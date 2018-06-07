«Мертвые любовники»: одна из самых страшных картин Средневековья

«Новобрачные» и «Мертвые любовники» — две некогда соединенные картины работы неизвестного автора из Швабии, написанные около 1470 года. Подобное совмещение изображений появилось в середине XV века и должно было символизировать тщетность и хрупкость человеческой жизни перед лицом смерти.

Влюбленные относятся к аристократам, на что указывают их яркие модные костюмы (жених одет в стиле мипарти). Венки и кольца указывают на то, что они молодожены. Пара заключена в целомудренные объятия. Окружающие их цветы символизируют их грядущую плодовитость. Молодой человек дарит девушке цветок, по-видимому, цикорий — символ любви. Цвета их одежды указывают на принадлежность друг к другу. Кроме того, зеленый символизирует целомудрие, красный — любовь, коричневый — скромность. Влюбленные юны и здоровы, изображены идиллически.

Мертвые любовники стоят во тьме. Они голые, лишь на плечи накинут белый саван. Их отвратительные в своем разложении тела изображены подчеркнуто реалистично. Они лишены зубов и покрыты гнойными язвами. Ужас от картины увеличивается от того, что глаза персонажей еще горят разумом, а вот тела их уже жрут черви, извивающиеся змеи выползают из их ран. В паховой области женщины сидит жаба — символ гадости и мерзости. Все это жестокая и ироничная аллегория быстротечности молодости, красоты и любви. По мнению профессора Чарльза Форкера, картина также отображает темную сторону сексуальности.



Картины выполнены в рамках немецкой традиции изображения смерти. Ранее работа ошибочно приписывалась молодому Маттиасу Грюневальду. Ныне считается, что это картины Мастера из Ульма. «Новобрачные» хранятся в Художественном музее Кливленда в США, «Мертвые любовники» — в музее Страсбургского собора во Франции.

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