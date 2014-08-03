Ощущения у людей перед смертью от разных причин

курилка-дурилка Просмотров: 167 Комментарии: 2 +4 Вчера, 12:05 by

1. Истекающие кровьюЧеловеческая жизнь может оборваться всего за пару секунд от раны, если задета аорта. Как известно, этот сосуд связан напрямую с сердцем. А вот в случае повреждения артерии или же вены, человек может прожить еще пару часов, если вовремя не получить медицинскую помощь. В таком случае, перед смертью человек проходит несколько стадий, если можно так выразиться. Среднее количество крови у взрослого человека – 5 литров. После потери 1,5 литра раненый испытывает сильную слабость и отдышку, также усиливается чувство жажды. Когда в теле не хватает 2 литра крови, человека мучает сильное головокружение, он теряет связность мыслей, смутно осознает происходящее и, в конце концов, наступает бессознательное состояние.2. Смерть от падения с высотыПредел скорости – это 200 километров в час. Такого результата можно достигнуть, если сигануть с высоты выше 145 метров. Специалисты изучили смертность от падений с высоты, и вот какие результаты: 75% падающих уходили из жизни через несколько секунд после столкновения с поверхностью. От чего именно они умирают, зависит не только от места приземления, но и положение человеческого тела. Ни о каком выживании не может быть и речи, если человек приземлился на голову. В Сан-Франциско есть место с «дурной славой». Это – мост «Золотые ворота». Надо сказать, что именно тут совершается огромное количество суицидов. Проведя анализ 100 смертей от прыжков с моста, эксперты сделали следующие выводы: высота моста ровняется 75 метрам. 120 километров в час – это скорость тела при столкновении с водой. Как правило, смерти наступают от разрыва сердца, от разрыва легких сломанными ребрами, от сильных ушибов легких и от повреждения главных кровеносных сосудов. Но вот если упасть ногами в воду, то велика вероятность выжить.3. Смерть от утопленияСамая главная ошибка утопающих – паника. Как правило, человек, осознавая, что вот-вот вода поглотит его, начинает барахтаться. Утопающий не может позвать на помощь, так как все силы прикладывает для борьбы за сохранение кислорода. Так может продолжаться от 20 секунд до минуты. Когда же утопающий полностью уходит под воду, он как можно дольше не выдыхает остатки кислорода. В таком состоянии он может продержаться от 30 секунд до полутора минут. Рефлекторно человек делает попытки вдоха, и тем самым заглатывает небольшое количество воды. От этого начинает кашлять и глотает еще больше жидкости. Когда вода начинает заполнять легкие, она блокирует в тонких тканях газовый обмен. Это приводит к так называемому внезапному непроизвольному сокращению мускулатуры гортани – лагингоспазму. При этом человек испытывает боль, сравнимую с горением в области груди. В этот момент вода заполняет дыхательные пути. После этого человек резко впадает в состояние спокойствия, а затем наступает потеря сознания от того, что организму не хватает кислорода. Как результат – сердце останавливается и умирает головной мозг.4. Сгорание заживоОгонь опаляет волосы ресницы и брови, а горячий дым обжигает горло. Это мешает человеку дышать. Помимо этого, естественно, человек испытывает адскую боль от ожогов кожи. Ожог распространяется, тем самым увеличивается площадь поврежденной ткани, и вот тогда болевые ощущения немного спадают. Люди, которые пострадали от огня, говорят, что некоторое время, находясь в огне, они не испытывали болевых ощущений. Так происходит либо от шока, либо из-за выброса адреналина. Но как только непосредственная опасность проходит, боль мгновенно возникает с новой силой. Многие люди умирают до того момента, когда начинают гореть заживо. Они просто травятся угарным газом, теряют сознание и уже не просыпаются.5. Сердечный приступПервый признак – сильная боль в груди. Она может быть как продолжительной, так и приходящей. Это происходит от того, что сердечная мышца старается сохранить нормальную работу и не допустить лишения кислорода. Стоит отметить, что боль может отдавать в спину или живот, а может и в горло. Бывают и менее явные признаки. К ним относятся тошнота, обильный холодный пот и непривычная отдышка. При таких симптомах больной человек обращается за помощью не скоро: в среднем терпят от 2 до 6 часов. Женщинам сложнее распознать сердечный приступ, поскольку такие симптомы для них не редкость. Как правило, они попросту не обращают на них внимания. Люди с сердечным приступом нередко умирают еще до приезда в больницу. Сердечная аритмия – фактическая причина смерти. Когда сердце остановилось, приблизительно через 10 секунд человек теряет сознание, а через минуту наступает смерть.6. ОбезглавливаниеКазнь - один из самых быстрых и наименее болезненных способов умереть, если палач - квалифицированный, его лезвие острое и осужденный сидит, не двигаясь.Самая совершенная технология обезглавливания - гильотина. Официально принятая французским правительством в 1792, она была признана более гуманной, чем другие методы лишения жизни.Возможно, это действительно быстро. Но сознание не теряется сразу после того, как спинной мозг разъединен. Исследование на крысах в 1991 показало, что мозг остается жив еще 2.7 секунды за счет потребления кислорода из крови в голове; эквивалентное число для людей примерно равно 7 секундам. Если человек неудачно попадает под гильотину, время ощущения боли может быть увеличено. В 1541 неопытный человек сделал глубокую рану в плече, а не в шее Маргарет Пол, Графине Солсбери. Согласно некоторым сообщениям, она прыгала от места казни и преследовалась палачом, который ударил ее 11 раз прежде, чем она умерла.7.Смерть от электрического токаНаиболее частая причина смерти от электрического тока - аритмия, приводящая к остановке сердца. Бессознательное состояние следует обычно после 10 секунд, говорит Ричард Трохман, кардиолог из Университета Натиска в Чикаго. Исследование смертельных случаев от электрического тока в Монреале, Канаде показало, что 92 процента умерли от аритмии.Если напряжение высокое, то бессознательное состояние наступает почти сразу. Электрический стул должен был вызывать мгновенную потерю сознания и безболезненную смерть из-за пропускания тока через мозг и сердце.Происходит ли это на самом деле так, вопрос спорный. Джон Виксво, биофизик в Университете в Нашвилле, Штат Теннесси, утверждает, что толстые, изолирующие кости черепа предотвратили бы достаточное прохождение тока через мозг, и заключенные могли умирать от нагревания мозга, или от удушья из-за паралича дыхательных мускулов.8. Смертельная инъекцияСмертельная инъекция была разработана в Штате Оклахома в 1977 как гуманная альтернатива электрическому стулу. Государственный медицинский ревизор и председатель анастезиологии договорились о введении почти сразу трех препаратов. Сначала вводят обезболивающее средство тиопентал, чтобы избежать любого чувства боли, потом - паралитический агент панцурониум для остановки дыхания. Наконец, хлорид калия почти немедленно останавливает сердце.Каждый препарат, как предполагается, вводится в смертельной дозе, избыточной, чтобы гарантировать быструю и гуманную смерть. Однако свидетели сообщили о судорогах и попытке осужденного сидеть в течение процедуры, то есть введение препаратов не всегда дает желаемый результат.Автор неизвестен.

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