Тупилак — эскимосский зомби, который получается, когда шаман сношается с мертвецами

Летяга Просмотров: 94 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 09:24 by

Старый эскимосский шаман занят самым важным деянием в своей жизни. Посреди глухой ночи в своем иглу он сшивает кадавра из подгнивших кусков тела тюленя, птичьих крыльев, оленьих сухожилий и обязательного элемента — частей тела ребенка. Сшив и склеив уродливую тушу в единую конструкцию, он надевает куртку задом наперед, так, чтобы капюшон закрывал лицо, снимает портки и начинает совокупляться с получившейся пока еще неживой тварью.Так получается тупилак.Тупилак — это эскимосский аналог того, что в Вуду называют «зомби». Только гораздо экзотичнее и на современный взгляд извращеннее.В мифологии инуитов укоренилась важная для шаманизма черта: считается, что у шамана по определению очень много врагов. И он проживет долго, только если будет постоянно сражаться с ними.При этом, никто не утверждает, что шаман сам должен быть хорошим человеком. В древности идея о том, что священнослужитель по определению обязан нести добро еще не укоренилась.Одно из его орудий (и самое уродливое и бесчестное) — это как раз тупилак, ожившая мертвая плоть, которая служит хозяину.Причем, в отличие от традиции Вуду или европейских представлений об оживших мертвецах, тупилак не обязан быть более или менее цельным телом. Скорее, наоборот.Шаман должен найти множество кусков различных животных и людей, чтобы его слуга получился по-настоящему завершенным и опасным.Тело тюленя позволит ему плавать, пришитые крылья — летать, копыта оленя-карибу быстро перемещаться по суше.Но главный элемент тупилака — части тела человека (в идеале, ребенка) которые позволят ожившему мертвецу обладать зачаточным разумом.Задача тупилака — охота на врагов. По заданию шамана ему нужно найти его противника и убить, после чего он сразу теряет свою жизненную силу и снова превращается в то, чем был на самом деле — безжизненным куском плоти, сшитым из множества частей.Почему для тупилака подходит именно ребенок? Из взрослого получится слишком «умный» кадавр, а такой слуга — слишком опасен.Шаман делает тупилака на свой страх и риск. Если тот, на кого он натравил мертвого слугу, окажется обладателем большего Силла (энергии, маны), то мертвец вернется обратно и убьет хозяина.Необходимость сшить тупилака из множества тел объясняется и более глобальными верованиями инуитов.Считается, что у любого животного в мире есть душа (анирник), причем эта душа имеет право отомстить человеку. Особенно, если тело животного погребено неправильно.Инуит обязан выбросить последнюю часть туши в море, чтобы душа могла уплыть. Но если шаман соберет куски с неотпущенной душой, то в его тупилаке будет не одна анирник, а столько, сколько животных он использовал.Для того, чтобы сделать тупилака, шаман обязан не просто сшить из частей единое тело, но и совершить с ним сексуальное действие, при этом проговаривая специальные заклинания.Занимаясь сексом со сшитым им же тупилаком, шаман надевает куртку задом наперед, скрыв лицо капюшоном. Это одновременно подчеркивает «потусторонность» процесса и, если уж на то пошло, помогает справиться с омерзением.Неудивительно, что эскимосы относились к воскрешению тупилаков с тем же ужасом и отвращением, с каким средневековые крестьяне слушали истории о некромантах.Однако, на тот случай, если тупилак возвращается, чтобы отомстить, существует способ нейтрализовать его. Для этого нужно просто рассказать о проделанном соплеменникам.Очевидно, что в этом случае шамана не ждет ничего хорошего. Его никто не тронет и пальцем, но сам он и весь его род будут покрыты позором на целые поколения вперед. Они станут изгоями.А то, что тупилаков не сохранилось и каждый представляет их по разному, эскимосы объясняют тем, что их намеренно делали из разлагающихся материалов, да и сшивал их каждый шаман так, как ему заблагорассудится.С приходом христианства эскимосы в своем воображении наделили Дьявола чертами тупилака: его получеловеческое-полузвериное тело с рогами и крыльями показалось им очень знакомым.Главное, что им было тяжело понять в христианстве: если сам Бог сделал тупилака, а тот вернулся, чтобы отомстить, то разве это не значит, что где-то есть еще более сильный бог, который сумел отправить тупилака обратно?Автор - Владимир Бровин.

Ключевые слова: Шаман тупилак эскимосы Гренландия

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