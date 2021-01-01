Парк Победы

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:57

ebegen31 Просмотров: 53 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:57 by

Недавно, к своему стыду, узнал, что местом наиболее массового захоронения времен блокады Ленинграда является, судя по всему, не Пискарёвское мемориальное кладбище, а Московский парк Победы. Если на кладбище тела предавали земле, то на территории парка их... сжигали. С началом войны 1-й Кирпичный завод, который там тогда находился, получил от Ленгорисполкома задание сжигать трупы жертв голода, бомбардировок и обстрелов. По официальным данным, здесь были преданы огню останки около 110 тысяч человек, но многие источники в интернете, в том числе и цитирующие слова очевидцев - работников завода и местных чиновников, говорят о цифре от 600 до 800 тысяч... Кроме двух скромных мемориалов, память их больше никак не увековечена. Мало того, этот парк отчасти - просто парк развлечений. Насколько я знаю, на его территории не один раз пытались начать строительство торгово-развлекательного центра. Но это - политика и, как говорится, экономика...Мистической же стороной этого события являются впечатления от воспоминаний работниц блокадного крематория, между прочим, молодых тогда девушек, некоторым из которых не было еще и восемнадцати. А также - городские легенды о паранормальных явлениях, наблюдавшихся горожанами еще с первых дней переустройства этой территории под парк. Запомнился рассказ, прочитанный мной на одном из сайтов, где уже глубоко пожилая женщина, бывший работник Первого кирпичного, описывает, как трупы сотнями завозили в тоннельные печи на специальных вагонетках и сжигали их при температуре 1400 градусов Цельсия. Зрелище корчащихся и как бы толкающих друг друга в потоках раскаленного газа человеческих тел разного вида, пола и возраста вызывало у работниц ощущение, что они заглядывают в саму Преисподнюю.Одна женщина писала в воспоминаниях, как сестра сказала ей, маленькой, что мама недавно умерла в больнице, и что все трупы увозят на кирпичный завод и сжигают. Она пошла к заводу, чтобы проститься с матерью. К производственным зданиям завода можно было подойти, никто прилегающую территорию не охранял. Вереница машин с трупами растянулась на сотни метров (иногда, по словам очевидцев, очередь со стороны фронта растягивалась до нынешнего Ленинского проспекта). Грузовики ехали и из города, и с мест боев на подступах к Ленинграду. Ждали разгрузки. Работники укладывали покойников на вагонетки, включали механизм транспортировки, и трупы ехали в печь. Тела при этом шевелили руками и ногами и казалось, что они так сопротивляются происходящему. Так дочь попрощалась с матерью...Пропущу найденные мной в сети истории о надругательстве над трупами, о том, как девочки искали в куче тел золотые кольца и серьги, о людоедстве и рассказ участкового милиционера, которому якобы пригрозили: "Не лезь сюда, а то сам в кочегарку отправишься!"По окончании "производственного" цикла, вагонетки проезжали в зону охлаждения, где остывали. Не превратившиеся в пепел останки отправлялись на повторную кремацию. Пепел - до двух тонн в сутки - ссыпался в вагонетки, на которых его везли вглубь территории завода и ссыпали в карьеры, где ранее добывали глину для изготовления кирпича. Этот пепел и поныне, говорят, толстым слоем должен лежать на дне прудов парка. Те, кто мальчишками и девчонками ходили туда купаться в 50-60-е годы, вспоминали о постоянной беловатой взвеси в воде и о том, что когда в этих прудах кто-то тонул, "ил" мешал водолазам извлекать тела со дна прудов. Об огоньках среди деревьев парка, наблюдаемых в ночное время, о внезапном плохом самочувствии у посетителей парка, о мистических случаях на пролегающей здесь под землей ветке метро (павильон станции "Парк Победы" стоит как раз на месте бывшей проходной Первого кирпичного) в сети существует немало свидетельств. Ложные они или правдивые, я сказать не могу, но повод прочитать об этих страшных страницах нашей истории у вас теперь, надеюсь, есть.Долгое время информация о блокадном крематории просто скрывалась властями, затем и до сих пор - замалчивается. За ценой не стояли тогда, но то, что происходило в мире после Второй мировой и, внимание, происходит теперь, наводит на мысль, что цена человеческой жизни, достоинства, памяти для сильных мира сего в принципе измеряется в отрицательных величинах, уж простите за это философское отступление.

Ключевые слова: Парк Победы трупы крематорий пепел авторская история

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