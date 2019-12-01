Сиделка рассказала, как увидела Ангела смерти

Сделано_в_СССР Просмотров: 62 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:18 by

Женщина по имени Агнета из города Дели, штат Луизиана, поведала о загадочном случае, после которого которого погиб член ее семьи."Это случилось в четверг 20 февраля 2015 года, когда я была на работе. Я работаю сиделкой и ухаживаю за особо нуждающимися пожилыми людьми, в том числе я могу оставаться с ними на ночь.Обычно, когда я ночую вместе с пациентом, мы спим в одной комнате и между нашими кроватями небольшое расстояние. В ту ночь я должна была оставаться с пациентом до 8 утра пятницы, а спать мы легли в 8.30 вечера.Внезапно ночью я проснулась и на часах было 2 или 3 часа. Когда я открыла глаза, я тут же поняла, что меня что-то разбудило. Прямо над моей головой под потолком колыхалось нечто массивное и совершенно черное.Мне показалось, что черная форма повторяет контуры человеческого тела. Было хорошо видно силуэт головы, плечей и ниже руки. Но ног не было, была "прорисована" лишь верхняя часть тела. Некоторое время я завороженно смотрела на это нечто, совершенно не двигаясь.Потом до меня дошло, что это не сон, а что-то реальное и тогда я резко села на кровати и спросила вслух: "Что ты такое?" Оно молчало и продолжало парить в воздухе. Тогда я повторно задала тот же вопрос. И тогда оно вдруг резко поплыло в правую сторону комнату и замерло там.В правой стороне комнаты стояла кровать моего пациента - пожилого мужчины по фамилии Марвин, и теперь оно зависло прямо над ним. А я как заведенная еще дважды спросила "Что ты такое", после чего это черное существо снова полетело в сторону моей кровати.В этот момент, видимо от звука моего голоса, мой пациент проснулся и позвал меня по имени. Когда я поспешила к нему, я заметила, как черное "покрывало" прошло сквозь стену и пропало. Мистер Марвин спросил меня, все ли в порядке и на кого я кричу.Я поняла, что он не видел это черное существо, и сказала ему "Все нормально, не волнуйтесь. Наверное, я говорила во сне". Потом я кое-как проворочалась до утра и, когда моя смена закончилась, пошла домой с чувством недоверия к самой себе. Но ведь я точно видела это существо, убеждала я себя.Придя домой, я не смогла сдержаться и обо всем рассказал своей дочери, и она тут же спросила меня: "А что, если это был Ангел смерти?" Я накинулась на нее с упреками: никогда о таком не говорить. Но она ответила, что судя по моему описанию, это было очень похоже именно на Ангела Смерти.Я говорила ей: "Замолчи, не хочу даже слышать об этом", - но сейчас при воспоминаниях у меня текут слезы. Я думаю, а что, если моя дочь права, и Ангел смерти приходил за моим пациентом - мистером Марвином? И я, наверное, сделала что-то, что помешало ему забрать старика.В тот же день мне позвонил мой племянник Грейди, но я не хотела ни с кем разговаривать и проигнорировала его, отключив телефон. А вечером пришел мой муж и он сказал, что Грейди звонил ему и сообщил, что его сестру Шелли убили.Я была в шоке. Шелли и два ее брата жили со мной в доме на протяжении многих лет. Я знала ее с самого детства и очень любила ее.Ее тело нашли на улице в штате Флорида в ту самую ночь с четверга на пятницу примерно в 5.30, то есть примерно через 2 часа после того как я увидела черного Ангела Смерти. Ее зверски избили и посмертно изуродовали ее тело. Полиция так и не нашла того, кто сделал это.С тех пор каждое 20 февраля и 3 декабря (в День Рождения Шелли) меня мучает сильная депрессия, потому что я все думаю о том случае. Шелли так сильно изуродовали, что было решено ее кремировать, а не хоронить в гробу. И все это несомненно связано с тем жутким черным монстром.Все это ужасно. Я и раньше сталкивалась со смертью, но никогда это не было таким жутким".Автор - ufospace.net.

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