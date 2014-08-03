Призрачные автостопщики

Сделано_в_СССР Просмотров: 102 Комментарии: 1 +3 Вчера, 11:42 by

Появления время от времени на определенных отрезках дорог призраков людей, погибших в автокатастрофах, или хич-хайкеров (путешествующие автостопом) — явление нередкое, в чем водители убедились на собственном опыте.Подобные случаи можно разделить на две группы. Первая включает в себя кратковременные встречи, когда машина с водителем кого-то сбивает на дороге. При этом перепуганный водитель выходит из автомобиля в полной уверенности в том, что сбил живого человека.Однако при осмотре места происшествия он не обнаруживает тела, которое вроде бы попало под колеса машины. Вторая группа — это истории, которые можно охарактеризовать как синдром привидений, голосующих на дорогах. Они останавливают автомобиль, садятся в него, иногда даже дружелюбно разговаривают с шофером, но затем внезапно исчезают.Ночной порой 10 апреля 1978 года в Южной Африке Дави ван Яарсфельд затормозил неподалеку от городка Юниондейл. На дороге стояла голосующая девушка, и водитель согласился ее подвезти. Примерно через 10 миль пути, когда Яарсфельд остановился для заправки автомобиля, он увидел, что незнакомка пропала. При этом защитный шлем, который он ей дал, был прикреплен ремнями к сиденью. Изумленный водитель немедленно обратился в полицию. Там ему сказали, что подобный случай произошел два года тому назад с автомобилистом по имени Антон ле Гранж.К расследованию происшествий была подключена Синтия Хинд — специалист по аномальным явлениям. Она идентифицировала призрак с Марией Ру, которая погибла 12 апреля 1968 года в аварии на том же самом месте, где ее повстречали оба автомобилиста. Эти мужчины впоследствии опознали Ру по предъявленной фотографии. Но на этом история не заканчилась.Дело в том, что призрак молодой женщины снова и снова продолжает появляться на этом месте. Так происходит ежегодно, причем всегда в день, связанный с годовщиной смерти Ру. При этом призрак останавливает только молодых одиноких мужчин, путешествующих в автомобиле.Другая история. Около 9 часов вечера 12 октября 1979 года англичанин Рой Фултон возвращался домой с позднего матча по метанию дротиков. На пустынном участке дороги близ Дунстейбла в Бедфордшире, в полумиле от деревушки Стэнбридж он посадил в машину голосовавшего на обочине молодого человека.На вид это был черноволосый юноша лет двадцати, одетый в темно-синий пуловер поверх белой рубашки. Едва юноша занял пассажирское место, Фултон спросил, куда ему надо ехать. Однако пассажир ничего не ответил, а только улыбнулся и просто взмахнул рукой вперед. Так они проехали в полном молчании несколько миль.Перед городком Тоттернго водитель предложил своему неразговорчивому спутнику сигарету. Повернувшись, Фултон вначале изумился, а затем испугался: юноши в салоне автомобиля не было! Через несколько минут потрясенный англичанин взволнованно рассказывал об этом случае посетителям ближайшего паба.Иногда на отдельном участке какой-либо дороги происходит так много подобных происшествий, что они начинают приобретать репутацию заколдованного места, населенного призраками. Таков, например, Блюбелл-Хилл на отрезке шоссе А-229, южнее Четэма в графстве Кент в Великобритании. Сообщения о странных и непонятных случаях начали поступать отсюда с 1968 года. Причем это были происшествия обоих видов: и «голосующее привидение», и «призрачная авария».Начало же подобных происшествий, по-видимому, связано со смертью некой девушки, которая погибла в этом месте в автокатастрофе у подножия холма в 1965 году. С того времени незнакомка стала постоянно останавливать- машины с просьбой ее подвезти. Затем она внезапно и совершенно бесследно исчезала.Впрочем, порой девушка ведет себя иначе. Так, Морис Гу-денау, ехавший на машине поздно ночью 13 июля 1974 года по холму, вдруг заметил, как в свете его фар возникла фигура девушки и тут же исчезла под колесами автомобиля. Ошеломленный водитель остановился, затем подошел к девушке, лежавшей на дороге без признаков жизни с кровоточащим лбом.Потрясенный Морис накрыл ее одеялом и отнес на тротуар, после чего отправился в ближайший полицейский участок, в Рочестер. Там он и поведал о злосчастном происшествии стражам порядка. Но когда полицейские прибыли на место события, никакой жертвы они не обнаружили: девушка бесследно исчезла, оставив одно одеяло. Следы крови также не были найдены. В недоумении полиция покинула это место, так и не поняв, что же на самом деле произошло.А вот еще одно место, которое облюбовало себе очередное привидение. Это отрезок шоссе А-38 вблизи Веллингтона в Сомерсете. Хотя призрака неоднократно видело множество людей, самое необычное происшествие приключилось с водителем грузовика Гарольдом Ансвортом. Это случилось еще в 1958 году, когда Гарольд несколько раз подвозил загадочное существо, пока наконец не заподозрил неладное.Первая встреча произошла ранним утром в конце апреля. Ансворт подобрал на дороге мужчину средних лет, который голосовал невдалеке от Блекберд-Инн, что в миле к западу от Хетертон-Гранджа. Мужчина оказался весьма разговорчивым, а в том самом пункте, до которого просил довезти, он спокойно вышел, вежливо поблагодарив водителя.Спустя некоторое время водитель вновь встретил уже знакомого мужчину, который не спеша шел по тому же отрезку дороги. Ансворт снова его подвез. Еще через месяц ситуация повторилась. Во время всех трех поездок Ансворт не замечал ничего странного ни в поведении, ни в словах своего пассажира. Однако четвертая встреча, произошедшая в ноябре, выявила несколько иную природу существа.При этой встрече мужчина, вместо того чтобы сразу сесть в машину, попросил Ансворта немного подождать, пока он подтащит свой багаж. Водитель добросовестно ждал 20 минут, но пассажир не появлялся. Тогда Ансворт решил продолжить поездку уже без пропавшего пассажира. Но через несколько миль шофер с удивлением заметил того же самого мужчину, который махал ему факелом, вероятно, пытаясь его остановить.Ансворту было непонятно, как человек сумел добраться до этого места. Дело в том, что с момента предыдущей встречи водитель грузовика не видел ни одного транспортного средства, проехавшего по шоссе в этом же направлении.Размышляя об этом феномене, Ансворт вдруг четко ощутил в своем знакомце что-то странное, чуть ли не сверхъестественное и решил не останавливаться. И тут он увидел, как мужчина бросился наперерез его грузовику, прямо под колеса. Ансворт резко затормозил, моментально выскочил из кабины и... не увидел никакого пострадавшего!Зато напротив, примерно в тридцати ярдах позади него на дороге стояла знакомая фигура и, потрясая кулаком, что-то злобно кричала об отказе Ансворта подвезти. Еще секунда — и человек на дороге исчез, словно испарился!Недалеко от границы Техаса люди часто видели призрак рыбака, с удочкой и рюкзаком. Он голосовал на дороге всегда на одном и том же месте. Водителей он просил подвезти его к озеру Бушлэйк. Через пару минут пассажир бесследно исчезал, оставляя попутчиков в недоумении. Рыбак-призрак появлялся несколько раз в месяц в течение восьми лет. По описанию он напоминал местного любителя рыбной ловли Френка Джакомбо, сбитого когда-то на дороге грузовиком.В 1997 году фантом совершил свою последнюю поездку к озеру вместе со школьным учителем — и после этого его больше никто не видел.Конечно, можно объяснить эти явления тем, что водителям все почудилось — они, дескать, были уставшими или находились под воздействием винных паров. Однако количество историй о хич-хайкерах столь велико, что такие версии можно отнести лишь к единичным случаям.Но ведь невозможно игнорировать аргумент: призрачных пассажиров совершенно отчетливо видели на протяжении ряда лет многие свидетели и в одних и тех же местах. Объяснений всем этим необычайным явлениями пока не найдено.Автор - anomalno.ru.

Ключевые слова: Дороги призраки привидения существа феномены необычайные явления

Другие, подобные истории: