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Страшно интересно

Самая мистическая достопримечательность Австралии

В эвкалиптовом полумраке нет места мирской суете. В тишине леса располагается, наверное, самый удивительный сад, показывающий гармонию человека, творчества и природы.
Самая мистическая достопримечательность Австралии

Самая мистическая достопримечательность Австралии

Самая мистическая достопримечательность Австралии

Этот сад так и называется «Святилище гончара» и создан он руками одного человека – гончара и скульптора-самоучки Уильяма Рикеттса, который посвятил своей работе 32 года! Площадь уникального сада невелика – около 160 соток. Но на этой небольшой площади собрано 92 статуи, которые настолько органично вписаны в дикую природу, что создается ощущение, что они находились тут всегда.

Самая мистическая достопримечательность Австралии

Скульптуры словно вырастают из камня, дерева, земли. Вот вы видите природный валун, а его вершину венчает торс мужчины, покрытый мхом. Кажется, будто камень создала сама природа.

Самая мистическая достопримечательность Австралии

Если же внимательно рассматривать созданную автором экспозицию, то окажется, что статуи словно общаются между собой: одна может смотреть на другую, защищать ее от посторонних глаз, закрывая крылом или протягивать руку, словно бы в жесте участия и поддержки.

Самая мистическая достопримечательность Австралии

А все началось в 1930 году, когда Уильям Рикетс (1898-1993) купил небольшой участок леса, построил в нем хижину и решил при помощи скульптур донести до людей философию слияния с природой.

Самая мистическая достопримечательность Австралии

Уильям искреннее восхищался австралийскими аборигенами и даже много лет жил с ними дикой природе. За это время скульптор осознал, как хрупок и уязвим мир диких племен, как сильно он нуждается в защите от агрессивной цивилизации.

Самая мистическая достопримечательность Австралии

Так родилась идея – показать людям все очарование жизни коренных народов континента, привлечь внимание к проблемам, которые создали им цивилизованные переселенцы из Европы.

Самая мистическая достопримечательность Австралии

Скульптуры мастер создавал из самых разных материалов: дерева, керамики, камня, а изображал неизменно аборигенов и животных Австралии, чтобы показать непрерывную связь людей с природой.

Самая мистическая достопримечательность Австралии

Рикетс трудился над созданием парка в течение 32 лет! Сам выбирал место для сада, построил здесь хижину, жил и работал.

Самая мистическая достопримечательность Австралии

Скульптор дожил до 95 лет и скончался в 1993 году. До последнего вздоха он творил и оберегал свой заповедник.

Автор - ZeroCharisma.
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Вчера, 21:20 by EstellanПросмотров: 203Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Скульптуры художник лес природа

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Комментарии

#1 написал: Евангелион
Сегодня, 17:06
+1
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Здорово получилось
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#2 написал: Летяга
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0
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Комментариев: 9 540
Интересное местечко получилось! Жаль, своими глазами не увидеть...
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