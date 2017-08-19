Аномалии туннелей Старого Сакраменто

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:50

Marion Phauna Просмотров: 52 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:50 by

Под городом Сакраменто, штат Калифорния, все еще существует множество старых туннелей, и что-то странное, время от времени, происходит в них. Сакраменто был основан в 1850 году, когда началась знаменитая калифорнийская Золотая лихорадка. В это время в Сакраменто и Сан-Франциско стекалось огромное количество переселенцев со всего земного шара, мечтающих быстро разбогатеть. Тут быстро возникла проблема с перенаселенностью, из-за чего стали происходить вспышки смертельно опасных болезней. В довершении всего в 1861 и 1862 году, в Сакраменто и окрестностях разразились сильные штормы, и почти три месяца безостановочно шли дожди.Город был полностью затоплен, и утонуло как минимум несколько тысяч людей. Пока жителей эвакуировали на паромах, по улицам постоянно плавали трупы утопленников. Некоторых уносило канализацией очень далеко, и многие потом так и не были идентифицированы. После этого начальство решило построить новый Сакраменто, чтобы не повторилась трагедия с потопом, и этот город должен был стоять на уровни выше старого. Потоки рек были изменены, была построена дамба, а поверх старых улиц с домами выросли новые.Таким образом, под Сакраменто, на глубине 8-25 футов остался "труп" старого города. Многие из этих туннелей были потом постепенно закрыты или уничтожены, но сохранилось еще немало отрезков. В ХХ веке эти туннели надолго стали любимым местом преступной части города. Тут собирались бандиты, проститутки, устраивались запрещенные азартные игры. Вся гнусь общества ушла в подполье. Время от времени тут находили трупы убитых, которые скидывали в туннели, чтобы замести следы. Подземный Сакраменто стал злым двойником верхнего города и, в том числе, тут происходят действительно странные вещи.К примеру, историческое здание BF Hastings, в котором сейчас находится офис компании Pony Express, имеет подземный этаж, построенный в "старом Сакраменто". И работающие тут люди часто жалуются на бесплотные голоса, аномальные звуки и даже на полупрозрачных призраков.Один из местных призраков, в частности, выглядит как ковбой, и он любит смеяться и кричать на посетителей офиса. Другой местный призрак, которого тоже видят достаточно часто - это женщина в белом развевающемся платье, которую все называют Люси.В туннелях Сакраменто помимо призраков происходят и другие аномалии. Некоторые из исследователей рассказывали о преследующих их "людях-тенях", а некоторые из одиночных авантюристов и вовсе пропадали бесследно, отправившись в очередной заброшенный туннель. Также есть истории о том, как в туннели опускались медиумы и потом они были сильно напуганы. Они говорили, что там мрачное место не для живых людей и, что их преследовали скрывающиеся там паранормальные сущности. Несколько раз в туннели, уже в наше время, пытались спуститься команды "охотников за привидениями" и всякий раз они потом клялись никогда больше туда не приходить, так как были очень напуганы увиденным.Страшно сказать, даже местные бездомные категорически отказываются прятаться в этих туннелях. В первую очередь их пугают аномальные крысы, которые ведут себя там совсем по-другому, чем обычные. Бездомные рассказывают, что у этих крыс очень ярко сияют глаза, и они невероятно настойчиво преследуют человека даже на большое расстояние. Иногда появляются рассказы о куда более жутких сущностях, живущих в туннелях. Якобы тут видели человекоподобных монстров, чьи тела покрыты кишащими массами крыс и существуют с ними в неком симбиозе. Также часто рассказывают, что на стенах туннелей можно увидеть необычные надписи или рисунки, но это хотя бы можно списать на неформальных художников. А вот существование там якобы тайных религиозных культов, которые проводят свои темные ритуалы, на случайных бомжей уже не спишешь.Автор - неизвестен.

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