Призраки замков

Замок Лип, Ирландия







Замок Звыков, Чехия







Замок Моосхам, Австрия







Замок Варвик, Великобритания







Замок Меггерни, Шотландия







Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 37 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:01 by

Этот замок считается самым жутким и ужасным во всей Ирландии. Вокруг него сложено немало страшных легенд. Есть версия, что этот замок использовали как ловушку для врагов, в которой их уничтожали. Вождей враждебных кланов приглашали в замок Лип якобы для примирения, но вместо этого их жестоко убивали прямо во время пира.В замке существовала комната с глубоким подземельем. Туда проваливались гости, когда наступали на люк. На дне людей ждали острые копья, жертвы падали на них и погибали. Если кто-то случайно не падал на копья, то он оставался погибать в подземелье среди трупов и скелетов.Многие люди рассказывают, что видели в замке жутких призраков. Наиболее ужасный из них похож на скрученное в дугу животное, напоминающее по размерам овцу. Перед тем как этот призрак появляется, в воздухе слышен запах серы и мертвых тел. Еще рассказывают, что в местной часовне иногда сам по себе появляется и исчезает свет.Неизвестно, когда именно замок построили, но первые упоминания о нем появились в 1234 году. Он находился во владении многих королей и господ. В 1597 году впервые начали говорить о злом духе Рарашеке, поселившемся в замке.По легенде, во время проведения восстановительных работ в Глизовой башне рабочие были запуганы и изгнаны оттуда нечистой силой. С тех пор Рарашек появляется в полночь в Коронном зале замка.Люди верят, что те, кто осмелится провести ночь в башне замка, затем умирают в течение года. Другая легенда повествует о тайном подземном ходе, ведущем из замка в капеллу Святой Анны (ХIII век), в городке Ослов. Этот ход охраняют две собаки с огненными глазами.Этот таинственный замок называют "замком ведьм". А все потому, что в XIII веке в стенах Моосхама осудили и казнили сотни людей, которых объявляли колдунами, ведьмами и преступниками.Моосхам считается мистическим и загадочным замком, ведь во время его реконструкции в подвалах обнаружили обезображенные скелеты животных. Есть мнение, что там жил оборотень. Говорят, что души несправедливо казненных людей бродят по замку ночью, зажигают свечи и подают голоса.Сейчас в замок пускают туристов. Им показывают несколько комнат, барочный мостик, оружейный арсенал и каретный сарай. Посетители замка часто слышат таинственные шаги и чувствуют легкие невидимые прикосновения.Этот замок увидел больше побоищ, нежели любой другой европейский замок. В нем нет ни одного зала, в стенах которого не состоялся акт насилия. Здесь проливалась кровь людей, и отсекались головы.Кроме того, существует легенда, что в Затворной Башне, или как ее еще называют Башня Призрака, поселился призрак сэра Фулка Гревиля, который раньше жил в замке. Гревиля коварно убил его слуга, нанеся ножевые раны. Однако хозяин замка умер не сразу, а еще месяц мучился. Все из-за непутевого лечения – его врач постановил наложить на раны бараний жир.Говорят, что владелец замка поздно вечером материализуется из портрета, который висит на стене в башне. Часто видят его тень в комнате, которая раньше служила кабинетом сэру Гревилю.Шотландский замок Меггерни был построен в XVII веке. Говорят, что в нем живет очень необычный призрак. Он неожиданно появляется перед гостями или целует мужчин.Считается, что это призрак жены повара Мензи Клана, которую он и убил. Он разозлился из-за того, что она постоянно флиртовала с мужчинами, и рассек тело жены на две части, а потом избавился от него.Посетители замка уверяют, что видели нижнюю часть тела женщины, которая бродит по первому этажу замка и по подвалам, а также верхнюю часть тела, появляющуюся наверху и, похоже, продолжающую искать, с кем пофлиртовать.Автор - неизвестен.

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