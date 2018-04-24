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Страшно интересно

Врачи средневековья - жуткий тренд в Tik Tok

ТикТок в 2021 году был полон мемов, которые подарили нам воспоминания.
Но также в «ТикТок» помимо мемов публиковались ещё и страшилки. Допустим, такие тиктокеры, как Даша Рокс и т. д. Но истории были не особо страшными, но были, конечно, и те, которые пугали.

Но сегодня мы поговорим о жутком тренде «ТикТока», который до ужаса пугал людей, он хоть и был всего 2 недели, но уже под него сняли 22 тыс. видео. Речь о тренде «Врачи Средневековья».

Вы, наверное, скажете, что за тренд такой? А я вам отвечу: это был тренд не совсем с врачами средневековья. Звук был с голосом девушки примерно 19 лет, которая говорила: «Как выглядели врачи средневековья? Если вы не поставите лайк и не подпишетесь на канал, то вы не узнаете, как они выглядят. А выглядят они как обычно». И далее вместо врачей средневековья показывали картинки различных страшных картинок, лиц, призраков, существ, начиная этим, заканчивая эмбрионами, уродством при рождении, ихтиозом Арлекина и т. п. А когда показывались эти картинки, девушка на фоне говорила: «Оставляй мне заявку в друзья в ВК, отправляй другу и подписывайся на канал». Впервые первое видео с этим звуком и в этом формате появилось 30 августа 2021.

Через день появилось и второе видео с этим звуком (только уже от другого автора), и понеслась. Люди стали создавать с этим звуком видео подобного содержания. Данные видео с этим звуком набирали около 100 тыс., а многие даже и на 1 млн. залетели. И среди тех, кому попадался этот тренд, были недовольными людьми, и примерно с 6 сентября 2021 года на эти видео стал идти массовый спам жалобами. Люди кидали жалобы на эти видео, писали письма в техподдержку «ТикТока». Была даже такая группа лиц, которая накручивала жалобы на эти видео. Последнее видео с этим трендом было загружено на «ТикТок» 16 сентября 2021 года. Гневных писем становилось всё больше, накрутка жалоб продолжалась, и того же 16 сентября 2021 года из-за большого количества гневных писем и спама жалобами примерно в 23:56 по мск «ТикТок» удаляет все видео с этим трендом. Все видео с этим звуком были навсегда удалены, а каналы загрузивших заблокированы. Вот так и закончилась бы история этого тренда, если бы 29 ноября 2024 всё не повторилось вновь. А именно в этот день был загружен перезалив одного из данных роликов с этим звуком. Люди тут же опять начали отправлять жалобы и писать «ТикТоку». Видео набрало 11 тыс. просмотров, и «ТикТок» его заблокировал. И сейчас, если в «ТикТок» загрузить видео с данным звуком, то оно моментально заблокируется.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:03
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 06:03 by Garong456beretПросмотров: 86Комментарии: 4
0

Ключевые слова: Видео Тик Ток страшный тренд авторский текст

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Комментарии

#1 написал: krux
Сегодня, 08:36
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 154
Когда-то дети боялись гнома-матершинника, а теперь дизлайка в тик-токе
Зарегистрирован: 24.04.2018
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 10:33
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 162
Интересно, если бы вдруг вырубили весь интернет по всему миру, через сколько часов современные дети полезли бы на стену?..
Мы тут в субботу воспользовались услугами общественного транспорта. Потому что так было бы проще. В дороге туда и обратно мы встретили двух абсолютно похожих мальчиков (на лицо), только в разной одежде. Которые почему-то на полной громкости смотрели видео из тик-тока. Без наушников. Так вот дети, видимо, не могли больше 5 секунд смотреть одно видео и постоянно переходили к новому. Контент мальчики тоже смотрели похожий, судя по звуку. Родители, купите своим детям наушники. То, что они делают – это неуважение к окружающим.
Отдельный момент – то, что дети не могут провести без телефона 5-10 минут пока ждут чего-то.
А вообще, когда я слышу/вижу какой-то "страшный" контент из тик-тока, я сразу выключаю видео. Потому что не может туда добавляться страшный оригинальный контент. Не подстроенный про духов и подобное. Да еще и в таком количестве. Я там не трачу свое время, но, к сожалению, контент из тик-тока все равно ко мне пробирается.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 16:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 507
Цитата: Jako tako
То, что они делают – это неуважение к окружающим.

А вы не думаете, что взрослые тоже могут ребёнка раздражать своими разговорами в общественном транспорте? Тоже ведь неуважение. Или какая-то дама зайдёт с причёской, на которой пара-тройка флаконов духов вылиты.
А наушники покупать детям не надо. Потому что это опасно не только на улице, но и общественном транспорте... . Мало ли, какой дурень обколотый или пьянющий зайдёт из взрослой среды.
Уважение должно быть не только от детей к взрослым, но и от взрослых к детям.
Помнится я с внуком на руках зашёл в автобус, мне никто из взрослых не уступил место, пока не гаркнул.
Телефоны, тик-токи, игры - это защита. Если бы мы-взрослые были бы сейчас дети, то увлекались бы всем этим для защиты от мира взрослых.
Защита нужна, крайне нужна ребёнку. Потому, ребята смотрите и слушайте, думайте при этом своей головой. А наушники - это вредно, потому что исключает один из органов чувств.
Единственно что, в такого рода страшилках происходит тренировка по судьбе. Если не выдержишь, то зависим от судьбы. Если выдержишь, то тебе твоя судьба по барабану, а значит судьба будет благоволить.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 18:46
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 162
То, что Вы сейчас написали выглядит как: "А вот ты, а вот у тебя!.."
А вы не думаете, что меня люди, громко разговаривающие в транспорте тоже раздражают, и по отношению ко мне это тоже неуважение? Ко всем неуважение. Причем тут только ребенок?
Любой нормальный родитель перед вручением ребенку наушников скажет, как ими нужно пользоваться. Но это нормальный. Про то, какова основная масса людей, я даже писать не буду. Просто скажу, что нам в университете однажды сказали, что нормы языка подстраиваются под тупых. Поэтому еще пара десятков лет, и "лОжит" "звОнит" станут не ошибкой, а нормой. Так вот сейчас я готова заявить, что все в этом мире адаптируется под тупых. Потому что изменить нормы проще, чем тупого переучить. Вот и тик-ток стал нормальным. И фото своих писЭк отправлять за деньги уже нормально (вспоминая другое популярное приложение). Понимаете, к чему я?
Ощущение, что Вам надо подпитаться от кого-то. Вам там коллег мало?
кого Вы мне напоминаете
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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