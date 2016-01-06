Доппельгангер

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:44

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Ырка Просмотров: 107 Комментарии: 9 +7 Сегодня, 11:44 by

Таинственная сущность, которая способна превратиться в абсолютно любого человека, скопировать все его особенности и даже полностью заменить оригинал, называется «доппельгангер». Не зря в древние времена люди очень боялись подобных существ, ведь они могут воплотить в жизнь один из самых сильных и древних страхов человека — украсть чье угодно «я».С немецкого языка слово «доппельгангер» переводится как «двойник». Неудивительно, что таких существ действительно очень боятся. Это нечто, способное полностью скопировать абсолютно любого человека. При этом это будет не какой-то низкопробный клон, а реальная личность, которая будет обладать такой же внешностью, повадками, привычками, недостатками. То есть отличить это существо от оригинала будет невозможно. Ужасно ещё то, что доппельгангер может полностью заменить оригинал, при этом спрятав либо убив реального человека. Кроме этого, оказывается моральное давление на жертву. Если она видит, что рядом стоит такой же человек, как и она, перестает понимать, кто из них является настоящим — человек начинает сходить с ума от того, что действительно теряет собственное «я».Очень часто такие сущности упоминаются в фэнтези. Патриция Маккиллип в произведении «Мастер загадок» поведала о существовании неких полиаморфов, решивших завладеть мирозданием, замещая дублерами реальных существ, убивая оригиналы. Такая мысль уже приходила в голову метаморфов у Роберта Силверберга в «Замке лорда Валентина». Не раз использовал сюжет о двойнике, который способен украсть жизнь у реального человека, и Стивен Кинг. Конечно, выдающийся писатель не мог пропустить подобную устрашающую легенду. Занимают важное место данные герои и в творениях Гофмана, прекрасно описавшего атмосферу ужаса и мистики, окутывавшую демонических персонажей. Со временем идея, ставшая действительно популярной, перекочевала в творения многих писателей. Об удивительном феномене писали Гоголь, Эдгар Аллан По, Шеридан ле Фаню.Отдельно стоит сказать об образе двойников в фантастике. В данном случае эта нечисть очень похожа на оборотня. При этом она способна скопировать не только облик, но и поведение выбранного субъекта. Особенность фантастических произведений в том, что в них, очень неточно, но всё-таки описывается реальный образ самого чудища. Если верить этим произведениям, то это существо похоже на человека. Однако его фигура словно вылеплена из глины, а все черты полностью смазаны, то есть невозможно рассмотреть какие-то особенности его внешности.Бывают ли доппельгангеры в нашем мире?Многие люди верят в существование магических животных, монстров, другие же постоянно ставят это под сомнение. Поэтому людям интересно, существуют ли оборотни, бывают ли вампиры, существовали ли когда-нибудь эльфы и другие мифические сущности. Что касается доппельгангеров, есть некоторые истории, которые могут подтверждать их существование.Согласно одной из них, в Праге под колесами трамвая умер мужчина. Полиция тщательно пыталась понять, кто пострадавший, но не смогла — документов при нем не было, расследование ничего не дало. Загвоздка заключалась в том, что мужчина был как две капли воды похож на водителя трамвая (под колёса которого он бросился). После экспертизы оказалось, что погибший и водитель действительно обладали идентичной внешностью, имели одну группу крови. В розыске пострадавший человек не числился. Водитель трамвая был настолько в ужасе, что принялся даже за собственное расследование в попытках обнаружить родственников, о которых он ранее не знал, и понять, кем ему приходится этот мужчина. Однако уже через год водитель умер от сердечного приступа.Согласно другой истории, в прошлом веке на территории Франции случилось железнодорожное происшествие. Пока один из пострадавших находился в больнице, его оповестили, что его брат-близнец (находившийся в другом вагоне) погиб. Мужчина утверждал, что никакого брата, тем более близнеца, у него нет и эта информация явно ложная. Однако его пригласили на опознание. Каков был ужас пациента, когда он понял, что перед собой видит себя же мертвого! Личность погибшего мужчины установить, как и в предыдущем случае, не удалось. В различных газетах, интернет-источниках пишут о том, что это далеко не единственный случай появления доппельгангеров и что они на самом деле живут бок о бок с нами, являются не просто героями легенд и литературных произведений, но реальными сущностями.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Сущность двойник страх ужас

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