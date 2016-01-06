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Страшно интересно / Криптозоология

Доппельгангер

Таинственная сущность, которая способна превратиться в абсолютно любого человека, скопировать все его особенности и даже полностью заменить оригинал, называется «доппельгангер». Не зря в древние времена люди очень боялись подобных существ, ведь они могут воплотить в жизнь один из самых сильных и древних страхов человека — украсть чье угодно «я».

С немецкого языка слово «доппельгангер» переводится как «двойник». Неудивительно, что таких существ действительно очень боятся. Это нечто, способное полностью скопировать абсолютно любого человека. При этом это будет не какой-то низкопробный клон, а реальная личность, которая будет обладать такой же внешностью, повадками, привычками, недостатками. То есть отличить это существо от оригинала будет невозможно. Ужасно ещё то, что доппельгангер может полностью заменить оригинал, при этом спрятав либо убив реального человека. Кроме этого, оказывается моральное давление на жертву. Если она видит, что рядом стоит такой же человек, как и она, перестает понимать, кто из них является настоящим — человек начинает сходить с ума от того, что действительно теряет собственное «я».

Очень часто такие сущности упоминаются в фэнтези. Патриция Маккиллип в произведении «Мастер загадок» поведала о существовании неких полиаморфов, решивших завладеть мирозданием, замещая дублерами реальных существ, убивая оригиналы. Такая мысль уже приходила в голову метаморфов у Роберта Силверберга в «Замке лорда Валентина». Не раз использовал сюжет о двойнике, который способен украсть жизнь у реального человека, и Стивен Кинг. Конечно, выдающийся писатель не мог пропустить подобную устрашающую легенду. Занимают важное место данные герои и в творениях Гофмана, прекрасно описавшего атмосферу ужаса и мистики, окутывавшую демонических персонажей. Со временем идея, ставшая действительно популярной, перекочевала в творения многих писателей. Об удивительном феномене писали Гоголь, Эдгар Аллан По, Шеридан ле Фаню.

Отдельно стоит сказать об образе двойников в фантастике. В данном случае эта нечисть очень похожа на оборотня. При этом она способна скопировать не только облик, но и поведение выбранного субъекта. Особенность фантастических произведений в том, что в них, очень неточно, но всё-таки описывается реальный образ самого чудища. Если верить этим произведениям, то это существо похоже на человека. Однако его фигура словно вылеплена из глины, а все черты полностью смазаны, то есть невозможно рассмотреть какие-то особенности его внешности.

Бывают ли доппельгангеры в нашем мире?

Многие люди верят в существование магических животных, монстров, другие же постоянно ставят это под сомнение. Поэтому людям интересно, существуют ли оборотни, бывают ли вампиры, существовали ли когда-нибудь эльфы и другие мифические сущности. Что касается доппельгангеров, есть некоторые истории, которые могут подтверждать их существование.

Согласно одной из них, в Праге под колесами трамвая умер мужчина. Полиция тщательно пыталась понять, кто пострадавший, но не смогла — документов при нем не было, расследование ничего не дало. Загвоздка заключалась в том, что мужчина был как две капли воды похож на водителя трамвая (под колёса которого он бросился). После экспертизы оказалось, что погибший и водитель действительно обладали идентичной внешностью, имели одну группу крови. В розыске пострадавший человек не числился. Водитель трамвая был настолько в ужасе, что принялся даже за собственное расследование в попытках обнаружить родственников, о которых он ранее не знал, и понять, кем ему приходится этот мужчина. Однако уже через год водитель умер от сердечного приступа.

Согласно другой истории, в прошлом веке на территории Франции случилось железнодорожное происшествие. Пока один из пострадавших находился в больнице, его оповестили, что его брат-близнец (находившийся в другом вагоне) погиб. Мужчина утверждал, что никакого брата, тем более близнеца, у него нет и эта информация явно ложная. Однако его пригласили на опознание. Каков был ужас пациента, когда он понял, что перед собой видит себя же мертвого! Личность погибшего мужчины установить, как и в предыдущем случае, не удалось. В различных газетах, интернет-источниках пишут о том, что это далеко не единственный случай появления доппельгангеров и что они на самом деле живут бок о бок с нами, являются не просто героями легенд и литературных произведений, но реальными сущностями.

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:44
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 11:44 by ЫркаПросмотров: 107Комментарии: 9
+7

Ключевые слова: Сущность двойник страх ужас

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (209|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 171
Ни чего себе, вот это да! Не знала, что такое может быть. Очень интересненько! Плюс,+
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#2 написал: FromSiberia
Сегодня, 12:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (66|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 742
Очень интересно и страшненько. Кто же они все-таки, эти доппельгангеры? Почему не могут/не хотят быть самими собой, крадут чужие жизни? Незавидная участь, если вдуматься. И сколько их среди нас, если уж пошла такая пьянка?)))) Скольких людей уже заменили или существуют с ними параллельно некие таинственные сущности? Тут есть над чем подумать... За себя я вроде бы уверена, но и только))))
То, что они иногда гибнут вместо оригиналов, странно... Может, они вовсе не воры, а добровольные жертвы из параллельных миров?
Или же гибнут как раз таки оригиналы?)))))) Но зачем бы тогда тому водителю трамвая проводить целое расследование гибели двойника? Занял чужое место, так живи и радуйся.
Ой, по-моему, тут все сложнее, чем мы можем представить.

"Она не придет - её разорвали собаки
Арматурой забили скинхеды
Надломился предательский лёд

Её руки, подготовлены не были к драке
И она не желала победы
Я теперь буду вместо неё

Она, плавает в формалине
Несовершенство линий
Движется постепенно
У меня её лицо её имя
Свитер такой же синий
Никто не заметил подмены

Она не придёт - руки были в змеиной норе
Голова в осином гнезде
А спина в муравьиной куче

Буду я - я из более прочного теста
Я достойна занять это место
Я многое делаю лучше

Она, плавает в формалине
Двигаясь постепенно
В мутном, белом тумане
У меня, её лицо, её имя
Никто не заметил подмены
Ключи проверяю в кармане

Я наверное что-то не то играю
Я не знаю кто эти люди
Улыбаюсь немного странно
Заподозрят что я не она - другая
Я не знаю что тогда будет
Притворюсь больной или пьяной"

+++++++++++++++++++

Мне немного странно, что тут поставлен раздел "Криптозоология"... Вряд ли они животные, кем бы они ни были.

И еще, кто мне подскажет, где у Кинга двойники, способные украсть жизнь? Много его читаю, а про них или пропустила, или не могу сообразить...
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#3 написал: neststalin
Сегодня, 13:15
+2
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 78
у меня не раз было. что видели типа меня , но там где я чисто физически не мог быть, причем уверяли что реально это был я
Зарегистрирован: 18.06.2018
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 13:16
+1
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Репутация: (2239|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 664
Интересно, почему двойник под трамвай бросился, может не все они злыдни, есть и совестливые)) а тот, что в поезде был, может как раз успел занять чужое место. Интересный материал +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#5 написал: Летяга
Сегодня, 15:53
+2
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Публикаций: 756
Комментариев: 8 515
Любопытные истории с рельсовым транспортом)))
Я всегда считала доппельгангеров чисто литературным явлением. Была неправа?
Отдельное спасибо FromSiberia за жутковатые стихи.
Истории +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#6 написал: FromSiberia
Сегодня, 16:09
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Публикаций: 14
Комментариев: 742
Цитата: neststalin
у меня не раз было. что видели типа меня , но там где я чисто физически не мог быть, причем уверяли что реально это был я

У меня такое тоже было лет 15 назад. Несколько раз разные люди видели меня там, где меня быть не могло, и даже одежда совпадала. Но никаких нехороших последствий не было.

Цитата: Летяга
Любопытные истории с рельсовым транспортом)))

Отдельное спасибо FromSiberia за жутковатые стихи.


Это группа Flеur, песня "Формалин". Мне она всегда нравилась)

Кстати да, почему именно с рельсовым транспортом??? Совпадение или неизвестная закономерность?
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#7 написал: Летяга
Сегодня, 16:51
+1
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Публикаций: 756
Комментариев: 8 515
Цитата: FromSiberia
Кстати да, почему именно с рельсовым транспортом??? Совпадение или неизвестная закономерность?

Думаю, совпадение. Жаль, в те времена генетической экспертизы не существовало.
Но я в их реальности всё равно сомневаюсь.
Хотя, с другой стороны, я вообще в реальности сомневаюсь)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#8 написал: Энма
Сегодня, 18:32
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Комментариев: 5 099
Читала и Роберта Силверберга (супер, кстати), само собой на эту тему и Кинга, да, познавательно. Соглашусь, тема загадочная.
Плюс за пост, естественно.
Зарегистрирован: 7.11.2010
             
#9 написал: FromSiberia
Сегодня, 19:55
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Комментариев: 742
Цитата: Летяга

Хотя, с другой стороны, я вообще в реальности сомневаюсь)))


И это правильно,я считаю)))

Цитата: Энма
Читала и Роберта Силверберга (супер, кстати), само собой на эту тему и Кинга, да, познавательно. Соглашусь, тема загадочная.
Плюс за пост, естественно.


Подскажите, пожалуйста, что на эту тему у Кинга?
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
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