Самые жуткие монстры славянской мифологии

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 87 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 09:45 by

Крылатая змея с двумя хоботами и птичьим клювом. Живет высоко в горах и периодически совершает опустошительные налёты на деревни. Тяготеет к скалам настолько, что даже не может сесть на сырую землю — только на камень. Аспид неуязвим для обычного оружия, его нельзя убить мечом или стрелой, а можно лишь только сжечь. Однако змей никогда не подлетит к огню, да и на землю он не садится. Только трубный звук способен привести аспида в ярость, в таком состоянии он бросается на все, что издает этот звук, потому победить Аспида можно, лишь заманив его в огненную ловушку при помощи труб.Волоты — малочисленная раса могучих великанов, населявшая территорию древней Руси. Некогда волоты были одной из самых распространенных рас, но к началу исторической эпохи практически вымерли, вытесненные людьми. Великаны считаются предками славян, что подтверждается появлением богатырей в людском роду. Волоты стараются не контактировать и не пресекаться с людьми, селясь в труднодоступных местах, предпочитая выбирать для жилья высокогорные участки или труднодоступные лесные чащи, гораздо реже они селятся в степных районах.Злыдень — злой дух, приносящий нищету дому, в котором поселился. Данные духи находятся в подчинении у навьи. Злыдень невидим, но его можно услышать, иногда он даже разговаривает с людьми, в чьем доме поселился. Злому духу тяжело попасть в дом, так как его туда не пускает домовой, но если уж ему удалось проскользнуть в жилище, то избавиться от него очень непросто. Если злыдень пробрался в дом, то он проявляет большую активность, помимо разговоров дух может залезать на обитателей дома и ездить на них. Часто злыдни селятся группами, так что в одном доме их может быть до 12 существ. Злыдни предпочитают селиться в человеческих домах за печкой, в сундуках или шкафах. Иногда, если они не могут найти для себя подходящий дом, то селятся в лесу возле водоема, где поджидают, пока мимо пройдет подходящий человек, чтобы увязаться за ним и попасть к путнику домой.Упырь – живой мертвец, восставший из могилы. Внешне упыри практически ничем не отличаются от человека, единственное их отличие — это острые зубы, так все зубы упыря заострены и больше напоминают акулью пасть, нежели человеческую. Обычно в упырей после смерти превращаются колдуны и волколаки, однако,живым мертвецом может стать и живой человек, ставший жертвой проклятья. Обычно живые мертвецы селятся на кладбищах и не отходят далеко от своих могил, но иногда в поисках пищи или, спасаясь от преследователей, упыри могут поселиться в лесу или даже в селениях, там для жилья они выбирают темные места, куда не проникает солнечный свет.Волколак — человек, способный превращаться в волка (медведя). Волколаком можно стать добровольно и против своей воли. Колдуны часто превращают себя в волколака, чтобы обрести силу зверя. Они способны превращаться в волка и обратно в человека по собственной воле. Для этого колдуну достаточно перекувыркнуться через пень или 12 ножей, воткнутых в землю острием, при этом если за то время, пока маг был в обличии зверя, кто-то вынет хотя бы один нож из земли, то колдун уже не сможет вернуться обратно в человеческое обличие. Человек может обратиться в волколака и после проклятья, тогда проклятый не способен сам вернуть себе человеческий облик. Однако ему можно помочь: для того чтобы снять с человека проклятие, его надо накормить освященной едой и накинуть на него одеяние, сотканное из крапивы, при этом волколак будет всячески сопротивляться этому обряду.Анчутка – маленький злой дух. Рост анчуток составляет всего несколько сантиметров, их тела покрыты шерстью и имеют черную окраску, а головы у этих злых духов лысые. Характерной особенностью анчутки является отсутствие пяток. Считается, что нельзя произносить вслух название этого злого духа, так как анчутка сразу же на него откликнется и окажется прямо перед тем, кто произнес. Обитать анчутка может почти везде: чаще всего духа можно встретить в поле, в бане или на водоеме, также он предпочитает селиться поближе к людям, но избегает встреч с более сильными существами. Впрочем, различная среда обитания накладывает особенности на внешний вид и поведение злых духов, так можно выделить три основных подвида анчуток: банные, полевые, водяные или болотные. Полевые анчутки самые мирные, не являются людям, если те сами не позвали их. Банные и болотные анчутки любят попроказничать, но шутки у них злые и опасные, нередко приводящие к смерти человека, так, болотный анчутка может схватить пловца за ногу и утащить его на дно. Банные анчутки часто пугают людей стонами, являются им в различных обликах, да и просто могут заставить человека уснуть или потерять сознание.Лихо — злое человекоподобное существо, встречаются как мужские, так и женские особи. Отличается лихо высоким ростом и худощавым телосложением, у него всего один глаз, поэтому видит оно в узком диапазоне. Питается лихо плотью и страданиями людей и животных, обычно оно старается не появляться в крупных поселениях, а большую часть жизни обитает в лесу, питаясь местным зверьем и птицами, чем часто злит лешего. Но если лихо попадется одинокий человек или небольшая группа людей, то тут оно свой шанс не упустит. Пристав к одному человеку, оно ввергает того в уныние и питается негативными эмоциями. Такой рацион делает существо еще сильнее, и чем больше негативных эмоций испытывает «носитель», тем сильнее лихо. Если же ему не удается справиться с волей человека, то существо предпочтет съесть жертву, нежели отпустить. Когда попадается группа людей, лихо выбирает себе одного, а остальных убивает прямо у него на глазах, опять же, чтобы сломить волю человека. Если лихо овладело человеком, то избавиться от него практически невозможно. Оно будет следовать за жертвой повсюду, попутно нападая на тех, кто оказывается рядом с «носителем», и так, пока несчастный не умрет, что, в принципе, наступает довольно скоро, после чего лихо начнет искать себе новую жертву.Вий — персонаж из преисподней, чей взгляд убивает. Его глаза обычно прикрыты огромными веками и ресницами, которые он не может поднять без посторонней помощи. На вид это страшный, уродливый старик очень высокого роста и мощного телосложения. Глаза у него очень большие, они прикрыты еще большими веками, имеющими длинные ресницы. Вий весь оброс корнями деревьев и мхом, но самым страшным у этого существа считается взгляд: если ему кто-то поможет приоткрыть веки, то он своим взглядом сможет убить не только человека, но и сжечь целые селения. Голос у Вия очень страшный и противный, его протяжное монотонное звучание может свести с ума любого человека.Алконост – полуптица-получеловек. Тело у алконоста птичье, с красивым радужным опереньем. Голова у него человеческая, часто на нее надета корона или венок, также алконост имеет человеческие руки. Существу покровительствует славянский бог Хорс. Почти всю свою жизнь алконост проводит в Ирии, и лишь девушки-алконосты раз в год спускаются на землю, чтобы отложить яйца, потому в мифологии алконостов изображают именно с женским лицом. Яйца алконост откладывает в воду на самое дно, чаще всего выбирает берег моря, но также подходят и крупные реки. На дне яйца пребывают в течение 7 дней, после чего они всплывают и вылупляются птенцы. Все это время вокруг гнездовья стоит ясная, безветренная погода, а алконост-мать поет свои чудесные песни, находясь неподалеку, скрываясь в лесной чаще. Когда птенцы вылупляются, алконост забирает их и еще 7 дней находится с потомством на земле, пока молодняк не наберется достаточно сил для полета в Ирий. Нет четкого указания, в какое именно время года алконосты покидают Ирий и спускаются на землю: в одних источниках указывают период зимнего солнцестояния, в других - осенние месяцы.По природе своей алконост не агрессивен и не представляет прямой опасности для человека, но может невзначай навредить ему, если тот подойдет слишком близко к гнездовью или будет находиться рядом, когда птица поет свою песнь. Защищая себя или своих птенцов, полуптица-получеловек способна погрузить всех окружающих в беспамятство.Кикимора — злой дух, насылающая кошмары на человека. На вид кикимора очень худая и маленькая: голова у нее с наперсток, а тело тонкое как тростинка, она не носит ни обуви, ни одежды и большую часть времени остается невидимой. Днем кикиморы неактивны, а по ночам начинают шалить. По большей части они не причиняют серьезного вреда человеку, в основном лишь устраивают небольшие проказы: то стучат чем-то по ночам, то скрипеть начинают. Но если кикимора невзлюбила кого из членов семьи, то проказы станут куда серьезнее: дух начнет ломать мебель, бить посуду, изводить домашнюю скотину. Любимое занятие кикиморы – прясть пряжу: порой сядет ночью в углу и начинает работать, и так до утра, но толку от этой работы нет, лишь спутает нитки да пряжу порвет.В качестве места обитания кикиморы предпочитают человеческие дома, выбирая для проживания укромные места: за печкой, под порогом, на чердаке, за сундуком, в углу. Часто кикимор берут в жены домовые. Иногда кикиморы показываются на глаза людям, предвещая скорые несчастья: так, если она плачет, то скоро случится беда, а если прядет, то значит, вскоре кто-то из обитателей дома умрет. Предсказание можно уточнить, спросив кикимору, тогда она обязательно ответит, но только стуком.Автор - Joney.

Ключевые слова: Славянская мифология жуткие монстры страшные существа

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