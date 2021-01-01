Скульптуры людей из лесных коряг

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:29 by

Японский скульптор Нагато Ивасаки благодаря своим работам приобретает все большую популярность. Таинственный японец тщательно оберегает личную информацию о себе. Возможно, что это имя само по себе вымышленное, возможно, что скульптор является женщиной. Ничего нельзя утверждать точно, когда дело касается Нагато Ивасаки. Информация о биографии этого человека просто отсутствует.Однако, работы талантливого японского мастера рассказывают о нем больше, чем могла бы поведать история его жизни. Ивасаки собирает скульптуры, очень необычные скульптуры. Фрагменты коряг – вот тот материал, из которого японский мастер создает свои творения. Нагато Ивасаки почти не обрабатывает их, но под руками уникального скульптора эти уродливые коряги превращаются в пугающие, но завораживающие своей необычностью скульптуры.Скульптуры людей «в натуральную величину» напоминают кадры фильма «Ходячие мертвецы» или другого какого-нибудь фантастического фильма. Критики увидели в скульптурах Нагато Ивасаки злобных природных духов. Уникальность скульптур из коряг в абсолютной их правдоподобности, хотя на первый взгляд человеческие фигуры кажутся несколько схематичными.Японского скульптора отличает прекрасное знание человеческой анатомии, иначе ему не удалось бы сделать скульптуры настолько живыми, при таком минимуме изобразительных средств.Автор - Ирина Бадешко.

Ключевые слова: Нагато Ивасаки(Nagato Ivasaki) скульптор природный материал дерево коряги

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