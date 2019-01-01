Ктоны - могучие жители подземного царства

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:21 by

В последний день февраля 2003 года на китайской шахте близ города Цзиси, что располагается в провинции Хэйлунцзян, произошел несчастный случай. В результате обрушения породы четырнадцать шахтеров остались под землей - полностью отрезанными от поверхности. У этой трагической истории оказалось поразительное продолжение, которое последовало спустя пять лет после злополучного обвала.Во время спасательных работ удалось отыскать тела только двенадцати человек. Шахтеры Лао Пен и его напарник Ван Ху оказались за стеной обрушившейся породы, и разбирать ее было опасно. С тех пор минуло пять лет, как вдруг в 2008 году Ван Ху, которого все считали погибшим, вернулся домой.Этот факт заинтересовал правоохранительные органы, поскольку выходило, что родные незаконно получали денежную компенсацию за гибель шахтера. Возник резонный вопрос: как Ван Ху уцелел и почему столько времени не давал о себе знать?Тот ответил, что готов компенсировать все произведенные выплаты. Отсутствие же свое Ван Ху объяснял тем, что он пять лет проживал в глубинах земли среди могущественных ктонов. После подобного заявления бывшего шахтера отправили в госпиталь на обследование.Проведя всесторонние и тщательные исследования, врачи сделали вывод, что их необычный пациент совершенно здоров, и особенно телом. Так, у него отсутствовали даже малейшие признаки антракоза – болезни легких, присущей практически каждому горняку. Еще удивительней было то, что у мужчины наличествовали все 32 зуба, а ведь несколько лет тому назад их оставалось лишь 25. В возрасте сорока лет Ван Ху имел организм 25-летнего человека.По этому делу компетентными органами было начато тщательное расследование. В результате негласного обыска оказалось, что у Ван Ху имелось много денег, которые он получил за продажу необработанных изумрудов. Бывший горняк пояснил, что эти камни он добыл, находясь во владениях могучих ктонов. Сотрудникам спецслужб пришлось подробно изучать рассказанную мужчиной историю.Катастрофа отрезала Ван Ху и его напарника от поверхности земли и товарищей. У шахтеров имелся достаточный запас воды, но еды практически не было. Они ожидали помощи в течение трех суток, после чего решили самостоятельно искать спасения. Однако все подземные ходы вели в глубину, и людям пришлось последовать туда.Неожиданно на горняков напали какие-то низкорослые люди. Они не причинили пришельцам вреда, а, напротив, досыта накормили их и повели еще ниже, туда, где находилось царство ктонов.Насколько глубоко спустились китайцы со своими провожатыми, можно было лишь предполагать. По словам Ван Ху, глубина составляла около 15 километров. Вопреки распространенным теориям, температура там была сносной, а воздух чистым. К тому же было довольно светло, поскольку в недрах земли имеется система особенных линз, имеющих в поперечнике до 3 тысяч шагов, а в высоту – более 300 метров.Жильем для ктонов служили огромные пещеры. К примеру, в одной из них проживала почти тысяча человек. Хотя язык ктонов совсем не похож на китайский, он прост для изучения, и пленники уже вскоре научились неплохо общаться с окружающими. Однако тут выяснилось, что ктоны и не считали их пленниками. Они искренне полагали, что жить на поверхности – это огромное несчастье, и приняли двоих людей за беглецов, которые ищут дорогу к лучшему миру. И в самом деле, в царстве ктонов никто не знал голода и болезней.Ван Ху рассказал, что жители подземелья питались специальной съедобной плесенью, что в изобилии произрастала в пещерах. Она имеет своеобразный и не лишенный приятности вкус и очень полезна.Китайцы быстро ощутили прилив физических, в частности у обоих сменились зубы. Для ктонов это обычное дело: у них зубы меняются в течение всей жизни много раз, а редко кто здесь не доживает до 200 лет. Жители подземелья не любят роскоши и довольствуются минимумом вещей, но обращаются с ними аккуратно и бережно. Правление у кнотов монархическое.В этом удивительном царстве Ван Ху и его напарник Лао Пен жили как полноправные члены общества, со временем у них появились жены, а затем и дети. И все было бы хорошо, если бы Ван Ху не затосковал по солнышку, которого он так давно не видел.Его неназойливо отговаривали от возвращения к людям, однако, не удерживали. Ктоны проводили Ван Ху на поверхность и даже подарили ему изумруды.Как вы понимаете, все вышеизложенное – это лишь малая часть из рассказанного Ван Ху. Бывший шахтер был объявлен сумасшедшим, но при этом заключен на военной базе, а это наводит на мысли о том, что к истории Ван Ху власти отнеслись серьезно.Мнения ученых на этот счет, как всегда, разделились. Одни полагают, что Ван Ху попросту пересказал миф о существующей под землей цивилизации (таковые мифы имеются у многих народов). Другие считают, что китайский горняк случайно наткнулся на потерянную земную цивилизацию либо неизвестную инопланетную.Ясно одно: нахождение Ван Ху на военной базе свидетельствует, что китайцы являются сторонниками теории о существовании подземных жителей. К слову, такого мнения придерживались и в Третьем рейхе: в 1942 году под патронатом Геринга и Гиммлера была организована масштабная и секретнейшая экспедиция под землю. Вот только неизвестно, добились ли тогда нацистские ученые успеха…Автор - Даниил Мыслинский.

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