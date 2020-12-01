Семь очень мистических историй

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 01:10

Spirit Forester Просмотров: 106 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 01:10 by

Две студентки из Амстердама отправились в Панаму, чтобы подучить испанский язык и провести каникулы в теплой стране. Ясным днем 1 апреля они вышли из туристического городка Бокете и отправились на экскурсию на вулкан Бару. Как правило, восхождение занимает пару часов; ежедневно по тропе проходят несколько десятков туристов. С прогулки девушки так и не вернулись.Загадочное исчезновение с исхоженной туристам тропы, путанные показания людей, которые видели девушек последними, породили много слухов о том, что же произошло в тот день. В их исчезновении обвиняли гида, который должен был вести студенток на вулкан — местные жители утверждают, что гид и раньше попадался на сексуальных домогательствах к иностранным туристкам.В исчезновении обвиняли и живущих в тропических лесах вокруг Бокете индейцев — якобы они могли ограбить и убить туристок или похитить их и продать в сексуальное рабство. Все поисковые экспедиции, в том числе предпринятые голландскими властями, закончились ничем. Только спустя несколько месяцев индейцы племени Нгобе принесли в полицию Бокете найденный около реки рюкзак — в нескольких километрах от туристической тропы.По фотографиям и данным с телефона, который оказался в рюкзаке, можно восстановить некоторые подробности того, что произошло с девушками в тропических лесах Панамы. Стало ясно, что как минимум одна девушка еще неделю была жива. По официальной версии, девушки заблудились, но обстоятельства их смерти все еще остаются загадкой.1 декабря 1948 года на австралийском побережье в городе Аделаида нашли тело мужчины в свитере и двубортном пиджаке, ростом около 180 сантиметров. Все этикетки на одежде были срезаны, никаких документов у мужчины не было. На теле погибшего не было никаких следов насилия, и причину смерти достоверно так и не установили. Предположительно, он мог быть отравлен или отравился сам.В кармане брюк мужчины нашли клочок бумаги со словами «Тамам Шуд», вырезанный из редкого экземпляра собрания сочинений Омара Хайяма. Томик, из которого вырезали фразу, потом нашли. На книге была непонятная надпись, разгадать смысл которой не удалось до сих пор. В ходе дальнейшего расследования следователи нашли множество улик, но ни одной достоверной версии событий составить так и не удалось.8 марта 2014 года пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Куала-Лумпура в Пекин, исчез над индийским океаном. Диспетчеры из Малайзии и Вьетнама тщетно пытались связаться с экипажем.После потери связи самолет резко ушел с курса и направился вглубь Индийского океана. Он летел еще около семи часов. До сих пор найдено всего несколько обломков самолета, причем в неожиданных местах, — и хотя сама авиакомпания еще в прошлом году официально признала всех, кто на нем находился, погибшими, никакой полноценной версии случившегося до сих пор не существует.Разумеется, эта история породила массу конспирологических теорий: от предположений, что самолет угнали американцы, чтобы потом сымитировать катастрофу другого рейса той же авиакомпании над территорией непризнанной Донецкой народной республики (согласно этой версии, в самолете находились трупы, и на нем дистанционно взорвали бомбу), — до недавней гипотезы, согласно которой летчик направил самолет в океан сознательно, покончив таким образом жизнь самоубийством.Адольф Гитлер во время Второй мировой войны зачем-то приказал построить систему тоннелей в Совиных горах в Польше. Для чего это было нужно, неизвестно до сих пор; по одной из версий, он хотел разместить там свою штаб-квартиру. Так или иначе тоннели в горах построили. Согласно легенде, под конец войны в одном из этих тоннелей оставили поезд, набитый золотом и драгоценностями. Одному польскому горняку про это якобы рассказали немецкие рабочие.Существует ли этот поезд, до сих пор неизвестно. Тот горняк потратил всю жизнь на поиски, но ничего не нашел. Не нашли состав и польские спецслужбы. В августе 2015 года двое кладоискателей объявили, что поезд якобы найден. В окрестности его предполагаемого обнаружения тут же приехали сотни туристов. Тем не менее, золото нацистов найти пока так и не удалось, поиски продолжаются.Фотография человека в белой рубашке и хороших туфлях, который как будто спокойно летит вниз головой к собственной смерти на фоне зданий небоскребов Всемирного торгового центра — один из символов терактов 11 сентября. В этом снимке наглядно передана и чудовищная трагедия, и страшная завораживающая красота произошедшего. Остается, впрочем, один вопрос — как зовут падающего человека? Кто он?Очевидно, что он один из тех, кто выпрыгнул из башен-близнецов, поняв, что им не спастись, — но таких людей было как минимум две сотни. Существует две основные версии: первая — это Норберто Эрнандес, работавший поваром в ресторане Windows of the World на 106-м этаже Северной башни. Вторая — что это Джонатан Брайли, работавший в том же ресторане аудиотехником. Официально имя падающего человека названо так и не было.В августе 2005 года соседи жителя Аляски по имени Ричард зашли к нему в трейлер и удивились: там был идеальный порядок, все вещи он разложил по коробкам и написал на них имена родственников или друзей, оставив таким образом наследство. Больше никто и никогда не видел Ричарда, взявшего с собой лишь ружье и туристические принадлежности.Вскоре в лесу обнаружили останки мужчины с травмой ноги. Не дождавшись ДНК-экспертизы, полицейские решили, что это и есть Ричард, и отдали останки для захоронения родственникам. Смертельно больная мать и его отец похоронили сына. Но вскоре пришла весть: по итогам ДНК-исследования, это оказался другой человек. Об этом отец Ричарда сказать жене уже не решился.Весть о ДНК-исследовании одновременно получила другая семья, разыскивавшая своего родственника несколько лет. Он уехал за зарплатой в соседний городок и сгинул. На обочине в сугробе нашли только машину. Оказалось, что найденные останки принадлежат этому человеку. Но куда пропал Ричард?В декабре 2015 года в горной местности на севере Англии был найден труп немолодого человека в странной позе. Казалось, что он принял ее специально: тело лежало на спине строго параллельно тропе для путешественников; руки были скрещены на животе. Никаких документов у мужчины при себе не было (зато была баночка с ядовитым веществом стрихнином).Полиции удалось подробно восстановить последний путь человек: от лондонского вокзала в Манчестер — и дальше на природу; за несколько часов до смерти он зашел в бар, располагающийся неподалеку от парка, где потом погиб, и спросил, как пройти к вершине горы, — причем бармену бросилось в глаза, что одет мужчина был совершенно непоходным образом.Также в ходе расследования удалось установить, что мужчина, видимо, был как-то связан с Пакистаном: там, в частности, был произведен стрихнин, — а также именно в пакистанской клинике была установлена титановая пластина, обнаружившаяся у мужчины в ноге. На этом, впрочем, все — что это был за человек и почему он решил умереть именно на этой горе, неясно.Добавляет мистики всей ситуации то, что местность, где нашли труп, вообще часто оказывается связана с трагедиями — например, именно тут хоронили своих жертв в середине 1960-х Ян Брэди и Майра Хиндли, одни из самых знаменитых серийных убийц в истории Великобритании.Где почитать. В подробном материале на «Би-Би-Си» — который еще и очень затейливо оформлен: например, можно проследить за всеми этапами последнего путешествия таинственного мужчины. При этом случаи, когда люди умирают таинственной смертью, а потом про них ничего непонятно, не так уж редки — есть, например, история человека, который через три дня после 11 сентября 2001 года заселился в мотель на западном побережье США под вымышленным именем и вскоре там повесился; кем он был и почему совершил самоубийство — неясно до сих пор.Автор - Meduza.

Ключевые слова: Путник мертвец записка самолет исчезновение охотник смерть

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