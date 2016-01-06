Мои небольшие истории

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:35

Nik_dk Просмотров: 621 Комментарии: 3 +11 Сегодня, 10:35 by

За всю мою жизнь со мной происходило довольно много мистических историй. Некоторыми хотелось бы поделиться.1. Когда мне было около 3-4 лет, я подошла к бабуле и рассказала ей, что была амазонкой в прошлом. Мы воевали с другими амазонками, а ночью меня закололи копьями. Самое странное было то, что в то время при мне никогда не говорили про копья, войны и амазонок. Бабуля была в шоке, но потом часто подтрунивала надо мной, что характер перешёл мне из прошлой жизни.2. В мои 13 лет умерла любимая кошка Василиса. Она была маленькой и юркой животинкой, которую любили многие наши соседи. Жили мы тогда в частном доме, и котейка часто гуляла на улице, как следствие, у нас постоянно были котята. Беременела она часто, чем, видимо, и подорвала свое здоровье. Перед смертью она долго мурлыкала, сидя у меня на коленях. Но, увы, в тот день мы с мамой очень спешили по делам. По приходу кошка лежала на крыльце, мертвая.А спустя пару дней я отчётливо слышала, как кто-то ест из её миски, ходит по коридору. Самое страшное было, когда она "запрыгнула" на мою кровать и "улеглась в ногах спать". Спустя пару минут мне послышался её голос у двери. Она мяукала, будто прося выпустить её. Самое интересное, что все это слышала не только я, но и мама.3. Позже, выйдя замуж, переехала в квартиру, где жила моя бабуля. К тому моменту её уже 2 года как не стало. Здесь же жил и дед, который тут же и умер. После рождения сына я стала часто ощущать присутствие кого-то ещё дома. Было не страшно, но не комфортно. Как-то сын сказал, что дома с ним иногда разговаривает добрый дедушка и иногда бабушка. Когда я ему показала фото, он подтвердил, что это они.Автор: Impressionism.

Ключевые слова: Семья кошка призраки привидения

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