Момо

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:42

Your Awe Просмотров: 93 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 16:42 by

"Зря… Я же тебя предупреждала. До твоей смерти осталось 4 дня…" - примерно по такому принципу действует новая мистификация, построенная на жуткой картинке и выросшая в глобальный тренд, на котором сейчас не хайпует только ленивый. Мы попытались разобраться, что это такое и действительно ли всё так страшно.Предыстория такова: жуткое фото, которое просто не может не привлечь внимание, появилось на Reddit в этом году. Пользователи этого агрегатора довольно быстро "просекли фишку" и выяснили, что это скульптура японского художника Мидори Хаяси "Птица-мать", которую он показал ещё в 2016 году на выставке "Галерея призраков III: Подземный мир".Пожалуй, стоит признать, что картинка действительно сильная и вызывает довольно острые эмоции. Чем дольше смотришь — тем быстрее хочется закрыть страницу. Но! Именно такие чувства обычно и используют медиа для привлечения внимания.Первыми сообразили сами японцы. Кто именно — сказать сложно, так как каждый второй претендует на лавры автора идеи, которая состоит в том, чтобы напугать пользователя (как правило, несовершеннолетнего) и тем самым подтолкнуть его к тому, чтобы он поделился своими переживаниями со своими друзьями и близкими. Так работает вирусная технология.Из Японии тренд перекинулся на Латинскую Америку, и только потом о Момо заговорили в США и Европе. В каждой стране параллельно тому, как распространялся этот "вирусняк", рождались свои легенды. Обычно это некая 12-летняя девочка, которую Момо заставила покончить с собой. Ни один из слухов, разумеется, не подтвердился, что не помешало тысячам блогеров поймать на теме свой хайп.Сейчас тема Момо появляется в трендах YouTube по всему миру и можно констатировать, что тренд стал глобальным, а значит, кто-то обязательно уже им воспользовался или планирует воспользоваться в корыстных и мерзких целях. Попытки властей предупредить население не вступать с Момо ни в какие переписки работает в обратную сторону — люди начинают бояться ещё больше и воспринимают Момо как нечто серьёзное, проводя аналогии с "Синим китом".Схема довольно простая: пользователю в WhatsApp или во "ВКонтакте" обращается неизвестный с понятно какой аватаркой и намёком на то, что у него есть о нём некая информация приватного характера. Ну а дальше начинается банальный шантаж, в котором Момо всегда в выигрыше: а) минимум о ней расскажут; б) максимум — можно "срубить лёгкого бабла с очередного напуганного лоха".Таким образом, популярность Момо растёт как на дрожжах, несмотря на то что в том же Twitter только ленивый не пошутил на эту тему. Да и на YouTube о тренде говорят всё чаще в тональности стёба. Как бы то ни было, и те и другие работают на популярность Момо.Автор статьи - Семен Хафизов.

Ключевые слова: Момо Япония хайп ужастик страшилка

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