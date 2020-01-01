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Страшно интересно

"Готическое Кладбище" в Бельгии

Путешествуя по Бельгии, мы заехали в небольшой городок Гент. Весьма уютный, с классическими для Европы узкими улочками и вездесущими кофейнями и булочными.

Там же есть его основная достопримечательность из нашей рубрики «заброшенные и необычные места». Это небольшая, но очень хорошо сохранившееся часовня, посреди «элитного во всех смыслах» кладбища.

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Если обратится к истории, то эта часовня была построена по заказу епископа Филиппа-Ван-Дер-Нота в 1720–1721 годах на месте старой и меньшей по размеру часовни.

Говорят, что она была построена как часовня для двора Зингема — одного из старейших жилых центров Синт-Амандсберга, к северо-востоку от Капеллеберга, построенного ещё в 6-7 веках, но исчезнувшем в 17 веке.

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Кладбище Кампо Санто находится рядом с часовней Святого Аманда в Синт-Амандсберге, районе в Генте, названного в честь кладбища Кампо Санто в Риме.

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Оно расположено на естественном холме высотой 19 метров, несмотря на плоскостность окружающего ландшафта. Это кладбище, где похоронены многие известные католики, известные атеисты, писатели, художники и композиторы.

Как отдельную достопримечательность вы её вряд ли найдёте в популярных путеводителях, но оно вполне может быть вам известно как место погребения кого-то «из великих».

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При строительстве Кампо Санто Гента вдохновлялись Пер-Лашез, крупнейшим кладбищем в Париже.

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Культурная, финансовая и церковная элита выбрала ее в качестве места захоронения, и вскоре она стала элитным кладбищем с монументальными надгробиями для своих эксцентричных умерших жителей. На кладбище теперь находится более 131 охраняемой гробницы.

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Традиционная католическая Гентская буржуазия воздвигла здесь великолепные скульптурные гробницы и семейные мавзолеи, заплатив немалую цену за привилегию разместить тут свои усыпальницы.

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Когда мы подошли к часовне, дверь была просто открыта. Никаких хитрых способов попадания внутрь — просто открытая дверь. Внутри все уютно и чисто.

Сюда обычно не водят туристов, да и «самоходом» случайные люди сюда попадают редко, вот и закрывать часовню никто не видит смысла.

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Множество статуй святых смотрят на тебя из алтарной части.

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В здании всего одна огромная комната и две кладовки.

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Но, несмотря на компактность, это место вполне достойно для посещения как одна из самых необычных достопримечательностей Бельгии.

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Место придётся по душе всем любителям «мрачной романтики» и готической архитектуры.


Автор - NordSkif_Co.(Алёна «Biolena»)
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:06
Вчера, 19:06 by Сделано_в_СССРПросмотров: 68Комментарии: 0
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Ключевые слова: Бельгия городок Гент часовня кладбище страшно интересно

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