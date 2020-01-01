"Готическое Кладбище" в Бельгии

"Готическое Кладбище" в БельгииПутешествуя по Бельгии, мы заехали в небольшой городок Гент. Весьма уютный, с классическими для Европы узкими улочками и вездесущими кофейнями и булочными.
Там же есть его основная достопримечательность из нашей рубрики «заброшенные и необычные места». Это небольшая, но очень хорошо сохранившееся часовня, посреди «элитного во всех смыслах» кладбища.
Если обратится к истории, то эта часовня была построена по заказу епископа Филиппа-Ван-Дер-Нота в 1720–1721 годах на месте старой и меньшей по размеру часовни.
Говорят, что она была построена как часовня для двора Зингема — одного из старейших жилых центров Синт-Амандсберга, к северо-востоку от Капеллеберга, построенного ещё в 6-7 веках, но исчезнувшем в 17 веке.
Кладбище Кампо Санто находится рядом с часовней Святого Аманда в Синт-Амандсберге, районе в Генте, названного в честь кладбища Кампо Санто в Риме.
Оно расположено на естественном холме высотой 19 метров, несмотря на плоскостность окружающего ландшафта. Это кладбище, где похоронены многие известные католики, известные атеисты, писатели, художники и композиторы.
Как отдельную достопримечательность вы её вряд ли найдёте в популярных путеводителях, но оно вполне может быть вам известно как место погребения кого-то «из великих».
При строительстве Кампо Санто Гента вдохновлялись Пер-Лашез, крупнейшим кладбищем в Париже.
Культурная, финансовая и церковная элита выбрала ее в качестве места захоронения, и вскоре она стала элитным кладбищем с монументальными надгробиями для своих эксцентричных умерших жителей. На кладбище теперь находится более 131 охраняемой гробницы.
Традиционная католическая Гентская буржуазия воздвигла здесь великолепные скульптурные гробницы и семейные мавзолеи, заплатив немалую цену за привилегию разместить тут свои усыпальницы.
Когда мы подошли к часовне, дверь была просто открыта. Никаких хитрых способов попадания внутрь — просто открытая дверь. Внутри все уютно и чисто.
Сюда обычно не водят туристов, да и «самоходом» случайные люди сюда попадают редко, вот и закрывать часовню никто не видит смысла.
Множество статуй святых смотрят на тебя из алтарной части.
В здании всего одна огромная комната и две кладовки.
Но, несмотря на компактность, это место вполне достойно для посещения как одна из самых необычных достопримечательностей Бельгии.
Место придётся по душе всем любителям «мрачной романтики» и готической архитектуры.
Автор - NordSkif_Co.(Алёна «Biolena»)
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:06
Вчера, 19:06 by Сделано_в_СССРПросмотров: 68Комментарии: 0
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