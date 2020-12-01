Прогулка с призраком по улицам Хельсинки

Прогулка ужасов

Ходят слухи, что отель Katajanokka, расположенный в бывшей тюрьме недалеко от центра Хельсинки, принимает жуткого гостя: призрака, который иногда хлопает дверями.

Подвал души

Когда прохладным осенним вечером сгущаются сумерки, теплые огни в высоких окнах Kappeli манят потенциальных посетителей; они могут не знать о призраке, который якобы бродит в подвале ресторана.

Городские легенды

Пешеходы проходят мимо надгробий и памятников парка Старой церкви, также известном как Парк чумы из-за сотен жертв эпидемии, захороненных поблизости в 1710 году.

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:38

Spirit Forester Просмотров: 43 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:14 by

«Хельсинки идеально подходит для историй о привидениях – во многих зданиях в Центральном районе есть собственный призрак».Это утверждение Карри Корппи, возглавляющего компанию Happy Guide Helsinki, может стать неожиданностью, ведь Хельсинки больше известен ультрасовременной архитектурой, чем своими жуткими кладбищами и мрачными полуосвещенными особняками.Карри Корппи поясняет: «Большая часть города, к которому мы привыкли, была выстроена на месте кладбищ. Так, церковь Ульрики Элеоноры XVIII века и ее кладбище были снесены, чтобы освободить место для Сенатской площади. Ее построили в XIX веке, и сегодня она является достопримечательностью Хельсинки».Уютный парк рядом со Старой церковью на зеленой улице Булеварди именуется в народе Парком чумы, потому что он был разбит на месте захоронения сотен жертв эпидемии XVIII века. Однако немногие знают, что в этой местности находились кладбища, простиравшиеся через район Камппи.Карри не хочет раскрывать, каким образом эти места фигурируют в прогулках его компании «Кошмары Хельсинки» ‒ и фигурируют ли вообще. «Это тематический тур, который выстроен как драма, – говорит он. – Мы не актеры, но мы разворачиваем драму так, что истории рассказываются в определенном порядке. При этом не секрет, что мы начинаем с бывшей тюрьмы в Катаянокке».Гости отеля, который раньше был тюрьмой, могут быть уверены, что местный призрак, хотя и привык время от времени хлопать дверью, в общем-то безобиден. Говорят, что другой известный призрак, безголовый полковник по имени Алекси, появляется в здании района Круунунхака, держа голову под мышкой и катаясь в лифте.Непонятно, является ли он тем же самым безголовым солдатом, который, по слухам, бродит по острову Валлисаари, первоначально входившему в состав морской крепости Суоменлинна, или же просто Хельсинки особенно подходит для обезглавленных духов.Happy Guide Helsinki в финской столице предлагает охотникам за привидениями как групповые, так и частные экскурсии. Другая возможность – это прогулка с призраком Городского музея Хельсинки (на финском и иногда на английском языках). Маршрут начинается из музея по адресу Aleksanterinkatu 16 и пролегает по направлению к Камппи.Хельсинки настолько современный город, что даже удивительно, что в нем обитает так много призраков. Моя встреча с Карри Корппи и его коллегой Эмилем Антоном проходит на Эспланаде в элегантном ресторане Kappeli, открытом в конце 1800-х годов.Я ловлю себя на том, что оглядываюсь через плечо, и волосы встают дыбом, когда Карри и Эмиль рассказывают мне о kellarin kummitus, подвальном призраке.Считается, что это призрак ехидничающий, а не откровенно злой, что, кажется, типично для хельсинкских привидений. «Это призрак Йозефа Волонтиса, который управлял Kappeli в 1880-х и 1890-х годах. Это была любимая пивная композитора Жана Сибелиуса и художника Аксели Галлен-Каллела», – рассказывает Карри.По понедельникам по окончании вечеринок, Волонтис бесплатно подавал всем завтрак в Kappeli. Его очень любили, он был своего рода ресторанным магнатом того времени, его даже называли монополистом. По словам Карри, Волонтис сейчас самый злой призрак в Хельсинки, потому что его рестораны больше не обладают такой монополией. Тем не менее, персонал ресторана невозмутим при его присутствии, хотя некоторые утверждают, что испытали на себе его выходки с перемещением мебели.Это своего рода байки, которые нравятся жителям и гостям Хельсинки. «Даже если вы прожили здесь всю свою жизнь, я обещаю, что вы найдете то, о чем никогда не слышали раньше, – говорит Карри. – Мы рассказываем альтернативную историю Хельсинки через истории о привидениях и городские легенды. К ним относятся теории заговора, а также печально известные убийства».Неужели главные охотники за привидениями сами верят в привидения? «Я стал интересоваться домами с призраками и привидениями тогда, когда моя сестра часто видела женщину, бродящую по нашему семейному дому в юго-восточном финском городе Коувола, – делится Карри. – Но что такое призрак – это уже другая история».«Я верю, что духи умерших людей могут проявить себя, – говорит Эмиль Антон. – Мы слышали о стольких событиях и о стольких очевидцах! Полученный опыт заставляет меня верить в них, а не отрицать их существование».Автор: Тим Берд, октябрь 2019 г.

Ключевые слова: Призраки подвал кладбище Хельсинки надгровья ресторан

Другие, подобные истории: