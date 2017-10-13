В Гималаях нашли ритуальные комплексы с необычными каменными всадниками

Летяга Просмотров: 1 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:18 by

Российско-индийская экспедиция под руководством члена-корреспондента РАН Натальи Полосьмак обнаружила высоко в Гималаях (провинция Кашмир, Индия) два ритуальных комплекса с уникальными неизвестными каменными фигурами эпохи раннего средневековья, , сообщил журналистам в четверг замдиректора Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслав Молодин.Он сообщил, что экспедиция работает в Индии уже три года, последний год дал "фантастические" результаты. В этом году ученые работали в сложном районе Гималаев на границе Индии и Пакистана при финансировании института, гранта Российского научного фонда и фонда Хенкель (Германия).Он отметил, что все скульптуры, хотя и выполнены в одной стилистике, отличаются друг от друга. В этом же месте находятся источники воды и каменные сооружения, связанные с этими фигурами.Молодин сообщил, что по оценке руководителя экспедиции Натальи Полосьмак, скульптуры относятся к эпохе раннего средневековья, то есть начало нашей эры. Об этом говорит убранство коней и другие детали.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Индия Кашмир Гималаи экспедиция ритуальный комплекс скульптуры

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