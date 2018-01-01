Заброшенный город Боди

Летяга Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:30 by

Город Боди с 1962 г. оберегается от полного разрушения как памятник старины, ежегодно обозреваемый 200 тысячами туристов. Эти руины горды статусом Исторического парка — такого вот «плюшевого» города-призрака.В 1859 году некто Уильям или Уотермен Боди обнаружил в этом жарком местечке округа Моно золото, и за два года выстроил и запустил фабрику с плавильней. На запах успеха потянулся авантюрный люд. В 1861 г. в Боди трудилось всего 100 старателей, то в 1880 г. искателей удачи насчитывалось около 10 тысяч.К тому времени в городе царил криминальный беспредел, непрерывно дрались и мирились между собой преступные семьи, воры-одиночки, старатели, барыги и проститутки всех сортов. Летопись зафиксировала точное количество салунов в Боди — 65. Город изобиловал развлечениями на любой вкус, в каждом втором доме работал бордель или казино, или опийный притон. По воскресеньям шлюхи, наркоманы и картежники ходили в церковь.В свое время Боди считался второй столицей Калифорнии. Всего здесь было добыто золота на сумму 34 млн. долларов — еще «тех» долларов. В город, как осы на пиво, слетались купцы. Артефакты 19 века сегодня обильно демонстрируются в магазинах, казино и жилых помещений, интерьеры которых сохранены и охраняются.Первые признаки упадка появились в 1880 году. Горняки-холостяки рванули из многолюдного и опасного Боди на вновь открытые золотые копи в Монтане, Аризоне и Юте. В городе остались только семейные, дышать стало свободнее, золото уже кончалось, но открытие процесса цианирования вдохнуло в местную промышленность новую жизнь.Золотая звезда Боди закатилась в 1913 г., когда перестала издаваться местная газета. Закрылась самая важная шахта, а в 1917 году разобрали местную ветку железной дороги. Почтовое отделение в Боди работало до закрытия последней шахты в 1942 г., в связи с всеобщим перепрофилированием экономики США на удовлетворение нужд армии и флота.Землевладельцы оказались добрыми людьми и позаботились о городе, не дав ему погибнуть от лап мародеров. С 1942 по 1962 год в городе постоянно находилось от 10 до 20 охранников, а затем из города сделали музей.Погода не щадит город, летом жарища, зимой лютые морозы, скорость ветра порой достигает 150 км/ч. Ежегодно в бюджете штата Калифорния находятся кое-какие средства, чтобы содержать Исторический парк, но значительная часть денег в Боди поступает из добровольных пожертвований. Капитал нужен хотя бы для того, чтобы платить зарплату рейнджерам, которые по-прежнему берегут город-призрак Боди от воровских посягательств.Автор: Spikermen.

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