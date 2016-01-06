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Истории из жизни

Мои небольшие истории

За всю мою жизнь со мной происходило довольно много мистических историй. Некоторыми хотелось бы поделиться.

1. Когда мне было около 3-4 лет, я подошла к бабуле и рассказала ей, что была амазонкой в прошлом. Мы воевали с другими амазонками, а ночью меня закололи копьями. Самое странное было то, что в то время при мне никогда не говорили про копья, войны и амазонок. Бабуля была в шоке, но потом часто подтрунивала надо мной, что характер перешёл мне из прошлой жизни.

2. В мои 13 лет умерла любимая кошка Василиса. Она была маленькой и юркой животинкой, которую любили многие наши соседи. Жили мы тогда в частном доме, и котейка часто гуляла на улице, как следствие, у нас постоянно были котята. Беременела она часто, чем, видимо, и подорвала свое здоровье. Перед смертью она долго мурлыкала, сидя у меня на коленях. Но, увы, в тот день мы с мамой очень спешили по делам. По приходу кошка лежала на крыльце, мертвая.

А спустя пару дней я отчётливо слышала, как кто-то ест из её миски, ходит по коридору. Самое страшное было, когда она "запрыгнула" на мою кровать и "улеглась в ногах спать". Спустя пару минут мне послышался её голос у двери. Она мяукала, будто прося выпустить её. Самое интересное, что все это слышала не только я, но и мама.

3. Позже, выйдя замуж, переехала в квартиру, где жила моя бабуля. К тому моменту её уже 2 года как не стало. Здесь же жил и дед, который тут же и умер. После рождения сына я стала часто ощущать присутствие кого-то ещё дома. Было не страшно, но не комфортно. Как-то сын сказал, что дома с ним иногда разговаривает добрый дедушка и иногда бабушка. Когда я ему показала фото, он подтвердил, что это они.

Автор: Impressionism.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:35
Сегодня, 10:35 by Nik_dkПросмотров: 621Комментарии: 3
+11

Ключевые слова: Семья кошка призраки привидения

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Сегодня, 16:08
0
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Репутация: (205|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 906
Мне верится в эти истории. Насчёт домашнего любимца (собаки) у меня, примерно, так же было, после его смерти. Тоже, словно, "прыгал в ноги" на кровать, слышны были его шаги со звуком коготков и т.п. Про последнюю историю, вполне возможно. Часто такое бывает, что дети видят умерших родственников, происходят такие случаи. Спасибо,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 16:38
0
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Комментариев: 719
Вторая история, истинная правда! У самого всю жизнь и кошки и собаки. Навидался так сказать. Про первую историю сложно сказать, возможна реинкарнация. Мой, ушедший в прошлом феврале, дорогой друг, приснился своей жене, прошлой осенью. Сказал, что у него всё хорошо и теперь он живёт в Рязани.
Вопрос, вспоминает ли, о прошлой жизни теперь, вернее вспомнит ли, когда подрастет?))
История три.
С ребёнышем говорят умершие бабушка и дедушка. Видимо их души так и болтаются между небом и землёй?
А , так, плюс конечно)).
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#3 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 18:30
0
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Репутация: (39|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 946
Воспоминания из прошлой жизни конечно не из приятных. И как в историях с неупокоенными душами так тоже бывает.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
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