Дело Келли-Хопкинсвилль

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

Marion Phauna Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:29 by

В местечке Кистиан Каунти, в штате Кентукки, расположенном между поселком под названием Келли и маленьким городом Хопкинсвилль, расположена ферма, которая в 50-х годах прошлого века превратилась в место, где разыгрались странные и ужасные события. Это событие получило широкую огласку и стало одним из самых известных случаев столкновения человека с инопланетными существами, или гостями из иного измерения. На сегодняшний день этот случай по-прежнему остается одной из самых больших загадок современной уфологии. Большинство свидетелей тех событий уже покинули этот мир, но память о “Деле с гоблинами” продолжает жить, и будоражит умы ныне живущих людей не меньше, чем тогда.Это произошло 14 августа, 1955 года. Одна женщина сообщила местной прессе в Догтауне, штат Индиана, что во время лодочной прогулки со своими друзьями вдоль побережья реки Огайо, они видели в небе блестящий объект, а также, что в тот же день из воды высунулась волосатая, когтистая рука, и попыталась затащить одного из них в воду. Друзьям удалось отбиться, но они не увидели, что это было за существо.Ровно через неделю ещё более странную историю поведали члены семьи, проживавшие на ферме в Хопкинсвилле. Билли Рэй Тейлор был гостем на ферме Саттонов и доставал воду из колодца, когда заметил, по его собственным словам, яркий объект, падающий с неба. Он приземлился на соседнем поле. Его свидетельство было лишь одним из многих, среди проживающих в округе людей, которые в ту ночь наблюдали в небе странные огни. Вернувшись в дом Саттонов, и рассказав о том, что увидел, друг Билли Рэя, “Лаки” Саттон, просто высмеял его.В 8 часов вечера собака на дворе начала беспрерывно лаять. Билли Рэй и “Лаки” отправились узнать, что случилось. Вскоре они в ужасе вернулись в дом и сказали остальным членам семьи спрятаться и не высовываться наружу. Потом, в течении нескольких часов, семью терроризировали маленькие существа, с заостренными ушами, когтистыми руками, большими круглыми глазами с серебристой кожей или какой-то серебристой экипировкой. Они появились со стороны близлежащего поля. Все эти часы они залезали на стены дома, цеплялись и свисали с крыши, заглядывали в окна дома и смотрели через окна на испуганных до смерти людей.Семья не стала мириться с присутствием непонятных существ, и мужчины решили противостоять им. Тейлор из дробовика произвел через окно множество выстрелов. Когда же он выглянул на улицу, сверху его за голову схватила когтистая рука. Не смотря на то, что по его заверениям, он должен был много раз подстрелить их, эти существа совершенно не пострадали, как будто пули не производили на них никакого эффекта. От попаданий они лишь отлетали вглубь двора. Люди в доме не могли вычислить, сколько существ на самом деле окружило дом: много или всего два или три, поскольку двигались они очень быстро и, возможно, растворялись в воздухе, а потом снова появлялись в нескольких метрах от места исчезновения.Когда существа ушли, семья, в полном составе, на двух машинах, добралась до ближайшего полицейского участка. Шериф с командой местных офицеров правоохранительных органов отправились в фермерский дом. Никаких следов употребления алкоголя и наркотиков на месте происшествия найдено не было, также они обнаружили несколько дробовиков и расстрелянные на улице гильзы. Тут же на ферме появились и представители местных СМИ, и жители фермы заявили, что не войдут в дом, пока следователи не закончат свой осмотр. Потом они заявили, что после того, как представители СМИ и полицейские уехали, гоблины появились снова, и, как и прошлой ночью, пугали их, исчезнув только перед восходом солнца.Скептики всегда утверждали, что эта история – самый обыкновенный обман и вымысел, однако у многочисленных очевидцев тех событий не было никаких мотивов, выдумывать такую запутанную историю. Известно, что Тейлор и члены семьи Саттон очень редко появлялись на публике и дали очень мало интервью, после всего произошедшего. Вскоре Саттоны продали свою ферму и растворились в неизвестности.Местная полиция, проводившая расследование, была озадачена тем фактом, как красочно все участники событий описывали всё произошедшее, и как были схожи их показания, в которых они описывали то чувство страха и тревоги в ночь, когда их атаковали существа, похожие на гоблинов.Были также предположения, что семья Саттонов подвергалась нападению какого-то неизвестного вида обезьян; однако полиция не обнаружила никаких следов обезьян на месте происшествия, также во время всего расследования полицией не было замечено ни одной обезьяны, на территории фермы.Итак, что же произошло в Хопкинсвилле, в 1955 году?Действительно ли семью Саттонов и их гостей терроризировали существа из другого мира, или неизвестный вид животных, который ещё не открыт современной наукой? Или это обыкновенный обман, устроенный по совершенно неизвестным причинам?Большинство очевидцев уже умерли, и не смогут пролить свет на эту историю. Теперь она превратилась лишь в очередную легенду. Сможем ли мы когда-либо узнать, кого или что видели в 1955 году почти с десяток людей?Маловероятно.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Гоблины НЛО Кентукки ферма

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