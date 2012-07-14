Дампир - дитя-полукровка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 21 Комментарии: 1 0 Сегодня, 13:20 by

Дампир — ребенок вампира и человеческой женщины. Это явление довольно новое и очень редкое в истории вампиризма. Мифология вампиров не хранит сведения о подобных явлениях.Раньше считалось, что вампиры не способны размножаться физическим путем. Своими «детьми» они считали тех, кого обратили, между ними устанавливалась тесная связь, «родители» обучали и проявляли заботу о «детях». Это случается и сейчас. Но с недавнего времени выяснилось, что вампиры могут обладать живыми половыми гормонами и способны активизировать физиологические процессы только в один день, который выпадает на шестое июля, каждого шестого года. Дитя такого вампира и человека называют дампиром.Хоть дампиры и взрослеют с человеческой скоростью, но имеют способность прожить дольше. Однако из-за не спокойной жизни обычно умирают в возрасте 60 лет. Ему не обязательно пить человеческую кровь, но без неё он теряет свои навыки и становиться похожим на обычного смертного. Дампир, в отличие от вампира, не может сделать человека вампиром.В большей части дампиры составляют угрозу для вампиров, становясь профессиональными охотниками на вампиров. В чем причина этой ненависти? На протяжении многих лет человеческая половина дампира отторгает жажду к крови. В результате возникшего гнева у дампиров вырастают клыки, бледнеют губы и ужасный голод мучает их. Но они способны с этим справиться, ненависть придает им сил, ловкости и неуязвимости. С одной стороны они обладают многими сильными сторонами вампиров, с другой – отсутствием естественных слабостей вампира. Врожденное враждебное отношение наделило их особым чутьем, помогающим распознавать и обнаруживать вампира или их логово.Светлая половина дампиров отторгает желание пить человеческую кровь, но она необходима им для восстановления сил. Они, в отличие от вампиров, не боятся чеснока, осинового кола (если не пронзит сердце) и т. п., так как находятся на высшей ступени эволюции. Дампир – живой человек, даже если и живет дольше любого смертного и раз в пять сильнее. Иными словами, он является идеальной машиной для убийства вампиров.Дампиры – это дети человеческих женщины и мужчин-вампиров. Вампиры – это застывшие в своём развитии существа, они не меняются, не стареют и следственно не умирают. Так же, как необычен дампир, необычно всё, что предшествует его появлению, начиная от союза человека и вампира, заканчивая жизнью этого существа. В промежуток между одним и другим попадает беременность. Дампиры появляются подобно человеческим детям, путём родов, спустя 9 месяцев.Поскольку существо, которое вынашивает человек, является наполовину вампиром, то следственно, оно питается кровью, а поскольку все, что окружает маленького дампира – это чрево матери – он питается её кровью. Таким образом, организм женщины истощается и спутниками беременной дампиром женщины становятся бледность и боль. Конечно же, дампир, к тому же ещё зародыш, уступает по силе и аппетитам взрослому вампиру, поэтому беременная женщина будучи крепкой и здоровой обычно доживает до срока.Эти маленькие монстры унаследовали множество данных от вампиров, внешность – это один из этих пунктов. Бледность всё так же является выразительной чертой чада вампира и человека, только к прекрасной фарфоровой коже, как дополнение, идёт лёгкий очаровательный румянец. Цвет глаз несёт в себе больше человеческого с обеих сторон, то есть цвет глаз ребёнка может быть унаследован, как от женщины, так и от мужчины-вампира (к примеру, если цвет его глаз при жизни был зелёным, то вполне возможно, что малышу достанется именно этот цвет глаз).Но обычно цвет глаз приобретает красный оттенок с того времени, как дампир начинает питаться кровью, а это он делает ещё до рождения. Так же этим с виду прекрасным созданием наследуется грациозность движений – с малолетства можно уловить эти задатки в дампирах; их запах отличен от запаха вампиров и является притягательным, как для вампиров, так и для оборотней. Смесь прекрасного парфюма и простого человеческого запаха – неплохой компромисс.Скорость роста у дампиров такая же, как и людей.Продолжительность жизни у них больше, чем у людей, но из-за мятежной жизни они умирают обычно в 60 лет. С взросления цвет глаз так же больше не меняется, оставаясь человеческим или красным, а бледная с виду фарфоровая кожа на самом деле подобна камню – так же прочна, только румянец может ввести в заблуждение.Необходимо заметить, что большая часть сверхданных наследуется от вампиров: сила, скорость, слух, зрение, обоняние – всё многократно превосходит человеческие данные. Но поскольку дампир – на одну половину вампир, а на другую половину человек, то не удивительно, что в венах этих существ течёт кровь, а их сердце бьётся, как у человека, только чуть быстрее. Так же стоит заметить, что дампирам необходим воздух и сон. Что касается диеты – это уже дело выбора: дампиры могут питаться человеческой пищей, а могут так же, как и вампиры, потреблять кровь, охотясь на людей или животных. Чаще всего маленьким дампирам предпочтительнее кровь людей, но всё зависит от дальнейшего воспитания, силы воли и решения.Однако, если дампир долго избегает кровь, он теряет всю вампирскую составляющую в себе: становится слабым, как человек, продолжительность жизни уменьшается, он уже не такой ловкий и грациозный. Дампиры так же обладают способностью плакать, чего лишены вампиры, в силу их неизменяемости тел и многих других факторов.Автор - drevniebogi.ru.

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