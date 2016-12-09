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Страшно интересно

«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)

В городке Бомарцо (Bomarzo), а также в одноименной коммуне провинции Витербо (Италия), расположен самый зловещий и одновременно красивый парк «Парк монстров» (итал. Parco dei Mostri), построеным для герцога Франческо Орсини. Парк в нынешнее время за свой страшный вид, со своими зловещими "жителями" переименован в «Парк монстров» (итал. Parco dei Mostri).

«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)

Садово-парковая зона, которая находится в 68 км северо-восточнее Рима, расположена на лесистой горе у подножия замка Орсини и является выдающимся памятником итальянского Ренессанса. Длина парка Сакро Боско составляет почти 200 м, а ширина - 100 м. Он украшен по своей территории различными мифологическими скульптурам и фантастическими архитектурными сооружениями, которые высечены из скальных выступов, всего их здесь около тридцати.

«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)

Пьер Франческо Орсини был главой наемных отрядов, которые становились участниками военных действий, происходивших в Германии, Италии, Франции. В 1553 году герцог попал в плен к испанцам, где пробыл на протяжении двух лет. Затем он возвращается в собственное имение и перестает участвовать в войнах. Через некоторое время Орсини берет замуж Джулию Фарнезе.

«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)


Затем Пьер Франческо Орсини увлекся архитектурным и дизайнерским искусством, и у него возникла идея создания прекрасного парка, который он решил посвятить своей супруге, погибшей в результате несчастного случая во время строительства замка Орсини в 1546 году. Его строительство началось в 1548, а завершилось в 1580, таким образом, оно затянулось более чем на 30 лет. Парк был спроектирован известными по тем временам архитекторами Дж. Бароци и Пирро Лигорио и назван «Священным лесом» (Sacro Bosco).

«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)

Так как ранний уход супруги очень сильно расстроил Франческо Орсини то парк он сделал таким же мрачным, усеяв всю территорию парка Sacro Bosco разнообразными скульптурами чудовищ и монстров, среди которых – Пегас, две сирены, Голова Протея, сына Нептуна, слон пожирающий человека, гигантская черепаха, Афродита, трехголовы монстр со змеиным хвостом, собака, напавшая на дракона, а также пятиметровая статуя гиганта, держащего за ноги другого каменного человека. Это фигура Роланда, впавшего в неистовство и разрывающего попавшегося ему на пути дровосека (по другой версии – это Геркулес, разрывающий Какоса) и множество других фигур. Каменный грот, где можно укрыться от летней жары – это голова Орко, королевы Преисподней. Рот – вход, а язык – стол. У этой пасти есть удивительное свойство, любой звук, произнесенный здесь, разносится по всему парку.

«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)

Среди сооружений парка «Священный лес» - врата Преисподней, миниатюрный Сад природы, Храм Вечности, падающий двухэтажный дом, который стоит под наклоном, но среди историков есть мнение, что он изначально стоял ровно и наклонился лишь со временем в результате оползня. Недалеко от дома стоит храм, построенный в честь Джулии Фарнезе. Это сооружение резко отличается от остальных «объектов» парка Сакро Боско и поражает своей скромностью и гармонией.

«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)

После смерти Пьера Франческо Орсини, парк «Священный лес» перешел его наследникам, но за неимением средств вскоре парк начал зарастать и приобрел действительно зловещий вид и даже начали появляться всевозможные слухи о заселении парка злыми духами. Через какое-то время парк попадает в руки семейству Беттини и Джованни Беттини вместе с супругой Тиной при поддержке Института истории и архитектуры Рима и Французской академии в Риме смогли привести его в порядок. В 1954 году «Священный лес» получил своё новое название - «Парк монстров» (Parco dei Mostri) и стал открытым для посещения.

«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)
«Парк монстров» (Parco dei Mostri) или «Священный лес» (Sacro Bosco)

За всю историю здесь побывало много разных известных людей, в 1938 году его посетил Сальвадор Дали, и «Парк монстров» его очень поразил и в честь него написал картину «Искушение Святого Антония» (1946). Некоторые мотивы сада использовал в своих заколдованных пейзажах Карел Виллинк. В 1950 Микеланджело Антониони снял документальный фильм о парке «Вилла чудовищ». Также эссе парковым скульптурам Сакро Боско посвятили Марио Прац (1949) и Андре Пьейр де Мандьярг (1958). Сад и его скульптуры фигурируют в историческом романе Мануэля Мухики Лайнеса «Бомарцо» (1962) и в написанной по его мотивам одноименной опере (1967) Альберто «Джинастеры».


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Вчера, 18:03 by LynxПросмотров: 56Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Италия парк монстров священный лес скульптуры статуи монстры

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 18:13
+4
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Публикаций: 1
Комментариев: 2 357
Фонтан покрытый мхом просто чудо +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#2 написал: Эвиллс
Вчера, 18:19
+3
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Комментариев: 3 308
Кажется что это не скульптуры, а мифические существа, превращённые взглядом Горгоны в камень! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#3 написал: Lynx
Вчера, 18:21
+3
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Публикаций: 369
Комментариев: 1 955
Цитата: Эвиллс
Кажется что это не скульптуры, а мифические существа, превращённые взглядом Горгоны в камень! +


У меня тоже была такая мысля)
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#4 написал: Estellan
Вчера, 18:28
+2
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Публикаций: 110
Комментариев: 1 105
А можно переехать туда жить?
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:41
+3
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Бывают ли там ночные экскурсии? Это же совсем другой вид ночами
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:04
+1
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Прекрасно!++++++++++
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#7 написал: Lynx
Вчера, 19:40
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Публикаций: 369
Комментариев: 1 955
Цитата: зелёное яблочко
Бывают ли там ночные экскурсии? Это же совсем другой вид ночами

Еще б тому монстру, который пасть разявил, свечи/фонари поставить в глаза, это ж вообще кирпичную фабрику отложить)))
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
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