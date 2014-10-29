Интуиция?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:57

Городецкий Просмотров: 350 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 15:57 by

Еще одна история. Не знаю, насколько она интересна - отдаю на ваш суд.Недавно мы с супругой купили экскурсионный тур в нашу культурную столицу - Санкт-Петербург. В первый день у нас была обзорная экскурсия по городу, одним из пунктов которой было посещение Смоленского кладбища и на нем - Часовни Святой Блаженной Ксении.Прогуливаемся, значит, мы с группой по кладбищу, оглядываемся - много красивых, необычных могил (сейчас так не хоронят). И замечаю я могилу относительно свежую на фоне захоронений 18... каких-то годов. В голове, как будто вложено кем-то, появилось слово "Авиакатастрофа". Подхожу к могиле - действительно, здесь похоронена семейная пара, погибшая при крушении рейса PLK-612 Анапа - Санкт-Петербург 22 августа 2006 года в 35 км от Донецка.Вот и возник у меня вопрос: почему, увидев могилу издалека и точно не имея возможности прочитать на ней текст, я сразу подумал, что это авиакатастрофа? Может быть, мозг обработал информацию: на фото 2 человека сразу, на фоне голубого неба - и вынес свой вердикт... Ни до, ни после этого у меня таких озарений не бывало, да и в принципе к экстрасенсорике отношусь скептически... Вот как это объяснить?..

Ключевые слова: Интуиция кладбище авиакатастрофа авторская история

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