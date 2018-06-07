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Страшно интересно / Страшные Арты

«Мертвые любовники»: одна из самых страшных картин Средневековья

«Новобрачные» и «Мертвые любовники» — две некогда соединенные картины работы неизвестного автора из Швабии, написанные около 1470 года. Подобное совмещение изображений появилось в середине XV века и должно было символизировать тщетность и хрупкость человеческой жизни перед лицом смерти.

«Мертвые любовники»: одна из самых страшных картин Средневековья

Влюбленные относятся к аристократам, на что указывают их яркие модные костюмы (жених одет в стиле мипарти). Венки и кольца указывают на то, что они молодожены. Пара заключена в целомудренные объятия. Окружающие их цветы символизируют их грядущую плодовитость. Молодой человек дарит девушке цветок, по-видимому, цикорий — символ любви. Цвета их одежды указывают на принадлежность друг к другу. Кроме того, зеленый символизирует целомудрие, красный — любовь, коричневый — скромность. Влюбленные юны и здоровы, изображены идиллически.

«Мертвые любовники»: одна из самых страшных картин Средневековья

Мертвые любовники стоят во тьме. Они голые, лишь на плечи накинут белый саван. Их отвратительные в своем разложении тела изображены подчеркнуто реалистично. Они лишены зубов и покрыты гнойными язвами. Ужас от картины увеличивается от того, что глаза персонажей еще горят разумом, а вот тела их уже жрут черви, извивающиеся змеи выползают из их ран. В паховой области женщины сидит жаба — символ гадости и мерзости. Все это жестокая и ироничная аллегория быстротечности молодости, красоты и любви. По мнению профессора Чарльза Форкера, картина также отображает темную сторону сексуальности.

Картины выполнены в рамках немецкой традиции изображения смерти. Ранее работа ошибочно приписывалась молодому Маттиасу Грюневальду. Ныне считается, что это картины Мастера из Ульма. «Новобрачные» хранятся в Художественном музее Кливленда в США, «Мертвые любовники» — в музее Страсбургского собора во Франции.

Вчера, 12:22 by ГальдрПросмотров: 390Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Картины новобрачные мёртвые любовники символизм смерть любовь жизнь тщетность

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Комментарии

#1 написал: Zero Endorphine
Вчера, 14:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 540
Что-то я не очень поняла, а где "совмещение изображений" или "соединенные некогда картины"?.. На первой картине слева девушка, на второй - женщина справа, волосы и позы отличаются. Если б не текст, даже не пришло б в голову, что тут надо искать какое-то сходство. Не хватает пояснения, что это за техника.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#2 написал: Летяга
Вчера, 17:36
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12343|-4)
Публикаций: 1 021
Комментариев: 9 663
Zero Endorphine, я поняла так, что картины эти задумывались и создавались в паре, а позже в паре же и "экспонировались". В этом "соединённость" и заключалась. Но во времени картины "разлучили", в настоящем у них вполне могут быть разные владельцы, контекст "парности" утерян.
"Совмещение изображений" теперь доступно только в интернете. А когда-то они просто висели рядом на одной стенке.
Мне вот интересно что символизирует жизнерадостная стрекоза в таком депрессивном окружении. Никто символизмом тех времён и мест не владеет?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#3 написал: Гальдр
Вчера, 18:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 122
Цитата: Zero Endorphine
ттиасу Грюневальду.

Так или иначе, картины действительно задумывались парными, но потому как различается техника, можно предположить что писались в разное время, а возможно и разными мастерами, но их от чего то принято объединять. Увы, доступная информация про эти работы очень скудная
Зарегистрирован: 21.07.2019
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:22
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 126
Комментариев: 6 852
А мне кажется, что возможно скорее ближе вторая интерпретация. Похоть разъедает плоть.. Это ж Средневековье
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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