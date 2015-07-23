Настоящая история Земли

Настоящая история ЗемлиЗдания церквей раньше не имели крестов на башнях, их заменяли радиоантенны, для набора атмосферного электричества и космической энергии, они были предназначены для подпитки духов людей (их энергетических тел - эфирного, астрального, ментального, кармического, будхического, атмического). Уже позже, после ядерной войны начала 19 века их стали использовать для молитв. Так как люди одичали, деградировали, и многие духовные и научные ценности были утеряны. Вас не смущает, что многие церкви стоят в чистом поле, где вокруг нет никаких городов и деревень? Ударная волна от ядерных взрывов выжигала целые деревни, а каменные церкви (стены которых до сих пор имеют повышенный радиоактивный фон) устояли от взрывов.
Вы не задумывались, почему раньше во всём мире, в 17-18 веках строили роскошные мраморные и гранитные дворцы, высокие колокольни (как в Московском Кремле), а в конце 19 века почему-то только деревянные хибары без всякой роскоши и по убогим технологиям? Люди деградировали! Можно так же взглянуть на картины художников 15-18 веков (античность, эпоха возрождения) и 19 века, и сравнить их - разница в развитии цивилизации колоссальна! То, что описывается в индуистских ведах (Махабхарата), не что иное, как ядерная война. И была она не тысячи лет назад, а всего 200-250 лет назад. Христианство существует на территории современной России не более 200-250 лет, и никакого крещения Руси в 988 году нашей эры не было!
Кладбища при церквях появились потому, что после войны не было возможности даже собрать дрова, чтобы кремировать покойников. Поэтому, их просто закапывали около храмов (электростанций). На самом деле кремировать людей гораздо лучше, чем хоронить. Потому, что так дух сразу уходит в иной мир, а не живет рядом со своим телом еще от 40 дней до года, пока не распадется эфирное тело вслед за физическим. Живым людям это тоже лучше - трупным ядом и некротическими энергиями не засоряется земля, и место на земле не занимается...
Кроме того, за пару сотен лет до ядерной войны был ещё и потоп. Вспомните выражения: "после нас хоть потоп", "и мокрого места не останется",и так далее. Вас не смущает тот факт, что многие древние храмы, усадьбы, здания частично уходят под землю своим первым этажом и фундаментом? На них нанесены толстые слои песка и глины, и многие постройки древней Руси находятся под землей. Откуда такой большой культурный слой толщиной 10-16 метров? История повторяется, и этого избежать не удается. Не зря говорят: "Всё новое - это хорошо забытое старое".
Вспомните стихи Пушкина про золотую цепь на дубе (золотые электропровода на колоннах), кота(наоборот можно прочитать как ток). Помните сказку о царице которая разговаривает с зеркалом:"Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?"Это зеркало не напоминает вам голосовой поиск гугла в смартфоне? А Исаакьевский Собор в Санкт-Петербурге, вы действительно думаете что те же самые люди, кто строил убогие деревянные лачуги в конце 20 века в русских деревнях, могли построить монументальный огромный храм с гладкими отполированными мраморными колоннами в 17-18 веке?
Это лишь моё мнение, которое я никому не навязываю, делать выводы остается вам самим.
Автор - частично я сам, частично взято оттуда: Источник.
С уважением, Михаил Старостин, Москва.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:56
Вчера, 21:53 by swandanceПросмотров: 89Комментарии: 4
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