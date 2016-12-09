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Страшно интересно

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Старый эскимосский шаман занят самым важным деянием в своей жизни. Посреди глухой ночи в своем иглу он сшивает кадавра из подгнивших кусков тела тюленя, птичьих крыльев, оленьих сухожилий и обязательного элемента — частей тела ребенка. Сшив и склеив уродливую тушу в единую конструкцию, он надевает куртку задом наперед, так, чтобы капюшон закрывал лицо, снимает портки и начинает совокупляться с получившейся пока еще неживой тварью.

Так получается тупилак.
Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Тупилак — это эскимосский аналог того, что в Вуду называют «зомби». Только гораздо экзотичнее и на современный взгляд извращеннее.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

В мифологии инуитов укоренилась важная для шаманизма черта: считается, что у шамана по определению очень много врагов. И он проживет долго, только если будет постоянно сражаться с ними.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

При этом, никто не утверждает, что шаман сам должен быть хорошим человеком. В древности идея о том, что священнослужитель по определению обязан нести добро еще не укоренилась.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Одно из его орудий (и самое уродливое и бесчестное) — это как раз тупилак, ожившая мертвая плоть, которая служит хозяину.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Причем, в отличие от традиции Вуду или европейских представлений об оживших мертвецах, тупилак не обязан быть более или менее цельным телом. Скорее, наоборот.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Шаман должен найти множество кусков различных животных и людей, чтобы его слуга получился по-настоящему завершенным и опасным.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Тело тюленя позволит ему плавать, пришитые крылья — летать, копыта оленя-карибу быстро перемещаться по суше.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Но главный элемент тупилака — части тела человека (в идеале, ребенка) которые позволят ожившему мертвецу обладать зачаточным разумом.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Задача тупилака — охота на врагов. По заданию шамана ему нужно найти его противника и убить, после чего он сразу теряет свою жизненную силу и снова превращается в то, чем был на самом деле — безжизненным куском плоти, сшитым из множества частей.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Почему для тупилака подходит именно ребенок? Из взрослого получится слишком «умный» кадавр, а такой слуга — слишком опасен.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Шаман делает тупилака на свой страх и риск. Если тот, на кого он натравил мертвого слугу, окажется обладателем большего Силла (энергии, маны), то мертвец вернется обратно и убьет хозяина.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Необходимость сшить тупилака из множества тел объясняется и более глобальными верованиями инуитов.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Считается, что у любого животного в мире есть душа (анирник), причем эта душа имеет право отомстить человеку. Особенно, если тело животного погребено неправильно.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Инуит обязан выбросить последнюю часть туши в море, чтобы душа могла уплыть. Но если шаман соберет куски с неотпущенной душой, то в его тупилаке будет не одна анирник, а столько, сколько животных он использовал.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Для того, чтобы сделать тупилака, шаман обязан не просто сшить из частей единое тело, но и совершить с ним сексуальное действие, при этом проговаривая специальные заклинания.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Занимаясь сексом со сшитым им же тупилаком, шаман надевает куртку задом наперед, скрыв лицо капюшоном. Это одновременно подчеркивает «потусторонность» процесса и, если уж на то пошло, помогает справиться с омерзением.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Неудивительно, что эскимосы относились к воскрешению тупилаков с тем же ужасом и отвращением, с каким средневековые крестьяне слушали истории о некромантах.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Однако, на тот случай, если тупилак возвращается, чтобы отомстить, существует способ нейтрализовать его. Для этого нужно просто рассказать о проделанном соплеменникам.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Очевидно, что в этом случае шамана не ждет ничего хорошего. Его никто не тронет и пальцем, но сам он и весь его род будут покрыты позором на целые поколения вперед. Они станут изгоями.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

А то, что тупилаков не сохранилось и каждый представляет их по разному, эскимосы объясняют тем, что их намеренно делали из разлагающихся материалов, да и сшивал их каждый шаман так, как ему заблагорассудится.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

С приходом христианства эскимосы в своем воображении наделили Дьявола чертами тупилака: его получеловеческое-полузвериное тело с рогами и крыльями показалось им очень знакомым.

Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Главное, что им было тяжело понять в христианстве: если сам Бог сделал тупилака, а тот вернулся, чтобы отомстить, то разве это не значит, что где-то есть еще более сильный бог, который сумел отправить тупилака обратно?


Автор - Владимир Бровин.
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Сегодня, 09:24 by ЛетягаПросмотров: 94Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Шаман тупилак эскимосы Гренландия

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 14:15
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Чего только не придумают, жесть какая +++
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#2 написал: Red Scorpion
Сегодня, 14:39
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... Мой воспаленный ( от прочитанного ) разум не может это "переварить" ))) Что же это за ужас я прочитал))) laughing
Летяга, японско-китайские извращеницы нервно курят возле яранги озабоченного шамана)) а картинки вообще - шедевр, Бука в ужасе сваливает из под кровати!!
Плюс, однако!
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