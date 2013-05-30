Погребенные… заживо

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:16

Сделано_в_СССР Просмотров: 165 Комментарии: 1 0 Сегодня, 07:16 by

Один мужчина средних лет, не алкоголик еще, но крепко пьющий, с недавних пор практически не пьет.Причем без всякого лечения. А дело было так: у него умер тесть, и он, будучи единственным мужчиной в семье, взял организацию похорон на себя. И когда гроб спускали в яму, из кармана его куртки выскользнул в яму сотовый телефон и исчез под гробом. Это его почему-то сильно взволновало, хотя телефончик был из самых дешевых, так сказать, «дровяной». Несмотря на его слезные просьбы, никто не захотел вытаскивать тяжеленный гроб из ямы, и так и закопали. Мужчина, в принципе, не особо-то и суеверный, вдруг загрустил и даже не напился, как обычно, на поминальном ужине. Ему почему-то казалось, что все это случилось неспроста, ведь тесть его при жизни недолюбливал. И было за что, конечно. Он не только любил выпить, но и борогозил на этой почве, случалось, и поднимал на жену руку, так что родителям жены нередко приходилось вмешиваться. Тесть был человек властный, когда-то, в советское время, занимал высокий партийный пост. К тому же, говорят, после этого случая часто снился зятю и будто бы глядел грозно и с намеком: попробуй, мол, обижать жену! С того света позвоню и достану! На самом деле, конечно, никто ему не звонил, но, как говорится, нет худа без добра, человек этот стал пить гораздо меньше прежнего, а выпив, тихо-мирно укладывался спать. Домочадцы наконец-то вздохнули с облегчением.Летаргия – это почти не изученное болезненное состояние, похожее на сон. Во время летаргического сна все жизненные процессы замирают, так что иногда отличить мнимую смерть от настоящей без современного оборудования довольно затруднительно. Лет 100-200 тому назад погребения людей, заснувших летаргическим сном, имели место достаточно часто. Очень часто могильщики, выкапывая свежую могилу на старинных захоронениях, обнаруживали в полуистлевших гробах скрюченные тела, говорящие о том, что погребенные пытались выбраться на свободу. Говорят, что на средневековых кладбищах каждая третья могила являла собой такое жуткое зрелище.Может быть, поэтому у многих старых опытных патологоанатомов есть свои, на первый взгляд странные приметы. К примеру, никогда не хватать покойника за нос, ронять на него крошки еды, класть ладонь на голову трупа и стоять к нему спинойНесмотря на курьезность произошедшего, не секрет, что в последнее время уже появилась традиция класть рядом с покойником заряженные мобильные телефоны – вдруг это вовсе не смерть, вдруг дорогой человек придет в себя и позвонит близким: я жив, выкопайте меня обратно! К примеру, житель Лос-Анжелеса Джо Бартен, который страшно боялся впасть в летаргический сон, завещал сделать в своем гробу вентиляцию, положить туда еду и телефон. Родственники должны были получить наследство только при исполнении его последней воли. Кроме этого, во многих западных странах в моргах до сих пор, оказывается, существуют колокольчики с веревкой – чтобы обезопасить человека от погребения заживо. Лже-мертвец может очнуться среди покойников и позвонить в колокол – служители тут же придут на помощь. Известны случаи, когда во время вскрытия «трупы» вдруг оживают. Так, в 1964 году в одном из нью-йоркских моргов проводили вскрытие мужчины, скончавшегося на улице. Едва скальпель патологоанатома коснулся живота покойника, как тот тут же вскочил. От шока и испуга на месте скончался сам врач. В 1954 году в городе Бийске во время похорон инженера одного из бийских заводов в момент произношения траурных речей покойный вдруг чихнул, открыл глаза и сел. И, как описывают очевидцы, чуть второй раз не умер, увидев себя в такой обстановке.Муж моей подруги тоже любил вспоминать, как однажды и с ним произошел подобный случай. Однажды он, будучи тренером по боксу, вез детей на соревнования в поселок Намцы. Водитель, молодой парень, все время отвлекался от дороги на пассажирку, которая подсела в их автобус по дороге. Чтобы кокетничать с шофером, та даже уселась на место, где до нее сидел муж моей подруги. В результате автобус врезался в стоящий на обочине лесовоз, торчащие из кузова, замерзшие лесины, разбив лобовое стекло, со всего маху влетели в салон и буквально снесли головы незадачливому водителю и его пассии и ударили по голове мужа подруги. Остальные, в основном это были подростки, отделались испугом. Скорая, приехавшая из поселка, сочла моего знакомого погибшим и увезла вместе с другими жертвами аварии в больничный морг, который находился во дворе больницы и представлял из себя просто холодный сарай.Ему здорово повезло, что в суматохе сарай этот забыли закрыть на замок, а просто подперли чем-то. Ночью он вдруг очнулся, выполз из сарайчика и кое-как, с великим трудом, добрался до больницы, который, на его счастье, тоже был в то время открыт (обычно дверь запирали и, если не было тяжелобольных, шли спать, и тогда стучи не стучи, не достучишься): говорят куда-то отлучилась дежурная санитарка. И вот так - весь окровавленный, в белой простыне, как привидение из фильма ужасов – он предстал перед донельзя испуганной молоденькой медсестрой. На ее крики прибежал дежурный врач, и его прооперировали и спасли ему жизнь. Кстати говоря, по его рассказам, когда он пребывал между жизнью и смертью, ему привиделось, что будто бы он умер и попал на небо вместе с тем водителем и роковой девицей, в недобрый час севшей в их автобус. Их повели к воротам, возле которых их поджидали двое в белом – вроде как архангелы. Они, придирчиво смотрели на них и сразу, без всяких лишних слов пропустили его спутников, а его стали допытывать: мол, зачем так рано пришел, не время тебе, отправляйся обратно на землю! И тут вроде бы он очнулся от жуткого холода, сначала не понял, где находится.В 2002 году у жительницы Красноярска неожиданно скончался 30-тилетний сын – крепкий, спортивный парень. Он умер во сне, после вскрытия установили, что произошла внезапная остановка сердца. После похорон он приснился матери плачущим. Мать сходила в церковь и поставила свечку за упокой души, но парень продолжал сниться матери каждую ночь. Женщина обратилась к священнику, который сказал ей, что, возможно, ее сын был предан земле живым. Не будем рассказывать, каких усилий потребовалось бедной женщине, чтобы добиться эксгумации. Когда это наконец произошло, женщине стало плохо, она упала в обморок от потрясения. Сын лежал в гробу на боку, одежда, ритуальное покрывало было изодрано в клочья, на руках ссадины и кровоподтеки, которых при погребении не было. Все это красноречиво говорило о том, что мужчина очнулся в могиле и долго мучительно умирал.Но самым известным подобным случаем является страшная история, связанная с погребением писателя Николая Васильевича Гоголя, который, кстати говоря, предвидел, что впадет в летаргический сон и умолял всех не хоронить его, пока не будет достоверных доказательств его смерти. Его похоронили, как обычно, на третий день, и только в 1931 году вспомнили о его словах – когда производили его перезахоронение из Данилова монастыря на Новодевичье кладбище. Как вспоминают очевидцы, тело Гоголя находилось в неестественном положении, а крышка гроба внутри была вся исцарапана. Вообще, Гоголь – один из самых мистических русских писателей. Все, наверное, видели первый советский фильм ужасов по его повести - «Вий». Так вот актриса Наталья Варлей, игравшая роль панночки, знаменитой киевской ведьмы, в нескольких своих интервью призналась, что, согласившись на эту роль, навлекла на себя что-то нехорошее. То же самое говорит и другая актриса, Людмила Хитяева, сыгравшая роль ведьмы Солохи в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки». Кроме Гоголя есть еще один мистический писатель – Михаил Булгаков: многие артисты избегают участвовать в постановках по его произведениям, говорят, что после этого с актерами непременно что-нибудь случается: кто ногу ломает, кто – спину, в общем, какая-то чертовщина...Даже в наше время, когда вроде бы существуют совершенные диагностические аппараты, бывают случаи погребения людей, впавших в летаргический сон. Один такой случай произошел и в нашем городе. Одна молодая девушка, страдавшая сердечными приступами, неожиданно скончалась в Якутске, куда, по слухам, приехала, чтобы познакомиться с родной матерью. Ее похоронили, как водится, на третий день. Но приемная мать, жившая в деревне, не поверила, что дочь умерла от сердечного приступа и настояла на эксгумации трупа, чтобы убедиться в том, что смерть дочери носит не криминальный характер. И каково же было удивление всех, когда при вскрытии могилы было обнаружено, что девушка лежит без всяких признаков разложения, как живая. Тело срочно привезли в одну из больниц, где был поставлен вердикт: девушка не умерла, а впала в летаргический сон. Ее куда-то увезли, со всех участников взяли подписку о неразглашении этой печальной тайны, так что, что произошло потом, история умалчивает.Автор - Яна Протодьяконова.

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