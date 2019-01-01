Кровная месть по-непальски

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:27 by

В Древней Руси существовало поверье, что колдуны и ведуньи, если захотят, могут вселяться в тела зверей и птиц. Такой колдун «тело свое хранит мертво, а летает орлом и ястребом, и вороном, и дятлом, и совою, рыщет лютым зверем: и вепрем диким, и волком, летает змеем и рыщет рысью и медведем».Если в то время, когда колдун в образе птицы или зверя рыщет на стороне, перенести его бесчувственное тело в другое место, то душа не сможет вернуться назад. Тогда колдун до конца своих дней останется в облике зверя.Представление это странным образом совпадает с колдовской практикой народов Непала. В. Н. Туркин, исследователь, проведший в этой далекой стране несколько лет, рассказывал:- Когда непальцу нужно убить обидчика или осуществить кровную месть, чаще всего он просто берет ружье и стреляет. Но кроме этого существует и другой, более сложный способ. В кровной мести, как в шахматах, каждая сторона делает свой ход по очереди. Иногда тот, чья очередь нанести ответный удар, медлит. Другая сторона догадывается, что может означать это.Человек, который должен отомстить, на много недель уходит в джунгли. Там он находит тигрицу с тигрятами, убивает ее, а одного тигренка берет с собой, поселяет в какой-нибудь уединенной хижине и выкармливает там зверя. Как общается он с тигром, какие совершает при этом ритуалы, знает только местный колдун.Когда зверь вырастает, ночью, в полнолуние, человек, воспитавший зверя, входит в его тело. В селении все заранее знают об этом и заблаговременно загоняют собак, скот и стараются сами не появляться на улице. В это время никто не должен приближаться к хижине, где жил тигр.Полосатый хищник отправляется в джунгли, а тело человека, вошедшего в него, остается лежать, как неживое. Его сознание, его душа вошли в тигра. Он видит мир глазами тигра, ощущает его тело своим, слышит хруст веток под лапами, чувствует запахи и слышит тысячи звуков, недоступных человеку. Но если обычный тигр, выходя на охоту, довольствуется любой добычей, которая встречается ему на пути, то этот ищет одну-единственную жертву - объект своей кровной мести, или его родственников.Такой тигр может подолгу скрываться в зарослях близ селения, где живет жертва. Обычно она знает о начале беспощадной охоты и принимает меры для защиты от оборотня. Главная забота стороны,находящейся в обороне, отличить человека-тигра от обычных хищников. Иногда его удается распознать по поведению, по необычной хитрости и коварству, присущим только человеку.Если тигра ранят, он из последних сил будет стараться добраться до своей хижины, чтобы душа человека могла вернуться в неподвижно лежащее там тело. Если же тем, против кого направлена кровная месть, удается выследить и убить человека-тигра, к хижине, спрятанной в джунглях, сходятся все жители селения, чтобы похоронить лежащее там тело. Душа, находившаяся в тигре, уже не вернется к своему хозяину.Способностью переселяться в тела животных обладают разные народы, сохранившие практику магии и колдовства. Например, в Западной Африке существует тайная секта «Общество леопардов». Утверждают, что среди магических приемов, которые они открывают только посвященным, - искусство превращаться в леопардов.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Древняя Русь колдуны непалец кровная месть хищник

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