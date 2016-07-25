Древности в древности

Летяга Просмотров: 89 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:38 by

Любая наука развивается последовательно. Это значит, что новые построения и гипотезы не отменяют предыдущие, а ограничивают область их применения и расширяют возможности познания. Например, в физике смена ньютоновской модели на эйнштейновскую не отменяет прежнюю теорию, а дает новые горизонты видения. В археологии этот принцип действует на протяжении многих лет. Здесь тоже новые теории не отменяют полностью старые, а изменяют подход к изучению древних памятников, дают новые инструменты и расширяют наше понимание древних процессов и событий.Начнём с самого начала…Люди издавна находили курганы, городища, дольмены, каменные лабиринты и разнообразные предметы, оставленные предыдущими поколениями. Все они, естественно, вызывали огромный интерес. Но даже самые образованные люди в то время почти ничего не знали о прошлом. Они предполагали, что в прошлом вещи выглядели примерно так же, как и в их время, не задумывались о том, что, например, наконечники стрел можно делать из камня. Но всё же пытались найти какое-то объяснение в соответствии со своей картиной мира и находкам придавали мистическое происхождение и магические свойства. Создание сооружений приписывали богам, героям, великанам и прочим мистическим существам.Кремнёвые наконечники стрел и каменные топоры издревле трактовались как «громовые стрелки» и «громовые топоры». Их происхождение связывали с богами громовержцами – Зевсом, Тором, Перуном, а позднее Ильёй Пророком. По поверьям они метали эти стрелы, которые создавали молнии, уходили в землю и выходили позднее наружу. Согласно поверьям громовые стрелы и топоры защищали владельца, лечили болезни и обладали прочими полезными свойствами. Поэтому они считались ценной реликвией – их подбирали, бережно хранили, дарили и продавали. В старинных «Травниках» (книгах с описанием лечебных трав и способов лечения ими) авторы иногда предписывают носить с собой громовые стрелы для защиты от болезней и злодеев.Наиболее яркое свидетельство этому найдено и в Новгороде. В экспозиции Новгородского музея можно увидеть неолитический кремневый наконечник копья в медной оправе, на которой изображён восьмиконечный христианский крест.Кремнёвый наконечник, оправленный в медный футляр. Длина 7,8 см. Источник фотографии - сайт НГОМЗ, рисунок из статьи М. В. СедовойОн был найден на Неревском раскопе внутри остатков сруба, построенного после пожара 1311 г. Обломок наконечника, сломавшегося и выброшенного в эпоху Неолита, был найден в средневековье и использовался владельцем как амулет.Интересно, что составители(сборника церковных и светских законов), написанной в 1280-х гг., осуждают и угрожают проклятьем тем, кто использует «богомерзкие и нечестивые» громовые стрелы и топоры для лечения болезней и изгнания бесов.Самое же древнее описание археологических находок на Руси содержится в Повести временных лет. В статье 1114 г. Нестор рассказывает «…Когда я пришел в Ладогу, поведали мне ладожане, что "здесь, когда бывает туча великая, находят дети наши глазки стеклянные, и маленькие и крупные, проверченные, а другие подле Волхова собирают, которые выплескивает вода". Этих я взял более ста, все различные. Когда я дивился этому, они сказали мне: "Это неудивительно…" …Этому у меня есть свидетель посадник Павел ладожский, и все ладожане…»Глазки, о которых рассказывает Нестор, это стеклянные бусины VIII–первой половины IX в., которые вымывались из культурного слоя дождём и рекой.Вот такие -Глазчатая бусина, найденная на раскопках в Старой Ладоге в 2006 г. Источник- altladoga.narod.ruПри изготовлении на них нанесён орнамент, напоминающий "глазки". В эпоху викингов они были популярным и ценным товаром (отлично менялись на меха и серебро), а Ладога - важным перевалочным пунктом торговли и даже изготовления бус. Поэтому довольно большое количество их попало в культурный слой. В XII веке они совершенно вышли из моды и были совершенно не похожи на то, что носили в то время ладожанки. Так как об археологии и культурном слое тогда ничего не знали, предположение о том, что некие "глазки" падают из туч, казалось ладожанам XII века более правдоподобным, чем то, что дождь и река вымывают из культурного слоя бусы, которые потеряли их предки двести лет назад.Сейчас эти бусины во множестве находят при археологических раскопках ранних слоёв старой Ладоги.З. А. Львова Стеклянные бусы Старой Ладоги как исторический источникИ подобных легенд известно немало. У многих народов есть рассказы о каменных «громовых топорах», упавших с неба, горшках, которые сами собой растут под землёй в поле, просыпавшихся из туч монетах и прочих предметах.Но иногда древности удавалось связать не только с богами и героями эпосов, но и с историческими персонажами – древними царями и святыми. Особенно если их искали целенаправленно.Так, например, в связи этим прославился царь Вавилона Набонид, правивший в 556-539 гг. до н. э. (хотя больше известен его сын Валтасар, о последнем пире которого рассказывает Библия).Изображение Набонид на стеле из Харрана. Источник фото - ВикипедияЧастью его политики было восстановление культа «старых» богов (являвшихся ему во снах) и перестройка храмов по «древнему образцу». Для этого Набонид проводил раскопки с целью установить план и декор древних храмов. При раскопках города Ларса были обнаружены глиняные таблички, на котором содержался рассказ о том, что Набонид раскопал здесь основание храма бога Шамаша сооруженного на 2200 лет ранее, а после восстановил храм в «древнем стиле».Глиняный цилиндра Набонида, с описанием работ на храме Шамаша в Ларсе. 555-539 гг. до н.э. хранится в Британском музее. Источник фото - ВикипедияТак же в ходе раскопок он обнаружил, что правивший до него Навуходоноср II (605-562 гг. до н.э.) уже проводил здесь раскопки и откопал храм, построенный за семь веков до него царём Бурнарбуриашем (1359-1433 гг. до н.э.). Кроме того здесь же была найдена ещё более древняя надпись царя Хамураппи (1792-1750 гг. до. н. э.), которую к тому же смогли прочитать. И такие раскопки с последующей постройкой храмов проводились во многих городах. Набонид в оставленных надписях подробно рассказывает, как ему являлись во сне божества, и повелевало, как он, следуя ритуалам и обычаям, искал закладные камни оставленные древними царями в фундаментах зданий разных городов, детально описываются находки или неудачные поисков и т. п.Глиняный цилиндр Набонида, с клинописной надписью рассказывающий о реставрировании храма Сина в Уре (Британский музей). Источник фото - ВикипедияДочь Набонида, царевна Белшалти-Наннер, собрала большую коллекцию древностей (в том числе таблички и цилиндры с надписями) и даже выделила специальное помещение, в котором можно было созерцать некоторые из диковин, извлеченных ее отцом из земли. Фактически это можно назвать первыми археологическими исследованиями, которые были осуществлены три с половиной тысячи лет назад. Провели раскопки, зафиксировали и описали найденные остатки сооружений и даже устроили выставку находок. Но надо понимать, что цели Набонида были не научные, а религиозные. Для него было важно не изучение прошлого, а тщательное восстановление храмов древних богов, покровительства которых он искал.Описанное здесь - это донаучный этап археологии. Никакой науки ещё не существует, но есть интерес к древним находкам и желание объяснить их происхождение.Но как ни странно, подобные представления продолжают существовать и сейчас. Причём не только в архаических обществах, но и среди довольно широких слоёв "образованных людей", которые продолжают верить в магические свойства древних реликвий и чудесное происхождение непонятных им вещей.Автор - starcheolog.

Ключевые слова: Археология раскопки легенды суеверия громовые стрелы

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