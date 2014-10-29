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Истории из жизни

Интуиция?

Еще одна история. Не знаю, насколько она интересна - отдаю на ваш суд.

Недавно мы с супругой купили экскурсионный тур в нашу культурную столицу - Санкт-Петербург. В первый день у нас была обзорная экскурсия по городу, одним из пунктов которой было посещение Смоленского кладбища и на нем - Часовни Святой Блаженной Ксении.

Прогуливаемся, значит, мы с группой по кладбищу, оглядываемся - много красивых, необычных могил (сейчас так не хоронят). И замечаю я могилу относительно свежую на фоне захоронений 18... каких-то годов. В голове, как будто вложено кем-то, появилось слово "Авиакатастрофа". Подхожу к могиле - действительно, здесь похоронена семейная пара, погибшая при крушении рейса PLK-612 Анапа - Санкт-Петербург 22 августа 2006 года в 35 км от Донецка.

Вот и возник у меня вопрос: почему, увидев могилу издалека и точно не имея возможности прочитать на ней текст, я сразу подумал, что это авиакатастрофа? Может быть, мозг обработал информацию: на фото 2 человека сразу, на фоне голубого неба - и вынес свой вердикт... Ни до, ни после этого у меня таких озарений не бывало, да и в принципе к экстрасенсорике отношусь скептически... Вот как это объяснить?..

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57 by ГородецкийПросмотров: 350Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Интуиция кладбище авиакатастрофа авторская история

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Комментарии

#1 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 16:38
0
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Публикаций: 52
Комментариев: 1 881
На этом кладбище такая могила не одна там их много, и вы возможно когда-то об этом слышали вот ваш мозг и выдал информацию. И причем интуиция или у вас еще случаи были?
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#2 написал: Городецкий
Сегодня, 16:43
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 2
Цитата: vasilina_apelsina
На этом кладбище такая могила не одна там их много, и вы возможно когда-то об этом слышали вот ваш мозг и выдал информацию. И причем интуиция или у вас еще случаи были?

Как и написал, не было таких случаев больше.
Про эту авиакатастрофу если и слышал, то когда-то давно, и сознательно этого не помню. Но каких только шуток не выкидывает подсознание...
Зарегистрирован: 16.09.2019
#3 написал: Nlo
Сегодня, 17:47
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Публикаций: 0
Комментариев: 300
Считали информацию, такое иногда бывает. Она же повсюду. +++
Зарегистрирован: 19.12.2018
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 18:49
+1
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Комментариев: 3 325
Думаю голубое небо подсказало
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:56
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Группа: Журналисты
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Комментариев: 11 528
Поставил плюс погибшим в той авиакатастрофе. А интуиция тут не причём, простая логическая мысль. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#6 написал: ponchik
Сегодня, 20:30
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Публикаций: 1
Комментариев: 75
Цитата: Городецкий
Но каких только шуток не выкидывает подсознание...

Цитата: Nlo
Считали информацию, такое иногда бывает. Она же повсюду.

Цитата: Pmariam
Думаю голубое небо подсказало

Цитата: Сделано_в_СССР
простая логическая мысль. +++

Думаю сработало все сразу. Ведь, человеческий мозг до конца не изучен. Получив какую-то зацепку в виде 2-х лиц на фоне голубого неба, сработала логика совместно с сознанием и подсознанием... и выдало вам ответ, как результат на увиденное. Всем плюсы +++
Зарегистрирован: 7.07.2019
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