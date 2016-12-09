«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)

Lynx Просмотров: 56 Комментарии: 7 +6 Вчера, 18:03 by

В городке Бомарцо (Bomarzo), а также в одноименной коммуне провинции Витербо (Италия), расположен самый зловещий и одновременно красивый парк «Парк монстров» (итал. Parco dei Mostri), построеным для герцога Франческо Орсини. Парк в нынешнее время за свой страшный вид, со своими зловещими "жителями" переименован в «Парк монстров» (итал. Parco dei Mostri).Садово-парковая зона, которая находится в 68 км северо-восточнее Рима, расположена на лесистой горе у подножия замка Орсини и является выдающимся памятником итальянского Ренессанса. Длина парка Сакро Боско составляет почти 200 м, а ширина - 100 м. Он украшен по своей территории различными мифологическими скульптурам и фантастическими архитектурными сооружениями, которые высечены из скальных выступов, всего их здесь около тридцати.Пьер Франческо Орсини был главой наемных отрядов, которые становились участниками военных действий, происходивших в Германии, Италии, Франции. В 1553 году герцог попал в плен к испанцам, где пробыл на протяжении двух лет. Затем он возвращается в собственное имение и перестает участвовать в войнах. Через некоторое время Орсини берет замуж Джулию Фарнезе.Затем Пьер Франческо Орсини увлекся архитектурным и дизайнерским искусством, и у него возникла идея создания прекрасного парка, который он решил посвятить своей супруге, погибшей в результате несчастного случая во время строительства замка Орсини в 1546 году. Его строительство началось в 1548, а завершилось в 1580, таким образом, оно затянулось более чем на 30 лет. Парк был спроектирован известными по тем временам архитекторами Дж. Бароци и Пирро Лигорио и назван «Священным лесом» (Sacro Bosco).Так как ранний уход супруги очень сильно расстроил Франческо Орсини то парк он сделал таким же мрачным, усеяв всю территорию парка Sacro Bosco разнообразными скульптурами чудовищ и монстров, среди которых – Пегас, две сирены, Голова Протея, сына Нептуна, слон пожирающий человека, гигантская черепаха, Афродита, трехголовы монстр со змеиным хвостом, собака, напавшая на дракона, а также пятиметровая статуя гиганта, держащего за ноги другого каменного человека. Это фигура Роланда, впавшего в неистовство и разрывающего попавшегося ему на пути дровосека (по другой версии – это Геркулес, разрывающий Какоса) и множество других фигур. Каменный грот, где можно укрыться от летней жары – это голова Орко, королевы Преисподней. Рот – вход, а язык – стол. У этой пасти есть удивительное свойство, любой звук, произнесенный здесь, разносится по всему парку.Среди сооружений парка «Священный лес» - врата Преисподней, миниатюрный Сад природы, Храм Вечности, падающий двухэтажный дом, который стоит под наклоном, но среди историков есть мнение, что он изначально стоял ровно и наклонился лишь со временем в результате оползня. Недалеко от дома стоит храм, построенный в честь Джулии Фарнезе. Это сооружение резко отличается от остальных «объектов» парка Сакро Боско и поражает своей скромностью и гармонией.После смерти Пьера Франческо Орсини, парк «Священный лес» перешел его наследникам, но за неимением средств вскоре парк начал зарастать и приобрел действительно зловещий вид и даже начали появляться всевозможные слухи о заселении парка злыми духами. Через какое-то время парк попадает в руки семейству Беттини и Джованни Беттини вместе с супругой Тиной при поддержке Института истории и архитектуры Рима и Французской академии в Риме смогли привести его в порядок. В 1954 году «Священный лес» получил своё новое название - «Парк монстров» (Parco dei Mostri) и стал открытым для посещения.За всю историю здесь побывало много разных известных людей, в 1938 году его посетил Сальвадор Дали, и «Парк монстров» его очень поразил и в честь него написал картину «Искушение Святого Антония» (1946). Некоторые мотивы сада использовал в своих заколдованных пейзажах Карел Виллинк. В 1950 Микеланджело Антониони снял документальный фильм о парке «Вилла чудовищ». Также эссе парковым скульптурам Сакро Боско посвятили Марио Прац (1949) и Андре Пьейр де Мандьярг (1958). Сад и его скульптуры фигурируют в историческом романе Мануэля Мухики Лайнеса «Бомарцо» (1962) и в написанной по его мотивам одноименной опере (1967) Альберто «Джинастеры».

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