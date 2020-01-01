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Окрас кошки и народные поверья

Окрас кошки и народные поверья


Кошки – один из самых любимых домашних питомцев, который скорее подчиняет своего хозяина себе, чем наоборот. Отдельные народы даже считают кошку магическим животным, а еще загадочным и умным. Не зря же ведьм всегда рисуют с черной кошкой. Многие до сих пор уверены, что кошки связаны с потусторонним миром и передают информацию из астральных источников. А еще кошка защищает дом от разного рода нечисти и злых духов, поэтому в новое жилье перовой пускают именно ее.

В Древнем Египте и Месопотамии кошку считали вещим животным, способным предсказывать будущее. Сейчас мы, наблюдая за этим милым домашним любимцем, можем только предугадать погоду или приход гостей. Если кот свернулся калачиком и закрыл нос лапкой, будет похолодание, а в какую сторону умывается, с той и жди гостей.

Домашнюю кошку мы выбираем по цвету, скорее интуитивно или на свой вкус, но бытует мнение, что окрас домашней кошки имеет сильно влияние на человека и даже может изменить его судьбу.

Окрас кошки и народные приметы



Черная кошка

Несмотря на народную примету, что черные кошки приносят неудачу в делах, на самом же деле они забирают отрицательную энергетику от своих хозяев. Магические способности черной кошки настолько сильны, что она может прогнать привидение и астральное тело покойника.

Окрас кошки и народные поверья

Белая кошка

Чисто белая кошка является символом чистой энергии и помогает сильно уставшим и больным людям.

Окрас кошки и народные поверья

Серая кошка

Такого цвета кошки считаются лучшими охранниками дома и хозяина, которому дарят внутреннюю и внешнюю гармонию.

Окрас кошки и народные поверья

Рыжая кошка

Все рыже коты считаются не только самыми привлекательными, но и наделены особыми целительными способностями.

Окрас кошки и народные поверья

Полосатая кошка

Заряжает положительной энергией, приносит удачу и душевную гармонию.

Окрас кошки и народные поверья

Черепаховый окрас кошки

У такой кошки нет отдельно выраженных цветов шерсти, они перемешаны между собой. Такая кошка считается талисманом удачи в доме, она обладает сильной аурой, с помощью которой защищает от негатива не только хозяев, но и всю территорию, на которой она живет.

Окрас кошки и народные поверья

Специалисты утверждают, что трехцветный окрас присущ только кошкам, коты же всегда бывают только одного или двух цветов. Трехцветная кошка приносит своим хозяевам удачу, защищает дом от пожара и считается его покровительницей. Есть еще и семицветные кошки, которые встречаются реже, но зато обладают удивительными способностями. Кошка с белыми «носочками» на лапках привлекает материальный достаток.

Окрас кошки и народные поверья

Можно верить или не верить в народные приметы, которые приписывают кошкам самые разные способности и таланты, но одно несомненно – кот приносит радость, дарит тепло и хорошее настроение. А еще он ласковый и преданный друг.

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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:07
Сегодня, 11:07 by CoverПросмотров: 13Комментарии: 0
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Ключевые слова: Кошка окраска поверья удача достаток защита

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