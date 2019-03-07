Шесть жутких находок археологов, связанных с древними человеческими скелетами

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 80 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 07:50 by

Археология не всегда лишь познавательная и увлекательная наука о прошлом. Иногда попадаются находки, вызывающие оторопь и понимание, какой жестокой и трудной была жизнь древних людей.В 2012 году во Франции возле городка Бергхайм, что на границе с Германией, была случайно обнаружена яма, под завязку забитая костями человека. Ближе к поверхности лежало семь полных человеческих скелетов (один с отрубленной рукой), а под ними лежали семь отрубленных рук, принадлежащих другим скелетам (останки которых так и не нашли). Изучение останков показало, что этим костям не менее 6 тысяч лет.Можно лишь догадываться о том, какая страшная бойня случилась в этом месте. Причем это была именно бойня, а не сражение, как показывает изучение останков жертв. Судя по их диете, они были обычными крестьянами.Одна из отрубленных рук принадлежала подростку в возрасте 12-16 лет, а один из скинутых выше скелетов младенцу не старше года. Руки были отрублены либо топором, либо большим ножом, и сделано это было сильными точными ударами.Это захоронение, позже названное "могилой вампира", было обнаружено в Болгарии несколько лет назад на месте древнего фракийского святилища Перперикон.В могиле были останки мужчины лет сорока, его грудная клетка в районе сердца была насквозь пробита железным колом. А одна нога мужчины была отделена от тела в районе тазобедренного сустава, причем, скорее всего, незадолго до смерти и захоронена рядом со скелетом.Могилу датировали 13 веком нашей эры. Руководящий раскопками археолог Николай Овчаров, рассказал журналистам, что он не сомневается в том, что это был анти-вампирский ритуал, и кол должен был обеспечить невозможность вампиру выбраться из могилы.Внутри Теотиуакана, древнего города цивилизации майя в Мексике, в туннелях внутри пирамиды Луны и пирамиды Солнца, помимо прочих артефактов, были во множестве найдены останки хищных животных - здесь держали ягуаров, пум, рысей, лис, орлов и гремучих змей. Археологи также нашли тут не менее 194 костей животных, датируемых от 1 до 550 года до нашей эры. А среди останков животных были найдены осколки костей человека.Исследование показало, что кости животных содержат много элементов, которые находились в кукурузе. Кормили ли хищников кукурузой или они получали ее из поедаемых ими останков людей, история умалчивает. Однако фрески с изображением того, как ягуары поедают человеческие сердца, найденные в тех же пирамидах, достаточно красноречивы.Учитывая то, что традиции натравливания диких животных на живых пленников ради развлечения или религиозного ритуала, очень древние и встречались и в римских колизеях, и в Египте, и в других культурах, пленники майя скорее всего также были брошены живьем на съедение пумам и ягуарам.Исследование костей животных также показало, что их по всей видимости не выращивали в искусственных условиях, а отлавливали в природе.Во время строительных работ в 1996 году в германском городе Херксхайм, люди наткнулись на множество разрозненных человеческих костей. Дальнейшие исследования показали, что в этих местах около 7 тысяч лет назад находилось совсем небольшое поселение, где, судя по количеству домов, жило всего 100-200 человек. Рядом с поселением были вырыты мусорные ямы, одна из которых и была забита человеческими костями, и они принадлежали не менее 500 людям (!).Самое жуткое выяснилось позже, когда оказалось, что человеческие кости носят на себе следы термической обработки, выскабливания и раскалывания для извлечения костного мозга. То есть этих людей съели. Такое массовое людоедство было совсем нехарактерно для Европы эпохи неолита, однако факты говорили за себя. Население этой маленькой деревушки вероятно питалось исключительно человеческим мясом.Критики этой версии указывали на то, что в окаменевших фекалиях, найденных в другой мусорной яме, не было найдено следов миоглобина, содержащегося в человеческих тканях и мышцах. А расчлененные и выскобленные кости по их версии - это всего лишь "сложный похоронный обряд". Однако критики не смогли объяснить, откуда в крошечной деревушке взялось столько покойников.В 2016 году в Афинах археологами была обнаружена жуткая находка. Не менее 80 скелетов взрослых людей лежали в ряд с вытянутыми над головой и скованными в железных кандалах руками. Скелеты были найдены в древнем некрополе, датируемом 8-5 веком до нашей эры, где их похоронили после смерти.Все тела принадлежали здоровым молодым мужчинам, которых убили одновременно. Палач, судя по всему, шел от одного человека к другому и ударял ножом в сердце или перерезал горло. Неизвестно ни кем были эти люди, ни за что они были казнены. Точно лишь ясно, что это не были ни рабы, ни обычные преступники.В Австрии на территории города Тальхайм в 1983 году было обнаружено массовое захоронение, забитое костями 34 человек - 9 мужчин, 7 женщин и 16 детей (+ 2 взрослых скелета, чей пол не установлен).Останки датированы концом 6 тысячелетия до нашей эры. Изучение скелетов показало, что все эти люди погибли одновременно и насильственной смертью. Большинство были убиты сильным ударом в голову, который проломил их черепа, на костях других найдены следы словно от дротиков или стрел. Судя по однообразию ран, люди умерли не в бою, а во время бойни от рук вооруженных нападающих.Другой пример бойни эпохи неолита в Австрии был обнаружен в местечке Asparn/Schletz. Там было найдено 67 тел погибших, в том числе 27 детей. Примечательно, что почти все погибшие были мужчинами, было обнаружено всего 2 женских скелета. По всей видимости женщин и девочек нападающие забрали в свое племя, после того как убили их мужей и сыновей.Автор неизвестен.

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