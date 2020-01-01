Окрас кошки и народные поверья

Окрас кошки и народные приметы

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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:07

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Кошки – один из самых любимых домашних питомцев, который скорее подчиняет своего хозяина себе, чем наоборот. Отдельные народы даже считают кошку магическим животным, а еще загадочным и умным. Не зря же ведьм всегда рисуют с черной кошкой. Многие до сих пор уверены, что кошки связаны с потусторонним миром и передают информацию из астральных источников. А еще кошка защищает дом от разного рода нечисти и злых духов, поэтому в новое жилье перовой пускают именно ее.В Древнем Египте и Месопотамии кошку считали вещим животным, способным предсказывать будущее. Сейчас мы, наблюдая за этим милым домашним любимцем, можем только предугадать погоду или приход гостей. Если кот свернулся калачиком и закрыл нос лапкой, будет похолодание, а в какую сторону умывается, с той и жди гостей.Домашнюю кошку мы выбираем по цвету, скорее интуитивно или на свой вкус, но бытует мнение, что окрас домашней кошки имеет сильно влияние на человека и даже может изменить его судьбу.Несмотря на народную примету, что черные кошки приносят неудачу в делах, на самом же деле они забирают отрицательную энергетику от своих хозяев. Магические способности черной кошки настолько сильны, что она может прогнать привидение и астральное тело покойника.Чисто белая кошка является символом чистой энергии и помогает сильно уставшим и больным людям.Такого цвета кошки считаются лучшими охранниками дома и хозяина, которому дарят внутреннюю и внешнюю гармонию.Все рыже коты считаются не только самыми привлекательными, но и наделены особыми целительными способностями.Заряжает положительной энергией, приносит удачу и душевную гармонию.У такой кошки нет отдельно выраженных цветов шерсти, они перемешаны между собой. Такая кошка считается талисманом удачи в доме, она обладает сильной аурой, с помощью которой защищает от негатива не только хозяев, но и всю территорию, на которой она живет.Специалисты утверждают, что трехцветный окрас присущ только кошкам, коты же всегда бывают только одного или двух цветов. Трехцветная кошка приносит своим хозяевам удачу, защищает дом от пожара и считается его покровительницей. Есть еще и семицветные кошки, которые встречаются реже, но зато обладают удивительными способностями. Кошка с белыми «носочками» на лапках привлекает материальный достаток.Можно верить или не верить в народные приметы, которые приписывают кошкам самые разные способности и таланты, но одно несомненно – кот приносит радость, дарит тепло и хорошее настроение. А еще он ласковый и преданный друг.Автор неизвестен.

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