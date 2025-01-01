Иконы, написанные по мотивам реальных трагедий человечества

Иконы, написанные по мотивам реальных трагедий человечестваИкона, то есть изображение Бога и святых, присутствует только в христианстве и служит, как правило, символическому отображению не реального, а исключительно загробного мира. Я давно смирилась с тем, что разрешили писать иконы Иисуса Христа. Смирилась я и с изображением на иконе множества праведников, мучеников и даже отцов церкви, хотя молиться в первую очередь необходимо Богу, а не им. Плевать мне и на эти двойные стандарты. Но есть и такие вещи, которые даже для меня неприемлемы при всём моем уважении к религии. Порой так называемые иконописцы изрядно перегибают палку, и вместо пользы и благословения мы получаем один сплошной вред и натуральное кощунство. То Адольфа Гитлера изобразят и Атаульфом нарекут (да-да, есть такое!), то Григория Распутина. А то и вовсе всё выливается в то, что я и хочу описать в данной статье.
1. "Свято-Крестовская" икона Божией Матери - как РПЦ видит налёт на Будённовск чеченскими террористами 1995 года
В Георгиевской епархии 18 июня 2022 года была освящена икона Божией Матери «Свято-Крестовская», написанная руководителем художественной мастерской факультета церковных художеств ПСТГУ Ларисой Георгиевной Гачевой. Новый иконографический образ посвящен чудесному явлению Пресвятой Богородицы над Буденновской больницей, захваченной боевиками Шамиля Басаева 14-19 июня 1995 года. Эта история на православных сайтах до сих пор преподносится читателям как РЕАЛЬНОЕ событие, но если вникнуть и рассуждать здраво, волосы станут дыбом! Напомним, теракт действительно произошёл 14-19 июня 1995 года, в тот роковой день около полудня в город Буденновск Ставропольского края ворвались два «КамАЗа» с вооруженными людьми - чеченскими боевиками численностью около 200 (!) человек под руководством Шамиля Басаева. Согласно ряду свидетельств, эти грузовики пересекли административную границу между Чечней и Ставропольем, сообщая на КПП досмотра транспорта, что в кузовах машин «груз 200», то есть гробы с убитыми российскими военнослужащими (досматривать такой груз считалось кощунством). Не сумев взять штурмом здание местного РОВД, террористы стали захватывать административные и жилые здания. Налетчики хватали людей на улицах, в собственных квартирах, на рабочих местах и под дулами автоматов гнали на центральную площадь. Тех, кто сопротивлялся, расстреливали. К 15 часам заложников загнали в местную больницу, персонал и пациентов которой также взяли в плен. В 16.15 боевики предъявили ультиматум: «Прекратить боевые действия в Чечне и вывести федеральные войска. В противном случае заложники, находящиеся в больнице, будут уничтожены». Шамиль Басаев также путём убийства пятерых человек добился встречи с корреспондентами. Захват города был практически моментальный, а правоохранительные органы не могли ничего поделать. К зданию больницы были стянуты спецподразделения: «Альфа», «Витязь» и «Русь», которые пошли на штурм, но итог оказался плачевным - помимо террористов, понесли потери с обеих сторон и заложники, и военнослужащие. Ситуация разрешилась 18 числа путем переговоров Басаева с премьер-министром Черномырдином, который пошел на уступки. К полудню была освобождена первая группа заложников - женщины и дети, роженицы с новорожденными. В 19.00 Басаев затребовал шесть пассажирских автобусов "Икарус", чтобы вернуться в Чечню под прикрытием заложников, и 20 июня 1995 года его требования были выполнены. При нападении на Буденновск были уничтожены 16 боевиков - девять на территории города и на подступах к аэродрому и семеро - в здании больницы. Остальных отлавливали уже в 2000-х годах и дали ничтожно малые сроки тюремного заключения - от 11 до 13 лет лишения свободы! Сам Басаев был ликвидирован только 10 июля 2006 года на окраине селения Экажево Назрановского района Ингушетии в результате спецоперации, успев совершить по похожему сценарию захваты заложников в Кизляре, в театре на Дубровке и в Беслане, но уже - чужими руками. Также в списке злодеяний Басаева была и серия взрывов метро, самолётов и жилых домов. Также он был ответственен и за гибель чеченского президента, Ахмата Кадырова.
Священнослужители же в один голос утверждают, что именно 18 числа июня 1995 года измученные и обессиленные от ужаса, голода и жажды заложники якобы созерцали в небе необычное явление - облачённая в траурные одежды (еврейские или византийские, между прочим!) Дева Мария молилась кресту (орудию казни в Древнем Риме), на котором распяли её сына Иисуса, согласно Новому Завету. Но люди были в сильном страхе от обстрела и басаевцев, и, естественно, не могли как следует разглядеть явления Богородицы, только думали: «К чему это? Что это предвещает? Смерть или свободу?». Видение, как пишут далее, продолжалось около получаса. И, по словам очевидцев (которых явно выдумали), этот местный аналог Супермена (Дева Мария, то бишь!) сумел не только СПАСТИ всех заложников, но и деморализовать террористов, заставить Басаева одуматься и покинуть захваченный им город самостоятельно! :
"В ситуации фактического бессилия власти перед бандитами только чудо могло спасти заложников. И чудо произошло! Когда люди молились о спасении плененных, в небе над захваченной больницей, где томились около полутора тысяч человек, явилась Матерь Божия. Сама Царица неба и земли милостиво посетила страждущих. Ее видели в городе многие. Есть свидетельство о том, что и сами чеченцы видели Ее и говорили об этом заложникам. Это дает веское основание полагать, что решающее значение в изменении хода кровавых событий в лучшую сторону и оставлении бандой места преступления имело именно заступничество Богородицы, непрестанно ходатайствующей о нас перед Престолом Святыя Троицы. Итак, различные люди в разное время (!) видели явление Богородицы, начиная от первого дня захвата больницы, а жители соседней Прикумской улицы продолжали видеть его даже в воскресенье вечером. Рассказы очевидцев записаны и документированы. При опросе горожан отмечены некоторые расхождения в деталях, но в главном все единогласны. Очевидно то, что после штурма больницы предстала Владычица наша Богородица и Приснодева Мария на воздухе, молящаяся у Креста Сына Своего и Господа Бога нашего".
Впрочем, РПЦ позже признало, что люди всё-таки погибли (в реальной жизни 128 человек из 1,5 тысяч захваченных террористами скончались от пуль, ранений и обезвоживания), и нужно срочно воздать Иисусу хвалу и заупокойные молитвы, дабы погибших приняли в Рай без очереди! Никто не замечает разве очевидных противоречий в этом так называемом "документальном" рассказе, который гуляет в Интернете по всем православным пабликам?! Но одной Богородицы фантазёрам явно оказалось мало - они утверждали, что заложники якобы наблюдали в ночь с субботы на воскресенье 18 июня сияющее, как бы огненное облако, которое опустилось на крышу больницы, а затем растаяло. Мало того, Церковь решила канонизировать это событие. Сначала написали аж две иконы Богородицы, которые скопировали подчистую с "Умиления" и пририсовали Крест в мандорле - овальном свечении вокруг Христа, присутствующем в изображениях его преображении. А есть и просто икона Девы Марии, где мандорлы нет, мы наблюдаем крест белого цвета. Но не суть.
Данные изображения Девы Марии появились как на сороковой день после теракта, а именно - 23 июля 1995 года (хотя, возможно, нас и здесь умело водят за нос), так и гораздо позже - уже где-то в 2000-х годах. Третья икона на тему захвата Будённовска появилась уже в 2022 году, и именно её я и покажу вам внизу этой статьи в качестве примера того, как иконы писать НЕДОПУСТИМО! Если на первых двух отсылку к реальным событиям попытались хоть как-то замаскировать прилично - под монастырь, распятие или фигуру Девы Марии, то теперь откровенно пошли в разнос - нарисовали и монастырь внизу, и саму захваченную больницу с пламенем от снарядов во время штурма, и даже подчистую скопировали реальное фото с простреленными и охваченными пламенем окнами здания, где заложники махали белыми простынями, умоляя спецназ сохранить им жизнь. Впрочем, самих террористов тоже таки изобразили на иконе вместе с автобусом времен СССР, на котором те уехали восвояси из Будённовска - по типу иконы расстрела царской семьи Романовых, заменив фигуры солдат - большевиков на боевиков с поясами шахида, а императора Николая, его жены и детей - на заложников. И хорошо, что хотя бы лица самих захваченных людей на иконе выглядят случайными! Вот реальные фото с места трагедии и изображения их на иконе для сравнения:
Далее, художники добавили на икону фигуры креста и Девы Марии - обе в мандорле, над ними зачем-то присобачили на облаке Иисуса Христа, и получилось в итоге масло масляное. А по обеим сторонам иконы изобразили ангелов, держащих свитки с помянником и реальными именами и фамилиями заложников. Данная икона была воспринята епархией без толики возмущения! Хотя, придраться есть к чему: икона - не картина и не калька с реальности, в ее основе - символизм, а не реализм! И да, она связана именно с библейскими событиями Нового, да и Ветхого Завета тоже! Ирония заключается в том, что теракт - это реальное историческое событие, Басаев тоже жил в реальном мире, а вот никакой Богородицы никто толком не видел! Даже сами заложники НИ РАЗУ о ней не говорили. Так что, либо это фантазии батюшек на тему, либо рассказчик попался ненадёжный - испытывал галлюцинации перед смертью. Вот как выглядит новая Свято-Крестовская икона 2022 года по мотивам теракта в Буденновске:
Что же привлекло внимание РПЦ к событиям теракта 1995 года, спросите вы? А я вам отвечу, что именно! Дело в том, что священнослужители тупо пояндексили, откопали информацию о самом городе и центральной больнице и обнаружили два любопытнейших исторических факта:
- До революции по указу царя Павла Первого Будённовск назывался Святым Крестом (позже был ненадолго переименован в Прикумск, но это неважно). А Святой Крест - явная отсылочка на Животворящее распятие, на котором римляне казнили Иисуса.
- Сама захваченная чеченскими боевиками больница расположена ИМЕННО на территории бывшего мужского Мамай-Маджарского Воскресенского монастыря. Ну. теперь все сходится. Монастырь, святое место, в СССР перестроили в больницу, которую уже в 90-е захватил Басаев... Выходит, люди реально мученики, но явно не за веру в Христа, как нам преподносят!
Сопоставив эти факты, РПЦ осознало, что это все явно случилось неспроста, и активно стало натягивать сову на глобус, и теперь реальный теракт в их глазах уже вовсе не трагедия всемирного масштаба. "Точнее было бы назвать Голгофой. Трагедия — безысходна. Голгофа — венчается Воскресением!" - говорится в конце этой мифической истории, в которой Шамиль Басаев преподносится исключительно как "лютый разбойник, прежде отвергавший любые переговоры", который именно 18 июня вдруг ни с того ни с сего разжалобился и приказал всех ОТПУСТИТЬ! Хотя, почему РПЦ выбрало именно 18 июня, а не 20-е или 30-е, тоже заставляет прибегнуть к резкой критике: в конце статьи автор указал, что 18 числа верующие отмечают день написания иконы "Умягчение злых сердец", которая опять же связана с Девой Марией. Совпадение? Не думаю!
То есть, это ТОЛЬКО ОНА постаралась унять кровопролитие и соизволила явиться даже не в первый день захвата, а намного позже, как воспитательница детского сада - ссорящимся детям, дабы их ругань в драку не переросла! И на этом всё. Никакой политики, никаких чеченских войн, никакого Черномырдина и вовсе нет, который принимал неправильные решения, лично пустился в переговоры и дал Басаеву уйти. Одни лишь террористы, которые чуть ли не на пустом месте затеяли всё это, и те сведены в этом рассказе до уровня тупых орков из "Варкрафта", плюс всё ЗА спецслужбы и государство сделали некие высшие силы, которые в самую последнюю минуту народу на помощь пришли! Вот как это описывается в отрывке про историю "Свято-Крестовской" иконы по мотивам этих кошмарных событий:
"Господь внял молению Своей Матери. 18 июня, в праздник иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», по благословению митрополита Гедеона в местном храме Казанской Богоматери был совершен соборный молебен ставропольского духовенства во главе с протоиереем Павлом Самойленко и архимандритом Александром (Ищеиным). Именно в этот день после молебна Богоматери обстоятельства неожиданно изменились. Злые сердца бандитов заступлением Божией Матери умягчились. Лютый разбойник, до этого отвергавший любые переговоры, принял все условия освобождения плененных людей. На следующий день заложники были освобождены. После освобождения заложников Нина Васильевна во дворе Казанского храма встретила женщину, живущую напротив больницы: она свидетельствовала, что наблюдала в ночь с субботы на воскресенье 18 июня сияющее, как бы огненное облако, которое опустилось на крышу больницы, а затем растаяло. Явление Богородицы сопровождалось и иными чудесными событиями. В эти же дни отроку Иоанну, проживающему в Святом Кресте (Буденновске), приснился сон, в котором ему было сказано, что он должен умереть. Мальчик, естественно, обеспокоился и вместе со своей матерью Верой Максимовной пошел в храм, исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин. 14 июня, в среду, его собирались положить в районную больницу на операцию. Однако хирург был занят и предложил прийти на следующий день. Когда Ваня с мамой уже далеко отошли от больницы, то услышали стрельбу и узнали о том, что она захвачена боевиками Басаева. Вскоре Ваню отвезли в больницу в Ставрополь, где сделали операцию. Когда он «отходил» от наркоза, то, находясь в полузабытьи, начал вдруг, обливаясь слезами, молиться Господу и Богородице, прося прощения в своих прегрешениях. Затем он стал просить прощения у Всевышнего за всех русских, армян (их много проживает в Буденновске) и за… чеченцев! Молился и о том, чтобы Господь помиловал Россию. Когда Ваня пришел в себя, то рассказал, что ему снилось будто он — заложник в Свято-Крестовской больнице. Во сне он пережил то, что ему надлежало пережить наяву, но Господь спас его по заступничеству Своей Пречистой Матери. Все эти дни митрополит Ставропольский Гедеон усердно молился о даровании свободы заложникам. Когда Владыке стало известно о чуде явления Божией Матери, он поручил Свято-Крестовскому священнику исповедовать очевидцев явления. По представлении владыке письменных свидетельств очевидцев иконописцам было поручено создать согласно с этим явлением новонаписанную икону Божией Матери — к сороковинам поминовения 128 убиенных. Всего за 12 дней икона была написана уроженкой Святого Креста, рабой Божьей Ольгой, родной сестрой Вани — в благодарность Господу и Пречистой Матери Его...Больница, место спасения жизни, стала узилищем, местом мученичества. Люди стали живым щитом злодеев. Власти бездарно штурмовали, потом безвольно выполняли абсолютно все требования боевиков, уже побежденных в горах, обесценивая кровь, пролитую нашими войсками. Такого позора страна наша еще не знала. Думается, что явление Богородицы — это предостережение о том, что и вся Россия, если не покается, превратится в сплошной Буденновск".
2. "Чернобыльский Спас" и цикл икон про техногенную аварию 1986 года
Впрочем, теракт в Будённовске - отнюдь не единственное событие, по которому писали иконы. Есть даже аж целый цикл икон, посвящённых аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года - взрыву электроблока и мощному выбросу радиации в воздух. Единственное событие, по которому общенационального траура тогда не объявляли - и количество погибших не считали, и все были в растерянности, и в те времена такие вещи обычно засекречивали и скрывали от общественности. Возможно, правильно и делали.... Подражателей хотя бы не было. Что привлекло внимание РПЦ к этой трагедии? Прямые ассоциации Чернобыля с полынью, где само растение символизирует горечь утраты, а в Церкви - несоразмерность переживаний и кары за грехи во время Страшного Суда. Плюс ещё была "звезда Полынь" из Книги Откровения, которую восприняли как метафору радиации. Придумали легенду - Дева Мария кидала 10 лет назад до событий 1986 года пучки полыни над городом и благословляла его. Люди неверно истолковали пророчество, думая, что речь шла про неурожай, и получили взрыв на атомной станции. И все изображения Христа и Девы Марии присутствуют в данном контексте на фоне руин АЭС. Также на том же "Чернобыльском Спасе" можно увидеть врачей в белых халатах и ликвидаторов в противогазах, что явно противоречит канонам изображений святых в храмах. Впрочем, и здесь никто ничего предосудительного не узрел.
Существует и аналог иконы "Всех Скорбящих радость", но с добавлением в её сюжет чернобыльских элементов, и даже икона, где Иисус исцеляет детей Чернобыля - она была написана неизвестной художницей из Германии, куда на лечение привезли поражённых радиацией детей. Их судьба осталась неизвестна. Или вот есть иконы про взрыв и крушение атомной подлодки "Курск" в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Да-да, сначала моряков на 40 день после трагедии символично изобразили в виде 118 свечек на барабане или в волнах моря под двумя ангелами, которые держат траурный венок, а потом и вовсе в 2020 году изобразили погибших в матросской стереотипной форме, ещё и с реальных фото их лица срисовали! Мало того, добавили в сюжет иконы фигуры Богородицы, апостола Андрея Первозванного и Николая Чудотворца. По легендам, сложенным гораздо позже, христианские образы смешали с языческими - превратили всех в аналог Посейдона! Только отличие в том, что тот по греческим мифам обычно топить людей особо то не брезговал, а эти - спасали!
Не остался без внимания РПЦ и знаменитый Беслан, который не эксплуатировал только разве что ленивый. Каждый туда приезжает, ни стыда, ни совести не знает, фотографируется на фоне кладбища и спортзала, превратили школу в какой-то проходной двор! Заходи, кто хошь, репортажи снимай, книги пиши, песни на тему сочиняй... Заложников еще морально терзают, из года в год напоминают о таком кошмаре... Казалось бы, ни стихию, ни название города Северной Осетии, в котором произошел теракт 1-3 сентября 2004 года и унёс жизни 334 человек, ни даже события из Библии за уши не притянешь, ан нет. Сравнили убитых террористами детей с Вифлеемскими мучениками, а самих "воинов Аллаха" - с римским царём Иродом Великим. И на сороковой день после трагедии написали икону, являющуюся точной копией вифлеемских младенцев из Нового Завета! Только вместо войска римского правителя Ирода с мечами и секирами возникло "воинство Аллаха", террористы с поясами шахида и ружьями в руках, а младенцев заменили на подросших детей в белых одеяниях (туниках). Неизменными остались лишь их скорбящие матери на фоне гор.
И тут то общество, казалось, одумалось, скандал разгорелся, однако епископ Феофан наговорил какую-то глупость в стиле "Беслан - это метафора детской Голгофы". А протоиерей Геннадий Беловолов вторил коллеге: «Убивавшие детей в Беслане бандиты были мусульманами, и совершая свое тяжкое преступление они кричали «Аллах Акбар!», а головы их были «украшены» повязками с надписями из Корана. Поэтому я считаю, что преступники убивали не просто детей — они убивали христианских детей!Ведь всем известно, что осетины — это христианский народ, и Осетия — оплот Православия на Кавказе. И поэтому для нас эта трагедия должна быть, прежде всего, Голгофой - тем событием, которое нам должно напомнить о Вифлееме, а стало быть, и о самом Христе. В этом, я думаю, и есть духовный смысл этой трагедии. Именно здесь пролилась христианская кровь, здесь принесена эта жертва за всю Россию, за всю Русскую землю и за весь наш многонациональный народ». И лишь один Михаил ДУДКО, секретарь по взаимодействию церкви и общества Московской патриархии заметил: "Даже самым лучшим людям, даже пострадавшим, которые могут быть очень благочестивыми и святыми, не пишут иконы в том случае, если они не канонизированы. То есть если нет акта соборного признания их святости". Но его никто и не послушал... Икону освятил архиепископ Тихвинский Константин, а протоиерей Геннадий Беловолов рассказал, что матери школьников из Беслана назвали ее «большим утешением».
Мало нам иконы-замещения Вифлеемских младенцев, так РПЦ пошло еще дальше. На сей раз они сочинили ещё одну легенду, в которой заложника - некоего 13-летнего Александра Погребова - исламисты -террористы из Беслана пытались заставить Аллаху молиться. Что странно, народ принимает новость за чистую монету, даже не подозревая о том, что нас упорно водят за нос, цинично играют чужими чувствами и откровенно манипулируют! Эта история есть в газете "Комсомольская Правда". И истинный автор этой "документальной" статьи - спецкор "Комсомольской Правды" Александр Коц! Впервые она появилась 3 сентября 2004 года, когда страшные события в Беслане подошли к концу после штурма. Там Саша изображен лежащим на животе на больничной койке (если это вообще тот самый ребенок). По сюжету статьи, один боевик якобы подошёл к 13-летнему Погребову и ткнул автоматом в православный крестик, который болтался у него на груди и заорал: «Молись своему Богу, неверный! Думаешь, он тебя спасёт?».
Перепуганный от страха мальчик почему-то крикнул именно "Христос Воскресе!", выбежал в окно от страха и вывел ещё 100 детей за собой! И не сообщается, был ли он на самом деле, остался ли жив во время штурма и что с ним сейчас. Да и террористы, судя по данному "рассказу", были настолько недалёкие, что от крика мальчишки опешили и остались стоять столбом! Разве можно так играть на чувствах читателей, обманывать и дезинформировать?! И не надо было низводить террористов до уровня тупых орков из "Варкрафта"! В реальной жизни это были профессиональные и матёрые киллеры, коварные, бдительные и непредсказуемые, которые расстреливали безоружных направо и налево за каждый визг, плач и писк! Шансов спастись не было, да и даже муха не могла пролететь незамеченной...Стоит заметить, что в тексте статьи именно от 3 сентября 2004 года про фразу "Христос Воскресе" не было сказано НИ СЛОВА! На самом деле, текст изначальной записи был таким: "Как рассказал нам старший брат мальчишки, Сашка просто вырос в этом спортзале. У школы шикарная баскетбольная площадка, а в свои 13 лет мальчишка уже успел попасть в сборную родного города и даже выиграть республиканский чемпионат. И тут любимое место отдыха мгновенно превратилось в арену смерти, и Сашка понял, что терять больше нечего. Среди взрывов и криков он что-то закричал, а что, и сам не вспомнит, и бросился в открытое окно. А за ним побежала еще сотня детей". То есть, ЧТО конкретно прокричал Погребов - достоверно неизвестно, однако фразу, которую мы чаще всего произносим на Пасху, доблестные СМИ мигом приписали юноше, а РПЦ активно растрезвонила по другим сайтам!
Однако, мне непонятен этот момент в самом конце: "Врач не успел толком обработать раны у мальчишки, толпой набегали другие калеченые и раненые дети, и счастливые родители забрали мальчика домой. Но к вечеру от ожогов ему стало плохо. Звонил телефон, родственники справлялись о здоровье бывшего заложника, а Саша кричал: «Не берите трубку! Это террористы!» В конце концов уже под вечер ребенка увезли в переполненный ожоговый центр Владикавказа". КАК вообще врач позволил родителям забрать домой ребенка, только что пережившего жуткий теракт?! Эти СМИ вообще соображают, что пишут, или нет?! Лишь бы что понапридумывать?! Да, тогда царил жесточайший хаос, была пальба и штурм, скорые не всех могли забрать, однако ВСЕ без исключения заложники отправлялись в больницу, а не развозились по домам! У кого-то взрывом могло спину обжечь, конечность оторвать, кто-то напичкан был осколками, оставшимися от взорвавшегося снаряда, битых стекол... ПОЛНОСТЬЮ здоровых заложников НЕ было! Не говоря уже и про колоссальный стресс, который в домашних условиях снять ну НИКАК не получится! Как мы видим, ни подтвердить, ни опровергнуть толком эту историю невозможно. Чисто логически, если поразмыслить: если бы такой герой действительно был, то о нём в Осетии говорили бы без умолку. Имя Саши Погребова знали бы все. Фотографии, интервью и обязательно - памятник. Всего этого нет и в помине. Среди выживших заложников это имя не значится. Никаких сведений о храбром юноше найти не удалось. Причём под данной историей во Вконтакте постоянно публикуют фотографии совершенно посторонних детей, которые в Беслане то были, но ничего такого "православного" не кричали, да и зовут их по-другому. И, сдаётся мне, не столько в этой легенде о Погребове героизм отрока описали, сколько подспудно продемонстрировали извечное противостояние ислама и христианства, в котором явно выиграло последнее! Именно эту фотографию чаще всего выдают за снимки Саши Погребова:
Но на самом деле - это другой мальчик из Беслана. Имени его не вспомнить. Почему мальчик закричал именно "Христос Воскресе"? Это же сентябрьская трагедия, не канун Пасхи! И да, террорист - это априори исламист. Его известный клич - "Аллаху Акбар"! Саша же исповедовал веру в Иисуса Христа, что явно по сюжету данной статьи одержало верх над тем, что якобы исповедовал боевик (почему-то не названный конкретно по имени, что странно). Ну, хорошо, стараниями Бога каким-то образом спаслись сто человек, что уже звучит неубедительно. А что насчет остальных 334 погибших? Они что, недостаточно молились и хотели жить?! А если и хотели, то вслух не изъявили? Поэтому высшие силы были столь избирательны?! Вероятней всего, история про Сашу Погребова - одна из тех фальшивых новостей, которой место не в "Комсомольской Правде", а на какой-нить "Панораме". Слишком много лжи, нестыковок и спекуляций, сделанных на заказ... А народ простой в ЭТОТ несусветный бред верит, что обидно! Скорее всего, Саша Погребов - не конкретный осетин или иной реальный житель Беслана, а эдакий выдуманный стараниями СМИ персонаж, собирательный образ всех заложников в целом...
А в 2021 году начали роспись храма, возведённого рядом с руинами школы. Фреску назвали "Земля живых" - отсылка к псалмам. Иисуса на сей раз изобразили не бородатым, а молодым, на Богородицу похожим (изображение называется Спас Эммануил), восседающим на троне а-ля Пантократор с двумя ангелами сзади. Но самое жуткое, что на фреске изобразили погибших детей - заложников, срисовав лица с реальных фотографий! Так, одна из жертв в традиционном белом одеянии сильно смахивала на Марианну Рамонову, хотя ни сама погибшая, ни ее ныне покойный отец Касполат явно не давали на это согласия! У фрески появился и список в виде иконы, которую освятили не в храме, а в том же спортзале!!!
В 2023 году делегация из Пензы привезла в Беслан точную копию фрески «Земля живых», на которой видны дети в белых одеждах, окружающие фигуру Иисуса Христа. Фреску освятили в помещении спортзала, где террористы удерживали заложников, и провели перед ней молитву. Возникает непростой вопрос: за Христа ли пострадали дети Беслана? То, что вифлеемские дети пострадали именно за Христа, не вызывает сомнения, т.к. убивавшие их были посланы убить Христа. А у нас вопрос сводится к следующему: они погибли именно потому что они христиане? Или потому, что они граждане России? Если первое, то по древней традиции больших доводов(типа чудес или благоуханий) вовсе не надо. Святые и все тут. А если второе, то даже чудеса вряд ли смогут перевести их из разряда политических жертв в мученики за веру. Объявив мучениками бесланских детей, тогда надо ежегодно объявлять святыми мучениками тысячи других детей, погибших по вине взрослых. Есть и иные вопиющие случаи "самочинного почитания" царя Ивана Грозного и Григория Распутина, "святого мученика Евгения" (юного солдата Жени Родионова, убитого в Чечне), адмирала Александра Ушакова... Некоторые сектанты даже канонизировали Адольфа Гитлера и назвали Атаульфом, что уже даже грозит статьёй УК РФ за реабилитацию нацизма! Нет фактов совершения чудес - придумаем. Нет почитания в народе - мы его инициируем. И инициатива почитания "бесланских мучеников" не заставила себя ждать. Бедные дети и после страшной своей кончины оказались в заложниках - на сей раз не мифических агарян с иудеями, не реальных террористов, а "ревнителей благочестия".
P.S. Мне кажется, или иконописцы в данной ситуации весьма перегнули палку? Разве икона не должна писаться ТОЛЬКО по библейским сюжетам или тем людям, кого канонизировали, не затрагивая при этом реальных событий?! А то это выглядит, как попытка РПЦ лишний раз самоутвердиться за счёт резонансных трагедий. Похоже, стоит мне вернуться к истории Бога Яхве и подробно описать, в чем изначально был смысл почитания и написания икон, и к чему люди пришли в конечном итоге.... Сами иконы вызывают негодование и смех, а истории вокруг них по мотивам реальных трагедий заставляют дико хохотать...над нелогичностью сюжета и полнейшим невежеством взрослых. За что люди не возьмутся, всё в итоге извратят.... И именно в этом, пожалуй, проявляется настоящее кощунство. К таким вещам следует с осторожностью, умом и благоговением подходить! Есть же каноны Церкви, правила написания икон, кто-то же дал благословение на такие вот "образы"! Чего нам дальше на иконе ждать? Изображения тонущих "Титаника" и "Булгарии" на фоне Богородицы или горящей "Зимней вишни" на фоне Христа?! Я не одобряю такой подход к религии. Ведь икона - это сакральный символ, а не реальная картина!
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:40
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:40 by MortiferПросмотров: 113Комментарии: 0
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