиды, но прямых доказательств явно недостаточно. С другой стороны, будучи скептически настроенным, можно узнать в стенах и колоннах дворцов затейливую игру воды, ветра и времени.
Когда сталкиваешься с чем-то очень необычным и не имеющим готового ответа, можно либо игнорировать это, либо принять на веру, либо попытаться объяснить.
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Сегодня, 15:19 by ОлянаПросмотров: 84Комментарии: 0
Ключевые слова: Тундра Сейдозеро меряченье транс