Иконы, написанные по мотивам реальных трагедий человечества

"В ситуации фактического бессилия власти перед бандитами только чудо могло спасти заложников. И чудо произошло! Когда люди молились о спасении плененных, в небе над захваченной больницей, где томились около полутора тысяч человек, явилась Матерь Божия. Сама Царица неба и земли милостиво посетила страждущих. Ее видели в городе многие. Есть свидетельство о том, что и сами чеченцы видели Ее и говорили об этом заложникам. Это дает веское основание полагать, что решающее значение в изменении хода кровавых событий в лучшую сторону и оставлении бандой места преступления имело именно заступничество Богородицы, непрестанно ходатайствующей о нас перед Престолом Святыя Троицы. Итак, различные люди в разное время (!) видели явление Богородицы, начиная от первого дня захвата больницы, а жители соседней Прикумской улицы продолжали видеть его даже в воскресенье вечером. Рассказы очевидцев записаны и документированы. При опросе горожан отмечены некоторые расхождения в деталях, но в главном все единогласны. Очевидно то, что после штурма больницы предстала Владычица наша Богородица и Приснодева Мария на воздухе, молящаяся у Креста Сына Своего и Господа Бога нашего"

"Господь внял молению Своей Матери. 18 июня, в праздник иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», по благословению митрополита Гедеона в местном храме Казанской Богоматери был совершен соборный молебен ставропольского духовенства во главе с протоиереем Павлом Самойленко и архимандритом Александром (Ищеиным). Именно в этот день после молебна Богоматери обстоятельства неожиданно изменились. Злые сердца бандитов заступлением Божией Матери умягчились. Лютый разбойник, до этого отвергавший любые переговоры, принял все условия освобождения плененных людей. На следующий день заложники были освобождены. После освобождения заложников Нина Васильевна во дворе Казанского храма встретила женщину, живущую напротив больницы: она свидетельствовала, что наблюдала в ночь с субботы на воскресенье 18 июня сияющее, как бы огненное облако, которое опустилось на крышу больницы, а затем растаяло. Явление Богородицы сопровождалось и иными чудесными событиями. В эти же дни отроку Иоанну, проживающему в Святом Кресте (Буденновске), приснился сон, в котором ему было сказано, что он должен умереть. Мальчик, естественно, обеспокоился и вместе со своей матерью Верой Максимовной пошел в храм, исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин. 14 июня, в среду, его собирались положить в районную больницу на операцию. Однако хирург был занят и предложил прийти на следующий день. Когда Ваня с мамой уже далеко отошли от больницы, то услышали стрельбу и узнали о том, что она захвачена боевиками Басаева. Вскоре Ваню отвезли в больницу в Ставрополь, где сделали операцию. Когда он «отходил» от наркоза, то, находясь в полузабытьи, начал вдруг, обливаясь слезами, молиться Господу и Богородице, прося прощения в своих прегрешениях. Затем он стал просить прощения у Всевышнего за всех русских, армян (их много проживает в Буденновске) и за… чеченцев! Молился и о том, чтобы Господь помиловал Россию. Когда Ваня пришел в себя, то рассказал, что ему снилось будто он — заложник в Свято-Крестовской больнице. Во сне он пережил то, что ему надлежало пережить наяву, но Господь спас его по заступничеству Своей Пречистой Матери. Все эти дни митрополит Ставропольский Гедеон усердно молился о даровании свободы заложникам. Когда Владыке стало известно о чуде явления Божией Матери, он поручил Свято-Крестовскому священнику исповедовать очевидцев явления. По представлении владыке письменных свидетельств очевидцев иконописцам было поручено создать согласно с этим явлением новонаписанную икону Божией Матери — к сороковинам поминовения 128 убиенных. Всего за 12 дней икона была написана уроженкой Святого Креста, рабой Божьей Ольгой, родной сестрой Вани — в благодарность Господу и Пречистой Матери Его...Больница, место спасения жизни, стала узилищем, местом мученичества. Люди стали живым щитом злодеев. Власти бездарно штурмовали, потом безвольно выполняли абсолютно все требования боевиков, уже побежденных в горах, обесценивая кровь, пролитую нашими войсками. Такого позора страна наша еще не знала. Думается, что явление Богородицы — это предостережение о том, что и вся Россия, если не покается, превратится в сплошной Буденновск"