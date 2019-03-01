Призраки Мясного Бора

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:40

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 66 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:40 by

Война не окончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат. В Мясном Бору, на Новгородчине, где в 1942 году погибла 2-я ударная армия, не похороненных солдат тысячи. И до сих пор окрестные жители и следопыты, ведущие раскопки на местах боев, видят смутные тени, идущие в смертельную штыковую атаку, слышат крики по-русски и по-немецки, свист пуль и лязг гусениц. Война продолжается.Аномальная зонаВ этот лес деревенские за грибами не ходят. Да и вообще, здесь стараются не ходить поодиночке, даже днем. Страшно здесь как-то, неуютно. Кажется, постоянно из глубины чащи за тобой наблюдают чьи-то недобрые глаза.Но каждое лето, едва просохнут дороги, в лес идут горожане, вооруженные штыковыми лопатами и примитивными металлоискателями. Немало среди них черных поисковиков, тех, кого влечет нажива, кто потом торгует найденным оружием и другими предметами военной поры, представляющими сегодня немалую ценность. Но большинство все же - «белые» поисковики, люди честные, бескорыстные и упорные.Они приезжают из Великого Новгорода, Питера, Москвы и других мест нашей Родины, чтобы отыскать безымянные захоронения, обнаружить в чащобах, буераках и болотах не погребенные останки солдат, по возможности идентифицировать их и предать земле с воинскими почестями.В этой лесной болотистой долине в 30 километрах от Великого Новгорода, ставшей аномальной зоной, люди наблюдают странные явления, связанные с войной. Старинное название Мясной Бор оказалось символическим. Во время Лобанской операции 1942 года здесь в кровопролитных битвах погибли воины советской 2-й ударной армии, частей немецкого вермахта, испанской «Голубой дивизии» и других войск.На поле боя осталось около 300 тысяч советских солдат, что в десятки раз превышало потери противника. На сегодняшний день найдено 11 тысяч останков. А сколько их еще не предано земле?! Говорят, что души пропавших без вести солдат не могут отойти в мир иной, пока их не перезахоронят. И потому многие из поисковиков сводного отряда «Долина» видели призраки солдат, некоторые вообще каким-то мистическим образом на несколько секунд оказывались в прошлом, в центре боев. Это так называемые хрономиражи.Поисковики рассказывают, что в местах массовых скоплений останков не селятся птицы, все живое их избегает. По ночам в Мясном Бору слышатся странные, будто с того света, голоса, а в сумерках в лесу можно встретить солдат в красноармейской форме, которые не раз подсказывали копателям, где искать не захороненные тела. Видели они и кое-что пострашнее призраков. Ведь не зря это место называют Долиной Смерти.«А вот здесь я лежу!»Андрей Морозов, поисковик отряда «Штурм» экспедиции «Долина», не верил во всякие там призраки, пока однажды не увидел все своими глазами.- Я тогда только начинал вести раскопки. Однажды по глупости один под вечер пошел на раскоп. Когда возвращался, уже ночь была. И вот иду я по дороге и вижу, что вокруг меня... 1942 год! Люди, окопы, машины, блиндажи, даже лес другой. Я все это видел! Ну, до лагеря дошел нормально, но все равно страшно было. Или вот одна девушка вечером раскапывала бойца. И вдруг к ней мужчина в красноармейской форме подходит, останавливается и смотрит. Она внимания особого сразу не обратила - отрядов тут много стоит, многие парни по форме ходят.А он и говорит ей: «Ты, как его раскопаешь, вот здесь покопай, тут еще один лежит. И вот около той осины тоже. А вот здесь, под елкой, я лежу!» Девчонка, конечно, падает без сознания. Потом, когда пришла в себя и все рассказала, пошли, проверили это место. Во всех местах, где этот мужик указал, нашли останки. И под елкой тоже бойца нашли. Среди костей - металлические пуговицы РККА со звездочками. Наш, значит, был, красноармеец...Дедова ложкаКак-то местная жительница по имени Елена вместе со своими знакомыми случайно раскопала в лесу воронку от снаряда, оставшуюся со времен войны. Заглянула в нее и видит - лежит там солдат. Не мертвый - живой. На нем шинель, каска, рядом винтовка. Солдат заговорил с ней, спросил, как фамилия ее деда.Она ответила - Гущин. Тогда солдат протянул ей деревянную ложку, а на ней - надпись: «Гущин П.». Деда звали Павлом Степановичем. Он был призван на фронт из Малой Вишеры и пропал без вести в тех самых местах, где много лет спустя его внучка наткнулась на воронку.Когда Елена опомнилась и заглянула в воронку еще раз, то не увидела ничего, кроме бесформенной кучки лоскутьев материи, железок и чего-то белого, похожего на фрагменты человеческих костей. Зато в ее руке осталась деревянная ложка с фамилией деда.Впоследствии, расспросив других местных жителей, женщина выяснила, что похожие происшествия случались и с другими людьми, у которых родные погибли или пропали без вести в районе Мясного Бора. Сверхъестественным образом они находили в лесу вещи, принадлежавшие покойным близким. Вместе с этими людьми Елена основала музей, экспонатами которого стали находки из леса.Случай на дорогеРассказывает петербуржец Алексей Борисов:- Я частенько мотаюсь по этой трассе с грузом. Работа у нас, сами понимаете, не из легких - сутками за рулем. Вот и тут еду мимо Мясного часиков в восемь вечера, а я перед этим не спал почти трое суток, все вроде бы нормально, но в сон так и клонит. Сам не заметил, как заснул. Очнулся от громкой фразы: «Эй, аккуратнее, братишка!» И вроде как по плечу кто-то стучит. Глаза открываю - никого. Смотрю: а машина по обочине уже едет. Вырулил. За окном промелькнул мясноборский памятник неизвестным солдатам.Ходят слухи, что именно духи солдат не допустили строительства скоростной железнодорожной магистрали Москва -Санкт-Петербург, которая должна была также проходить через Долину Смерти. Военные начали каждый день сниться руководителю этого проекта и многочисленным спонсорам. После этого было принято решение отложить строительство на неопределенный срок.Саван над ВолховомНе так давно местные ребята из деревни Захарьино (8 километров от Мясного Бора), гуляя вечером по берегу Волхова, увидели настолько жуткую картину, что бросились в деревню и до сих пор не ходят гулять в те места. Взрослым, которые «пытали» их, что произошло, мальчишки рассказали, что видели над рекой саму Смерть.Черный люгер черного следопытаБыл у меня один знакомый черный следопыт Валера. Он весь Карельский перешеек излазил в поисках военных трофеев. И в Мясном Бору много раз бывал. Собрал неплохую коллекцию советского и немецкого оружия, продавал свои находки с немалой выгодой. Действовать предпочитал в одиночку, иногда с двоюродным братом Серегой. С этим парнем мы на одном предприятии работали. Сергей и рассказал мне эту историю.Однажды в Мясном Бору Валера, ведя поиск, наткнулся на скелет. По обрывкам истлевшего обмундирования, пуговицам, ременной пряжке и прочим сохранившимся аксессуарам определил, что перед ним немецкий офицер. А главное, в кобуре оказался неплохо сохранившийся пистолет, и не какой-нибудь, а знаменитый люгер. Валера забрал пистолет, нож, полевой бинокль, еще что-то - и ушел, оставив костяк не погребенным.Когда он вернулся в Ленинград, той же ночью во сне к нему явился высокий рыжий парень в полевой форме обер-лейтенанта. Он что-то резко и решительно потребовал у Валеры. И хотя наш черный следопыт не знал немецкого языка, но почему-то все понял. Офицер приказал Валере вернуться в лес и предать его кости земле. Парень пообещал исполнить его желание, но шли дни за днями, а он не спешил сдержать свое слово. Более того, даже бывая в Мясном Бору, обходил далеко стороной тот овражек, где нашел этот скелет.Теперь обер-лейтенант являлся в Валерины сны чуть ли не еженощно. Его вид был все суровее и мрачнее, он грозил всяческими карами, вплоть до скорой мучительной смерти.Но - нашла коса на камень. Теперь Валера не хотел закапывать прах врага принципиально. Днем посмеивался над ночными страхами, а ночью покрывался холодным потом.Однажды Валера уехал в лес за грибами - и пропал. Через несколько дней его труп нашли в лесу под Кирилловским. Посередине лба чернело пулевое отверстие. Судебно-медицинская экспертиза определила, что выстрел был произведен с близкого расстояния, почти в упор, из люгера. Возможно, того самого, который Валера нашел в Мясном Бору и продал какому-то коллекционеру.Автор - Николай Валентинов.

Ключевые слова: Мясной Бор 1942 год 2-я ударная армия раскопки аномальная зона пропавшие без вести солдаты призраки Долина Смерти

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