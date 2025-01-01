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Страшно интересно

Настоящие звуки ада

Представьте себе Первую мировую войну. Нет, не такую, о которой, например, был фильм «1917» или любой другой боевик. Представьте себе Первую мировую, которую описывал Ремарк в своей книге «На Западном фронте без перемен», с кровью, грязью и тоннами снарядов, которые летят с неба, с шквалом пуль из пулемётов противника. Кого-то такое мало впечатлит, кого-то не впечатлит вовсе, потому что книга не сможет описать всего того ужаса, который происходил в те годы. Потому предлагаю вам послушать... Нет, не «Сабатон», которые воспевают героев всех войн, а достаточно реалистичную запись сражения Первой мировой войны.
Сразу хочу оговориться, что мурашки шли по телу даже у меня, а я человек, который пережил взлёт и падение практически всех жанров интернет-хоррора, начиная от банальных крипипаст про Джеффа Убийцу и заканчивая аналоговыми хоррорами, ведь всегда реальность оказывается страшнее любой страшилки из интернета.
(Видеоряд взят из фильма Stosstrup, никто из актёров не пострадал)


Если же вспоминать о более близких, как географически, так и хронологически, конфликтах, на ум приходит лишь одна пугающая до мурашек запись, которая называется «Каждые семь секунд в Сталинграде умирает немецкий солдат. Сталинград — братская могила». Эту запись действительно проигрывали на фронте, и она буквально давила на немецких солдат, оказавшихся в окружении, а проигрывали её по несколько часов подряд. Что уж говорить: мне в мирное время такое слушать достаточно тяжело... А теперь представьте, какого это было слышать солдату противника в окопе посреди ночи.
Отмечу, что в видео показаны не очень приятные, натуралистичные сцены. Принимайте решение о просмотре, ровно как и о прослушивании, заранее.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 16:28
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 16:28 by Slasho90Просмотров: 126Комментарии: 0
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