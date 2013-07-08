Жуткие замки Украины

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:16

LucyTyan Просмотров: 67 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:16 by

1. Золочевский замок.Город Золочев на Тернопольщине.Золочевский замок очень старый. На Галицкой земли он был надежной охраной, который стоит еще с 1634 года, однако с приходом австрийцев замок превратился в тюрьму. Именно с тех пор он начал впитывать в себя негатив обреченности, человеческие страдания и смерти.Никогда не было и не будет в крепости ничего хуже чем то, что делали там энкаведисты со своими пленными. Окровавленные железные столы и крюки, замурованные в стены люди… «Истязая беременных женщин, советские каратели распарывали брюха и пичкали туда камни», — рассказывали местные стражи. Замок фактически был превращен в застенок. Трудно представить себе, сколько горя, слез и мучений видели его стены. К сожалению, такая энергетика не исчезает никогда.Холодно и жутко здесь было всегда, и с появлением в замке удивительного, непонятного происхождения камней ощущение мистики только прибавляет. На горной породе просматриваются странные непонятные символы, некоторые считают их картой, другие — зашифрованными тайными знаками. Говорят, когда-то они принадлежали рыцарскому ордену тамплиеров. Так или иначе, но со времени появления камней в Золочевском замке стали замечать призрак неизвестного мужчины. Интересно, что все, кому приходилось видеть его, описывают темный длинный плащ, трость в руке и шляпу на голове призрака.Золочевский замок — очень красивая и ценная архитектурная достопримечательность. Сюда приезжает много туристов и приходят на прогулки местные влюбленные пары. Но, к сожалению, сооружение, на территории которого были похоронены тысячи жертв советского режима, должно жить со своими страшными тайнами. Тела похороненных позднее были эксгумированы. А умершие в страшных муках не были похоронены по ритуалам. По энергетике место остается кладбищем мучеников.2. Подгорецкий замок.Село Подгорцы Бродовского района Львовской области.Замок был построен в конце 1630-х годов. Он сначала принадлежал коронному гетману Станиславу Конецпольскому, затем Вацлааву Жевускому, помещикам Сенгушкам. Во времена Жевуского замок был роскошным дворцом на западно-украинских землях, но потом здание разрушали, грабили и жгли, размещали здесь госпиталь. Чего только не делали люди.И все, кому от последних лет XVIII века и до сих пор приходилось провести в легендарных стенах хотя бы ночь, видели его страшную тайну, полупрозрачную, в белых одеждах и с черным лицом… Марию.Многие пациенты здешнего туберкулезного санатория (1949 год) и также персонал рассказывают, что видели привидение. Встречались с ним, конечно же, и стражи, и работники замка. Семья польских помещиков, жившая здесь в свое время, даже записали на бумаге свои воспоминания, чтобы увековечить факт встречи с призраком. «Часто бывало такое, что дверь на втором этаже дворца открывалась сама собой, а почти невидимая фигура женщины в белом пышном платье каждую ночь блуждала то одной, то другой комнатой», — рассказывают Сенгушкы в своих записях.Кто такая эта женщина, призрак которой видели ли не все жители поселка? Оказывается, покоя не имеет душа убитой молодой жены Вацлава Жевуского Марии. Он, собственно, и убил женщину в приступе ревности. Тело спрятали где-то в замке, так как похоронить со всеми ритуалами свою жертву он не мог. Некоторые рассказывают, что ее тело было замуровано в каменных стенах замка.3. Замок Паланок.Город Мукачево, Закарпатская область.Бывшая резиденция Трансильванского княжества имеет чрезвычайно богатую историю. Здесь подписывались международные документы, мирные договоры, на его территории проходили народные восстания. Будучи построенным еще в 1300-х годах, замок стал настоящим памятником истории. Он пережил бесчисленное количество своих хозяев и жителей, десятки штурмов и осад, плюс сохранился почти в идеальном состоянии до наших дней.Замок находится на высокой горе вулканического происхождения. Архитектура Паланок — сочетание различных художественных стилей. Здание имеет 8 линий обороны. Между ними, говорят, есть загадочные подземные ходы, которые, возможно, ведут в соседний Невицкий замок и, вероятно, не только к нему… По легенде, если прыгнуть в 32-метровый «колодец», можно выжить, попав в воды реки Уж.А еще Мукачевский замок может рассказать вам историю о замурованной в стену дочери графа Другетти. Отец поступил так с девушкой, когда та выдала тайну покорения замка польским завоевателям, влюбившись в военного.Прославили Паланок две женщины — София Батори и Илона Зрини — свекровь и невестка, которые, правя замком, враждовали между собой. Но если Илона вошла в историю как храбрая защитница укрепления, то Софию Баторе постигла мистическая, страшная слава. А может, то, что говорят — правда. Рассказывают следующее: женщина пристрастилась к человеческой крови и не только убивала ради нее, но и принимала кровавые ванны, принося в жертву 13-летних девственниц.Может, эти истории — большое преувеличение, но о том, что София была чрезвычайно жестокой, не спорит никто. Старые люди рассказывают, что в комнатах Мукачевского замка в те времена были специальные комнаты для пыток, стены которых шлифовались человеческими телами.Времена шли, и менялись правители, и уже в 1789 году замок Паланок превратили в тюрьму для политических заключенных, поэтому каменные стены помнят немалые мучения, стоны и кровь.Кстати, камера пыток, которую показывают туристам, есть и сейчас в части так называемого Верхнего замка.4. Олеский замок.Пгт Олесько на Львовщине.Это один из древнейших замков на территории Украины. В свое время его месторасположение было как раз на границе двух государств — Литвы и Польши, поэтому правители обоих государств боролись за присвоение каменного дворца.Известный замок ещё и тем, что в середине XVII века здесь родился Ян Собеский — король Польши. По легенде, во время появления на свет младенца была страшная гроза. А мраморный стол, на который положили мальчика, внезапная молния расколола буквально пополам. Это оценили как мистический знак.Уже в 1951 году в Олеский замок снова попала зловещая молния, отчего начался огромный пожар, но здание устояло. Хотя за все годы существования ее стены были сильно уничтожены, и только несколько десятков лет назад замок был восстановлен практически из руин.Охранники замка, которым каждую ночь приходилось оставаться в здании, рассказывают, что постоянно чувствуют присутствие неизвестных явлений с наступлением темноты. На странные звуки, тени и полувидимые силуэты реагируют также сторожевые собаки.На самом деле Олеский замок имеет своих призраков, то привидение, что принадлежит кому-то погибшему на этом месте, кто не может найти покоя. По крайней мере, по известной версии призрак — это душа Адама Жолкевского. Парень был влюблен в дочь одного из владельцев Олеского замка Мариану Данилович, но когда получил отказ отца в предоставлении согласия на брак, отчаянный шляхтич на том же месте вонзил себе в сердце нож.Похоронили его не на кладбище, а просто сбросили в болото у замковых стен как самоубийцу. Душа, тело которого не было погребено по обычаю, зависла между двумя мирами,поэтому полупрозрачный дух Адама не оставляет Хустского замка, пугая ценителей красоты исторического Олесского замка.5. Середнянский замок.Пгт Среднее Ужгородского района Закарпатской области.История этого замка связана со священным Граалем, Орденом тамплиеров, Орденом паулинов, родами Добо, Другетов и Ракоци… Им и не только в разное время принадлежали владения крепости.Сейчас от Середнянского замка остались практически руины. Считается, что когда-то толщина стен была более 2 метров (это видно и сейчас), а вся площадь замка занимала чуть более 16 на 18 метров, и об этом достоверно неизвестно. Ведь многое еще находится под землей. Огромные подземелья и ходы теперь засыпаны камнями. Руины забрали с собой много тайн. Может, и навечно. Местные рассказывают, как еще несколько лет назад на стенных камнях просматривались барельефы с изображением Медузы Горгоны и, как бы это странно ни было, Иисуса Христа.Историки сходятся во мнении, что знаменитый Середнянский замок построили же монахи из Ордена тамплиеров. На самом деле эти люди были рыцарями и воинственное защищали католицизм. Их подозревали в связях с дьяволом. Начали преследовать и бросать в тюрьмы, где пытали и убивали.Именно с этим орденом связанные свидетельства о связи Грааля с Середнянским замком. Мол, чашу, которая была сделана из изумруда короны архангела Люцифера, когда-то спрятали именно в стенах нашей крепости. Почему именно ее? Дело в том, что Середнянский замок был отдаленным (темным уголком) из замков тамплиерского Ордена. Там монахи решили спрятать священное сокровище.Еще одна интересная история закарпатского замка ведет нас к личности Иштвана Добо. Случилось так, что через клевету этот воевода был осужден на длительное заключения. После его смерти тело было погребено в одном месте (в родовом имении в с. Доборуське), а сердце — отдельно. В земле Середнянского замка.6. Хустский замок.Город Хуст на Закарпатье.Построенный где-то на рубеже XI и XII веков, замок стоит на горе вулканического происхождения. Его владельцами были галицко-волынские князья.Впоследствии сами Небеса будто захотели уничтожить Хустский замок, ударив молнией, она попала прямо в пороховые склады, после чего памятник архитектуры не удалось спасти даже восстановлением.Но самое интересное, что историю замка напрямую связывают с именем графа Дракулы. Известный рыцарь, прозванный Драго (на румынском «черт»), через очень искаженное боевыми шрамами лицо в свое время жил на хустских землях. Разбогатев, завладел и Хустским замком. Говорят, сам венгерский король боялся этого человека. Прямым потомком графа Драго является Влад Дракула.Но на самом деле версий о фактах, доказывающих связь графа-вампира и Хустского замка, существует более, чем много. По одной из них, крепость специально строили для графа Драго и в процессе сооружения погибли тысячи закарпатцев, поэтому замок практически стоит на человеческих костях.И истории призраков Хустского замка связывают с временами монгольского завоевателя Батыя. Легенды рассказывают, как местный воевода, убив собственного сына, которого не узнал после татарского плена, втыкает нож в сердце и себе. Сестра убитого парня и дочь отца-убийцы Рика причиняет себе смерть с горя. Именно ее призрак, как рассказывают местные, по ночам бродит среди стен Хустского замка.Сегодня о негативной энергетике места, которая чувствуется уже у подножия горы, говорят очень многие. У туристов появляются странные ощущения страха и холода.К сожалению, сегодня от стен замка остались практически лишь руины, а его слава и легенды неподвластны времени.Автор неизвестен.

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