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Древности в древности

Любая наука развивается последовательно. Это значит, что новые построения и гипотезы не отменяют предыдущие, а ограничивают область их применения и расширяют возможности познания. Например, в физике смена ньютоновской модели на эйнштейновскую не отменяет прежнюю теорию, а дает новые горизонты видения. В археологии этот принцип действует на протяжении многих лет. Здесь тоже новые теории не отменяют полностью старые, а изменяют подход к изучению древних памятников, дают новые инструменты и расширяют наше понимание древних процессов и событий.

Начнём с самого начала…

Люди издавна находили курганы, городища, дольмены, каменные лабиринты и разнообразные предметы, оставленные предыдущими поколениями. Все они, естественно, вызывали огромный интерес. Но даже самые образованные люди в то время почти ничего не знали о прошлом. Они предполагали, что в прошлом вещи выглядели примерно так же, как и в их время, не задумывались о том, что, например, наконечники стрел можно делать из камня. Но всё же пытались найти какое-то объяснение в соответствии со своей картиной мира и находкам придавали мистическое происхождение и магические свойства. Создание сооружений приписывали богам, героям, великанам и прочим мистическим существам.

Кремнёвые наконечники стрел и каменные топоры издревле трактовались как «громовые стрелки» и «громовые топоры». Их происхождение связывали с богами громовержцами – Зевсом, Тором, Перуном, а позднее Ильёй Пророком. По поверьям они метали эти стрелы, которые создавали молнии, уходили в землю и выходили позднее наружу. Согласно поверьям громовые стрелы и топоры защищали владельца, лечили болезни и обладали прочими полезными свойствами. Поэтому они считались ценной реликвией – их подбирали, бережно хранили, дарили и продавали. В старинных «Травниках» (книгах с описанием лечебных трав и способов лечения ими) авторы иногда предписывают носить с собой громовые стрелы для защиты от болезней и злодеев.

Наиболее яркое свидетельство этому найдено и в Новгороде. В экспозиции Новгородского музея можно увидеть неолитический кремневый наконечник копья в медной оправе, на которой изображён восьмиконечный христианский крест.

Древности в древности
Кремнёвый наконечник, оправленный в медный футляр. Длина 7,8 см. Источник фотографии - сайт НГОМЗ, рисунок из статьи М. В. Седовой

Он был найден на Неревском раскопе внутри остатков сруба, построенного после пожара 1311 г. Обломок наконечника, сломавшегося и выброшенного в эпоху Неолита, был найден в средневековье и использовался владельцем как амулет.

Интересно, что составители Новгородской Кормчей книги (сборника церковных и светских законов), написанной в 1280-х гг., осуждают и угрожают проклятьем тем, кто использует «богомерзкие и нечестивые» громовые стрелы и топоры для лечения болезней и изгнания бесов.

Самое же древнее описание археологических находок на Руси содержится в Повести временных лет. В статье 1114 г. Нестор рассказывает «…Когда я пришел в Ладогу, поведали мне ладожане, что "здесь, когда бывает туча великая, находят дети наши глазки стеклянные, и маленькие и крупные, проверченные, а другие подле Волхова собирают, которые выплескивает вода". Этих я взял более ста, все различные. Когда я дивился этому, они сказали мне: "Это неудивительно…" …Этому у меня есть свидетель посадник Павел ладожский, и все ладожане…»

Глазки, о которых рассказывает Нестор, это стеклянные бусины VIII–первой половины IX в., которые вымывались из культурного слоя дождём и рекой.
Вот такие -

Древности в древности
Глазчатая бусина, найденная на раскопках в Старой Ладоге в 2006 г. Источник- altladoga.narod.ru

При изготовлении на них нанесён орнамент, напоминающий "глазки". В эпоху викингов они были популярным и ценным товаром (отлично менялись на меха и серебро), а Ладога - важным перевалочным пунктом торговли и даже изготовления бус. Поэтому довольно большое количество их попало в культурный слой. В XII веке они совершенно вышли из моды и были совершенно не похожи на то, что носили в то время ладожанки. Так как об археологии и культурном слое тогда ничего не знали, предположение о том, что некие "глазки" падают из туч, казалось ладожанам XII века более правдоподобным, чем то, что дождь и река вымывают из культурного слоя бусы, которые потеряли их предки двести лет назад.

Сейчас эти бусины во множестве находят при археологических раскопках ранних слоёв старой Ладоги.
Древности в древности
З. А. Львова Стеклянные бусы Старой Ладоги как исторический источник

И подобных легенд известно немало. У многих народов есть рассказы о каменных «громовых топорах», упавших с неба, горшках, которые сами собой растут под землёй в поле, просыпавшихся из туч монетах и прочих предметах.

Но иногда древности удавалось связать не только с богами и героями эпосов, но и с историческими персонажами – древними царями и святыми. Особенно если их искали целенаправленно.

Так, например, в связи этим прославился царь Вавилона Набонид, правивший в 556-539 гг. до н. э. (хотя больше известен его сын Валтасар, о последнем пире которого рассказывает Библия).

Древности в древности
Изображение Набонид на стеле из Харрана. Источник фото - Википедия

Частью его политики было восстановление культа «старых» богов (являвшихся ему во снах) и перестройка храмов по «древнему образцу». Для этого Набонид проводил раскопки с целью установить план и декор древних храмов. При раскопках города Ларса были обнаружены глиняные таблички, на котором содержался рассказ о том, что Набонид раскопал здесь основание храма бога Шамаша сооруженного на 2200 лет ранее, а после восстановил храм в «древнем стиле».

Древности в древности
Глиняный цилиндра Набонида, с описанием работ на храме Шамаша в Ларсе. 555-539 гг. до н.э. хранится в Британском музее. Источник фото - Википедия

Так же в ходе раскопок он обнаружил, что правивший до него Навуходоноср II (605-562 гг. до н.э.) уже проводил здесь раскопки и откопал храм, построенный за семь веков до него царём Бурнарбуриашем (1359-1433 гг. до н.э.). Кроме того здесь же была найдена ещё более древняя надпись царя Хамураппи (1792-1750 гг. до. н. э.), которую к тому же смогли прочитать. И такие раскопки с последующей постройкой храмов проводились во многих городах. Набонид в оставленных надписях подробно рассказывает, как ему являлись во сне божества, и повелевало, как он, следуя ритуалам и обычаям, искал закладные камни оставленные древними царями в фундаментах зданий разных городов, детально описываются находки или неудачные поисков и т. п.

Древности в древности
Глиняный цилиндр Набонида, с клинописной надписью рассказывающий о реставрировании храма Сина в Уре (Британский музей). Источник фото - Википедия

Дочь Набонида, царевна Белшалти-Наннер, собрала большую коллекцию древностей (в том числе таблички и цилиндры с надписями) и даже выделила специальное помещение, в котором можно было созерцать некоторые из диковин, извлеченных ее отцом из земли. Фактически это можно назвать первыми археологическими исследованиями, которые были осуществлены три с половиной тысячи лет назад. Провели раскопки, зафиксировали и описали найденные остатки сооружений и даже устроили выставку находок. Но надо понимать, что цели Набонида были не научные, а религиозные. Для него было важно не изучение прошлого, а тщательное восстановление храмов древних богов, покровительства которых он искал.

Описанное здесь - это донаучный этап археологии. Никакой науки ещё не существует, но есть интерес к древним находкам и желание объяснить их происхождение.
Но как ни странно, подобные представления продолжают существовать и сейчас. Причём не только в архаических обществах, но и среди довольно широких слоёв "образованных людей", которые продолжают верить в магические свойства древних реликвий и чудесное происхождение непонятных им вещей.



Автор - starcheolog.
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Сегодня, 11:38 by ЛетягаПросмотров: 89Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Археология раскопки легенды суеверия громовые стрелы

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Комментарии

#1 написал: Hakim Al-Malik
Сегодня, 16:11
0
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А что, кто-то здесь не верит магические свойства древних реликвий?))
Зарегистрирован: 25.07.2016
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