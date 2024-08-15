Бирманские святые маги

Бирманские "святые-маги" - почему они так популярны.



Фанни Поткин BBC Travel Корреспондент BBC Travel отправилась в Бирму (Мьянму), чтобы увидеть своими глазами, как в этой стране сосуществуют буддизм и магия, и встретиться с людьми, знающими твое будущее. "Я вижу ваше будущее и будущее всех людей, которых встречаю на своем пути", - улыбнулся У Аунг Баунг. На фоне вечернего неба у него за спиной поблескивал золоченый купол легендарной пагоды Шведагон. "Но я ничего не могу вам рассказать, пока вы не начнете следовать буддистским заповедям". Чтобы познакомиться с вейза - так называемыми святыми-магами, которые действуют как воплощение духа мира, - я отправилась в святая святых всех бирманских буддистов.





Ночь и день в обществе 200 тысяч умерших монахов В гостях у 500-летней гималайской мумии Пещеры Аджанты. В поисках утраченных сокровищ Пять жутких мест, куда стоит поехать любителю острых ощущений Считается, что эти современные шаманы приобретают свою силу через буддистские учения и медитацию, а также заклинания и алхимию. Местные жители обращаются к ним с самыми разными просьбами - от исцеления болезней до помощи в трудоустройстве и повышении по службе. "Мне трудно убедить себя в том, что они существуют, - признался один член парламента города Янгона, который попросил не называть его имени, боясь прослыть суеверным. - Но я видел, как они совершают необъяснимые вещи".





Подвозивший меня таксист оказался более разговорчив. "Разумеется, я верю в колдунов, - сказал он. - Три раза во время молитвы они являлись мне в видениях и помогали мне принять важные решения". Вейза настолько укоренены в бирманском обществе, что по всей стране в буддистских храмах встречаются "вейза тазаунги" - специальные гробницы, посвященные знаменитым вейза. Именно туда приходят медитировать будущие колдуны и обращается в молитвах за магической помощью простой люд. Некоторые из нас даже умеют летать Я познакомилась с У Аунгом Баунгом в шведагонском вейза тазаунге, чьи впечатляющие размеры и удачное местоположение обеспечивают ему статус особо чтимого места для вейза. Мой новый знакомый рассказал, что ему 93 года и что он 37 лет готовился стать магом. "Для того чтобы стать магом, необходимо следовать нравственным правилам Будды и практиковать особую форму медитации. Это дает вейза большую силу, - сообщил он мне, покосившись на своего молодого ученика, который забавлялся со смартфоном. - Некоторые из нас даже умеют летать". Это может показаться странным, но буддизм и магия давно сосуществуют в Бирме. По словам доктора наук Томаса Паттона, который изучает эту тему в Городском университете Гонконга, скорее всего, вейза происходят от традиционных целителей и святых XIX и ХХ веков, боровшихся с колониальным режимом. "После свержения бирманской монархии [в 1885 году] монахи, отшельники, бодав (аскеты, обладающие магической силой) и целители стали бороться за власть, под их влияние стало попадать все больше людей, что вызвало гнев британцев", - объяснил он. "Британским войскам пришлось бороться с целым сонмищем групп, объединившихся как во имя защиты буддистской религии, так и изгнания британцев, зачастую с помощью сверхъестественных сил". Но что это были за сверхъестественные силы - точно не известно, так как У Аунг Баунг отказался поведать, какими именно способностями наделен он сам. Впрочем, он сообщил, что путешествует по стране и что люди его кормят в благодарность за его наставления, продиктованные сверхъестественными способностями. Говорят, что человек, достигший состояния полноценного мага, обретает бессмертие, покидает землю, сбросив с себя земную оболочку или растворившись в воздухе, и поселяется в таинственном мире, откуда маги присматривают за людьми. У Тин Найнг, еще один колдун из пагоды Шведагон, который заявлял, что ему 90 лет, хотя выглядел на три десятка моложе, взялся объяснить мне суть этого явления. "Я не могу точно описать вам свои возможности, но могу рассказать о своей цели.



Будучи магами, мы ищем нирваны, или спасения. Мы не можем умереть, потому что ждем пришествия Грядущего Будды, - рассказал он. - И в то же время мы должны пытаться умереть, чтобы покинуть этот мир и войти в небесную обитель". У Тин Найнг женат, у него двое детей - он показал мне их фотографии. В отличие от монахов, магами могут стать люди любого пола, в том числе семейные. Однако вступив на путь вейза, они должны оставить семью и принять аскетический образ жизни. "Люди приходят ко мне, когда у них начинаются нелады со здоровьем или личные неурядицы, - говорит У Тин Найнг. - Я использую свои возможности, чтобы помочь прогнать злых духов, причиняющих боль, и изменить энергетику". Некоторые вейза, такие как У Тин Найнг, известны особыми дарованиями в области целительства или изгнания духов, их часто приглашают те семьи, которым не смогла помочь обычная медицина. Один из распространенных методов заключается в составлении магических диаграмм, которые используются для исцеления или защиты и могут наноситься на амулеты, листы бумаги или даже на тело в виде татуировки. Самые загадочные из чародеев - алхимики, посвящающие себя превращению металлов (обычно ртути) в золото или приданию им специальных свойств, чтобы они могли взаимодействовать со своими владельцами, сообщая им волшебную силу.





Вейза-алхимики встречаются редко, их непросто разыскать. Одна французская исследовательница, которая пожелала остаться неизвестной, рассказала мне о своей собственной загадочной встрече с одним алхимиком, которая произошла более 20 лет назад. "Он прочел заклинание, и из чаши жидкой ртути, которую он держал, у меня в руках образовался ртутный шар. Вернувшись в Париж, я его потеряла - [с колдуном] я встретилась только спустя четыре года, - поведала она. - Но он смог точно описать ту аудиторию, в которой пропал шар. Затем по его воле появился еще один шар - на этот раз в моем застегнутом рюкзаке". "Я так и не поняла, что произошло, - призналась она, показывая мне крошечный серебристый шар диаметром в три сантиметра. - Даже в Бирме многие сомневаются в правдивости этой истории". На самом деле, многие образованные бирманцы не верят в вейза и считают их шарлатанами, которым доверяет только беднота. "Вейза не имеют никакого отношения к настоящему буддизму", - не раз приходилось мне слышать. Но в то же время вера в святых-колдунов стала распространяться и, по-видимому, крепнуть. Вплоть до 2013 года все публикации о буддистских колдунах подвергались жесткой цензуре со стороны военной хунты.





Но по мере того, как страна стала открываться миру, как грибы после дождя начали появляться книги и справочники о вейза, а сами маги регулярно упоминаются в бирманских новостных передачах и журналах о знаменитостях. По мнению Паттона, бирманские кинозвезды и певцы даже завели моду собирать съемочную группу и снимать сюжеты о том, как они жертвуют кому-нибудь статую определенного мага. Этим занимаются не только бирманцы. "Многие богатые китайцы приезжают в Бирму в поисках колдунов, чтобы получить помощь в развитии своего бизнеса. Они считают их живыми амулетами, приносящими удачу", - рассказал мне Паттон. И их можно понять. Как отметил Паттон, традиция вейза открывает альтернативный способ получить всё, что хочется получить в этом мире. Почему бы не прибегнуть ради этого к магии? Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

Новость отредактировал Estellan - 15-08-2024, 18:06

swandance Просмотров: 136 Комментарии: 0 -1 15-08-2024, 18:06 by

Автор - неизвестен.Рассказ о бирманских монахах и их магическом развитии. Оставляйте комментарии.Источник: https://news.rambler.ru/asia/35183207-birmanskie-svyatye-magi-pochemu-oni-tak-populyarny/

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