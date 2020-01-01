Мистические скульптуры Амстердама



Человек, догоняющий трамвай №10



Не сиди на суку, который пилишь



Скрипач



Гармонист



Трое мужчин за разговором

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:38

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Сделано_в_СССР Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:38 by

Начиная с 1982 года, в Амстердаме стали появляться мистические скульптуры. Никто не знает ни их создателя, ни когда они были установлены, как будто они появились из ниоткуда.Бегущий человек со скрипкой.Он стал первой скульптурой таинственного скульптора, которая появилась в Амстердаме, в 1982 году, на улице Tweede Marnixplantsoen. Местные жители сразу окрестили его “Человек, догоняющий трамвай N10”. И, хотя ему явно не хватает головы, он любезно приподнимает шляпу, чтобы поприветствовать кого-то.Маленький человек с пилой.Фигурка человека, пытающегося отпилить большой сук старого дерева, на котором он сидит, вопреки известной поговорке, возникла, рядом с площадью Leidseplein, 30 января в 1989 году, прямо накануне Дня рождения королевы Нидерландов, Беатрикс. Как он попал на дерево – никто не видел…Скрипач.Глядя на эту скульптуру, создается ощущение, что музыкант, как будто вырвался из подземелья и, обретя свободу, полностью отдался любимому занятию - игре на скрипке. Скрипач, вылитый из бронзы, находится в зале муниципалитета, на Waterlooplein, с 1991 года. Несмотря на то, что неизвестный скульптор должен был приложить немало усилий, чтобы взломать мраморный пол, члены Городского Совета делают вид, что не знают, откуда взялась эта скульптура.Гармонист.Гармонист возник на фасаде дома 175, по улице Anjeliersstraat, в 1994 году. Никто не знает автора, но, похоже, жителям Амстердама нравятся таинственные фигуры, которые он создает.Трое мужчин за разговором.Спустя год, после появления "Гармониста", на улице Kinkerstraat, будто выросли из земли три высоких стула, на которых восседали мужчины, увлеченные интересным разговором. Композиция была выполнена из бронзы - любимом материале неизвестного художника.Так кто же этот скромный неизвестный скульптор?Многие убеждены, что человек, создающий мистические скульптуры, должен иметь большое влияние, чтобы размещать статуи в таких важных местах, как муниципалитет. Кто-то уверен в том, что разгадка кроется в самих "шедеврах": цвет трех скульптур красный, белый и синий – цвета флага Нидерландов. Другие обращают внимание на то, что скрипач в муниципалитете заметно похож на принца Клауса, покойного мужа королевы Беатрикс. Все эти домыслы рождают немало слухов о том, что таинственный автор – это никто иной, как сама королева Беатрикс, некогда известная, как талантливый скульптор...Автор - Эллина.

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