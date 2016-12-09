Третья сестра

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:49

Причина: Изменён раздел.

Sniff Просмотров: 47 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 15:49 by

Нас трое. Три сестры, из которых я - младшая и самая красивая. Мы живем на острове, он достойное обрамление для меня. Оливковые рощи, дающие благословенную тень в жаркие дни. Виноградники, ягоды которых сладки, как поцелуи вечно юного, хмельного Диониса. Ручьи с ледяной водой, обжигающей губы. В них живут нимфы, при виде меня они испуганно бросаются в воду.Я прекрасна и поэтична. Когда, перебирая тонкими пальцами струны арфы, я слагаю вслух элегии, из тени олив, выходят козлоногие сатиры и зачарованно внимают, пытаясь подыграть на свирели.Устав от музыки, я иду навестить статуи, любовно собираемые и хранимые. Они совершенны, великий Фидий, которому позировала сама Афина Паллада, не смог бы создать ничего подобного.Я могу и создаю, пополняя музей новыми произведениями искусства. Их не увидит никто, кроме нас, трех сестер, но я не тщеславна, да и зачем настоящему творцу праздные зрители?Иногда сестрички говорят так: "Девочка, ты слишком добра к людям, они недостойны и одного взгляда твоих лучистых глаз. Они неблагодарны и имеют злые языки, называя нас шепотом чудовищами".Пусть. Зачем сердиться на неразумных? Я продолжаю дарить каждому миг счастья от взгляда на мою совершенную красоту. Они пьют этот миг, словно коринфское вино, жаждут его, снова устремляясь на наш остров.А вот и еще один. Он молод и хорош собой. Глаза его полны синевой Понта Эвксинского, а торс словно отлит из бронзы. На ногах его крылатые сандалии.- Как зовут тебя, прекрасный юноша?- Персей, сын Зевса!

Ключевые слова: Три сестры остров статуи авторская история

Другие, подобные истории: