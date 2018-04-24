Врачи средневековья - жуткий тренд в Tik Tok

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:03

Причина: Стилистика автора сохранена

Garong456beret Просмотров: 86 Комментарии: 4 0 Сегодня, 06:03 by

ТикТок в 2021 году был полон мемов, которые подарили нам воспоминания.Но также в «ТикТок» помимо мемов публиковались ещё и страшилки. Допустим, такие тиктокеры, как Даша Рокс и т. д. Но истории были не особо страшными, но были, конечно, и те, которые пугали.Но сегодня мы поговорим о жутком тренде «ТикТока», который до ужаса пугал людей, он хоть и был всего 2 недели, но уже под него сняли 22 тыс. видео. Речь о тренде «Врачи Средневековья».Вы, наверное, скажете, что за тренд такой? А я вам отвечу: это был тренд не совсем с врачами средневековья. Звук был с голосом девушки примерно 19 лет, которая говорила: «Как выглядели врачи средневековья? Если вы не поставите лайк и не подпишетесь на канал, то вы не узнаете, как они выглядят. А выглядят они как обычно». И далее вместо врачей средневековья показывали картинки различных страшных картинок, лиц, призраков, существ, начиная этим, заканчивая эмбрионами, уродством при рождении, ихтиозом Арлекина и т. п. А когда показывались эти картинки, девушка на фоне говорила: «Оставляй мне заявку в друзья в ВК, отправляй другу и подписывайся на канал». Впервые первое видео с этим звуком и в этом формате появилось 30 августа 2021.Через день появилось и второе видео с этим звуком (только уже от другого автора), и понеслась. Люди стали создавать с этим звуком видео подобного содержания. Данные видео с этим звуком набирали около 100 тыс., а многие даже и на 1 млн. залетели. И среди тех, кому попадался этот тренд, были недовольными людьми, и примерно с 6 сентября 2021 года на эти видео стал идти массовый спам жалобами. Люди кидали жалобы на эти видео, писали письма в техподдержку «ТикТока». Была даже такая группа лиц, которая накручивала жалобы на эти видео. Последнее видео с этим трендом было загружено на «ТикТок» 16 сентября 2021 года. Гневных писем становилось всё больше, накрутка жалоб продолжалась, и того же 16 сентября 2021 года из-за большого количества гневных писем и спама жалобами примерно в 23:56 по мск «ТикТок» удаляет все видео с этим трендом. Все видео с этим звуком были навсегда удалены, а каналы загрузивших заблокированы. Вот так и закончилась бы история этого тренда, если бы 29 ноября 2024 всё не повторилось вновь. А именно в этот день был загружен перезалив одного из данных роликов с этим звуком. Люди тут же опять начали отправлять жалобы и писать «ТикТоку». Видео набрало 11 тыс. просмотров, и «ТикТок» его заблокировал. И сейчас, если в «ТикТок» загрузить видео с данным звуком, то оно моментально заблокируется.

Ключевые слова: Видео Тик Ток страшный тренд авторский текст

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